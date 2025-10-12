Научный штормовой бассейн: почему уникальный кольцевой канал сегодня не используется учеными

Советской науке нередко во время своих исследований требовалось масштабные полигоны испытаний. Именно для этой цели и был построен уникальный объект - штурмовой бассейн, в котором имитировали океанические волнения. Вот только при всей оригинальности этой задумки, свой потенциальный функционал она выполняла не до конца, а сегодня и вовсе медленно разрушается в запустении.
Фабрика бурь - еще одно название этого необычного места. /Фото: stena.ee
Штормовой бассейн расположен в Лименах, на территории Морского геофизического института. Объект представляет собой циклопическое сооружение цилиндрической формы диаметром до 30 метров и высотой - чуть больше 10 метров. Однако главной его фишкой был так называемый кольцевой, или тороидальный, канал. Цель возведения этой системы было проводить гидроисследования, которые требуют имитации волнообразования в условиях океана.
Место, где изучали волны. /Фото: blogspot.com
Создателем этого интересного сооружения был академик, специалист по физике моря Василий Владимирович Шулейкин, который был знаменит на весь Советский Союз своими исследованиями в области океанических течений, обоснованиями окраски морей и озер. До того, как приступить к сооружению кольцевого канала, он уже изобрел целый ряд приборов для изучения моря. А вот строительство штормового бассейна было начато им в 1953 году при финансировании ВМС СССР.
Академик Василий Владимирович Шулейкин. /Фото: mhi-ras.ru
Технология волнообразования в штормовом бассейне работала следующим образом: ветер появлялся за счет использования специальных вентиляторов, закрепленных на крыше объекта, которые возбуждали бесконечный бег волн по кольцевому каналу, а внутри последнего постоянно находилась вода. Таким образом, над поверхностью бассейна циркулировал непрерывный воздушный поток.
Вентиляторы бассейна были интересной формы - сверху похожи на огромные вилки. /Фото: livejournal.com
Сохранились данные относительно особенностей работы бассейна. Так, например, по информации редакции Novate.ru, канал всегда заполняли морской водой и только на половину своего объема.форме вилок были способны создавать воздушных поток скоростью в 50 м/сек. А для того, чтобы фиксировать результаты исследований, в том числе, на фотопленку, одну из стен бассейна застеклили.
Штормовой бассейн в советские годы. /Фото: mhi-ras.ru
Казалось бы, уникальное сооружение, созданное отцом советской физики моря, должно было много лет работать на благо отечественной науки. Вот только в реальности все было не так радужно: несмотря на то, что исследования в нем все-таки проводились, да и студенты использовали его ресурс во время обучения, многие ученые остались не до конца удовлетворенными работой штормового бассейна.
Так кольцевой канал внутри выглядит сегодня. /Фото: urban3p.ru
В большинстве источников причиной указывается неточность в процессе образования волн, который и имитировался в кольцевом канале. А все потому, что до конца не были учтены центробежные силы внутри объекта - они и создавали ненужные погрешности. Поэтому полностью потенциал штормового бассейна так и не был испробован, а после развала Советского Союза и по сей день это уникальное сооружение заброшено и медленно разрушается, не без помощи мародеров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии