Нюансы в прихожей, которые с порога портят все впечатление о хозяевах

При обустройстве квартиры мы обычно меньше всего внимания уделяем прихожей, ведь в этом помещении никто надолго не задерживается. Однако именно это пространство становится визитной карточкой нашего дома — его в первую очередь видят все, кто приходят в гости.

И захламленная темная прихожая может испортить впечатление даже от самого аккуратного жилища.



Используем только верхний свет

Выбираем простые скамейки

Превращаем прихожую в кладовку

Отдаем предпочтение открытым полкам

Размещаем шкафы слишком близко от входной двери

Не обращаем внимания на входную дверь

Выбираем первую попавшуюся дверную ручку

Прячем рожок для обуви

Оставляем щетки для обуви и одежды на виду

Развешиваем крючки на одной линии

Не обращаем внимания на то, что отражается в зеркале

Покупаем слишком пушистый коврик

Отдаем предпочтение белому цвету

К сожалению, в прихожей зачастую отсутствуют источники естественного освещения, а потому это помещение выглядит мрачновато. Встроенные потолочные светильники не спасут положение — с ними пространство все равно будет выглядеть темным и тесным, как каморка. Лучше выбрать многоуровневую систему освещения, добавив настенные светильники, подвесные лампы или даже торшеры.Конечно, большинству людей удобнее обуваться сидя, но обычная скамейка в прихожей будет только занимать необходимое пространство. А ботинки, стоящие под ней, быстро превратятся в пылесборники и только создадут общее ощущение беспорядка. Лучше подобрать функциональный вариант, где под сиденьем будут расположены ящики. В них можно хранить не только домашнюю и уличную обувь, но и небольшие аксессуары: шарфы, перчатки и шапки.Не стоит хранить всю одежду и обувь в прихожей: пространство будет забито под завязку и здесь невозможно будет хоть что-нибудь найти. Если парадно-выходные туфли выгуливаются пару раз в год, то стоит их сложить в другом месте. Лучше не держать домашние тапочки вместе с другой обувью, иначе гости замучатся искать подходящую пару. Зимние вещи с наступлением теплых деньков стоит отправить на антресоли, ведь в прихожей просто не хватит места для летних нарядов.Считается, что такая система хранения занимает меньше места и создает иллюзию свободного пространства. Однако в этом случае придется тратить слишком много энергии, чтобы поддерживать порядок в открытых шкафчиках. А разномастная верхняя одежда, развешенная на крючках, превращает даже аккуратную прихожую в захламленный закуток.Лучше выбрать мебель с раздвижными дверцами. Она отлично скроет весь беспорядок, даже если аккуратность не ваш конек. Если шкаф в прихожей просто не помещается, можно разложить все необходимые вещи по корзинам и коробкам, предварительно надписав каждую.Кажется, что все необходимые вещи — обувь, ключи, сумки, верхнюю одежду — стоит хранить поближе к входной двери, чтобы иметь всегда под рукой. Однако из-за подобного подхода даже большая прихожая превращается в забитое пространство, и первое впечатление у гостей будет неоднозначным. К тому же каждый раз перед дверью будет происходить сущее столпотворение. Лучше распределить места для хранения гармонично по всей прихожей, а рядом со входом оставить только шкафчик для обуви.Можно тщательно обставить всю прихожую, но если входная дверь останется обшарпанной — это испортит первое впечатление. Не обязательно менять дверь, можно просто перекрасить ее в более яркий цвет, добавить пару декоративных элементов или поставить несколько цветочных горшков у входа. А некоторые дизайнеры по интерьеру советуют оклеить внутреннюю сторону двери обоями. Это сразу придаст прихожей изюминку.Большинство входных дверей в магазинах идут в комплекте с самыми дешевыми ручками, которые в идеале лучше бы заменить. Мы редко обращаем внимание на эту деталь, но именно к ручке мы в первую очередь прикасаемся, когда заходим в дом. Если она неприятна на ощупь, слишком тугая или из нее выпирают винтики — впечатление у гостей сразу испортится.В стремлении поддерживать в прихожей порядок мы порой убираем с глаз долой полезные вещи и прячем в шкаф или корзинку рожок для обуви. Такие необходимые мелочи лучше развесить на крючках, чтобы гостям не приходилось рыться в прихожей в поисках рожка. Ключи тоже стоит хранить на специальных крючках, чтобы их можно было быстро найти.А вот другую мелочевку, которой в основном пользуются только хозяева дома, — щетки и крем для обуви, ролик для одежды, — лучше держать в отдельном контейнере, подальше от посторонних взглядов. Помятый тюбик или покрытый собачьей шерстью ролик для одежды навряд ли вызовут у гостей приятные эмоции.В некоторых прихожих просто недостаточно пространства, чтобы втиснуть туда шкаф для одежды. Но если повесить на стену только одну вешалку, груда одежды и сумок на ней будет захламлять помещение. Можно разместить крючки на разных уровнях по всей стене и вешать на них только по одному предмету. Так и одеваться будет проще, и прихожая будет выглядеть аккуратнее.Зеркало может сделать прихожую светлее и больше, правда, только в том случае, если оно будет подходящего размера. Слишком маленькое зеркало будет смотреться нелепо, слишком большое, наоборот, перегрузит пространство. В идеале ширина зеркала должна составлять 2/3 от ширины окружающей его мебели.Очень важно проследить, чтобы в зеркале не отражались куртки, сумки и шарфики, развешенные на стенах, иначе пространство будет казаться захламленным. Стоит также разместить зеркало на правильной высоте — его середина должна находиться на уровне глаз взрослого. Если расположить зеркало прямо напротив входной двери, то прихожая будет казаться меньше, так что лучше повесить его рядом с дверью.Основная задача придверного коврика — поддерживать чистоту в доме. Поэтому не стоит выбирать слишком маленький или узкий вариант, иначе человек будет просто переступать через него и никакого толку от этого предмета не будет. Пушистые коврики со слишком длинным ворсом тоже не слишком подходят, так как не позволяют полностью очистить подошвы, да и мыть их достаточно проблематично. В идеале стоит выбрать максимально большой коврик с коротким и жестким ворсом.Светлые тона действительно делают пространство больше, но не стоит зацикливаться на белом цвете. Он может сделать прихожую слишком холодной и стерильной, а желательно, чтобы вход в жилище выглядел иначе. Если помещение слишком темное, то для стен можно выбрать ярко-желтый цвет — он придаст необходимое тепло помещению. Для тех, кто опасается сочных красок, подойдут бежевые или кремовые тона. Главное, выбрать устойчивую краску с хорошими моющими свойствами. Пусть она и стоит дороже, зато все брызги и грязные отпечатки можно будет легко оттереть.