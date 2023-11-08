Многоликая Балтика: неожиданные фотографии моря, которые дарят ощущение спокойствия





Розовый закат, Балтийское море. Автор: Michal Olech.

Море волнительно прекрасно независимо от времени года, будь то осень, весна, зима или лето. Оно всегда такое разное: спокойное и тихое, будто сонное дыхание, беспокойноеМихаля Олеха (Michał Olech), которые влюбляют в себя с первых секунд, даря ощущение спокойствия и умиротворения.



Море волнительно прекрасно независимо от времени года, будь то осень, весна, зима или лето. Оно всегда такое разное: спокойное и тихое, будто сонное дыхание, беспокойное , сердитое и динамичное подобно капризной девице, романтичное и шумное, холодное, как лёд и жаркое, как пламя – великолепное и непредсказуемое Балтийское море в работах фотографа(Michał Olech), которые влюбляют в себя с первых секунд, даря ощущение спокойствия и умиротворения.

Суровое Балтийское море. Автор: Michal Olech.

Зимнее море. Автор: Michal Olech.

Гроза. Автор: Michal Olech.

Кровавый закат. Автор: Michal Olech.

Набережная. Автор: Michal Olech.

Тишина и спокойствие. Автор: Michal Olech.

Штиль. Автор: Michal Olech.

Море волнуется... Автор: Michal Olech.

Проделки мороза. Автор: Michal Olech.

Красная луна. Автор: Michal Olech.

Пенные волны. Автор: Michal Olech.

Золотые лучи. Автор: Michal Olech.

Забвение. Автор: Michal Olech.

Побережье. Автор: Michal Olech.

Море на закате дня. Автор: Michal Olech.

Увлечённый морем и фотографией. Автор: Michal Olech.

Море зимой. Автор: Michal Olech.

Закат на Балтийском море. Автор: Michal Olech.

Простые, но в тоже время неожиданные ракурсы, самые захватывающие моменты и откровенно хулиганский подход к съёмке, не лишённой при этом идеальной композиции – стали визитной карточкой Михаля, который любит бросать вызов не только себе, а и Балтийской стихии. Иной раз его творчество несёт в себе полное умиротворение, но с каждым последующим кадром, ломая стереотипы, открывает новые образы многоликого вечно холодного моря.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: