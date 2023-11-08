Многоликая Балтика: неожиданные фотографии моря, которые дарят ощущение спокойствия

Розовый закат, Балтийское море. Автор: Michal Olech.
Море волнительно прекрасно независимо от времени года, будь то осень, весна, зима или лето. Оно всегда такое разное: спокойное и тихое, будто сонное дыхание, беспокойное, сердитое и динамичное подобно капризной девице, романтичное и шумное, холодное, как лёд и жаркое, как пламя – великолепное и непредсказуемое Балтийское море в работах фотографа Михаля Олеха (Michał Olech), которые влюбляют в себя с первых секунд, даря ощущение спокойствия и умиротворения.
Простые, но в тоже время неожиданные ракурсы, самые захватывающие моменты и откровенно хулиганский подход к съёмке, не лишённой при этом идеальной композиции – стали визитной карточкой Михаля, который любит бросать вызов не только себе, а и Балтийской стихии. Иной раз его творчество несёт в себе полное умиротворение, но с каждым последующим кадром, ломая стереотипы, открывает новые образы многоликого вечно холодного моря.
Суровое Балтийское море. Автор: Michal Olech.
Зимнее море. Автор: Michal Olech.
Гроза. Автор: Michal Olech.
Кровавый закат. Автор: Michal Olech.
Набережная. Автор: Michal Olech.
Тишина и спокойствие. Автор: Michal Olech.
Штиль. Автор: Michal Olech.
Море волнуется... Автор: Michal Olech.
Проделки мороза. Автор: Michal Olech.
Красная луна. Автор: Michal Olech.
Пенные волны. Автор: Michal Olech.
Золотые лучи. Автор: Michal Olech.
Забвение. Автор: Michal Olech.
Побережье. Автор: Michal Olech.
Море на закате дня. Автор: Michal Olech.
Увлечённый морем и фотографией. Автор: Michal Olech.
Море зимой. Автор: Michal Olech.
Закат на Балтийском море. Автор: Michal Olech.
Морская гладь. Автор: Michal Olech.
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