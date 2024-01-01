8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Нам всем не повредит немного упорядочить свою жизнь – хотя бы на бытовом уровне. Вот эти несложные привычки сразу вносят систему в хаос бытия – и если ты взрослая девочка, их определенно стоит приобрести.
1. Научиться пользоваться шкафами
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Спору нет, диван, кресло и велотренажер (откуда он тут вообще взялся?) – отличные хранилища для шмоток. Но пробираться по квартире по колено в скарбе постепенно надоедает – и к 30 годам точно надоест. Умение организовывать пространство в шкафу и скрывать бардак в системах хранения – очень полезный навык.
2. Найти место для ключей
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Вазочка на полке в прихожей, коробочка-ключница или крючок около двери – сама смотри, где твоим ключам будет уютнее, но у них должно быть свое место. Снова и снова опаздывать на встречи, потому что не могла найти ключи – как-то несолидно.
3. Убирать вещи, которые надевались сегодня
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Именно убирать, а не бросать их на велотренажер. Всем известно – стоит бросить одну футболку, и тут же над ней вырастает целая гора барахла. Причем кое-что из этого барахла будет грязным. Так что возьми привычку сразу рассортировывать снятое – что идет в стирку, что отправляется в шкаф.
4. Записывать план на день
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Чтобы вечерком, попивая вдову Клико, не подскакивать в ужасе и не хвататься за голову – батюшки, я ж совсем забыла! Чем мы старше, тем больше дел – к рабочим задачам прибавляются семейные и финансовые, да и график детей тоже очень плотно завязан на тебя. А человек – и это доказано – может одновременно удерживать в памяти только 3-4 объекта.
5. Регулярно прореживать коллекцию украшений для интерьера
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Вазочки, рамочки и непонятного назначения штуковины – это настоящая холера, которая поражает все горизонтальные поверхности в доме. Мы как-то приучены выбрасывать только те вещи, которые сломались – но интерьерные аксессуары никогда не ломаются и годами мозолят глаза. Приучи себя не миндальничать и отправлять в мусорку все, что морально устарело, просто не нравится и ни к чему не подходит.
6. Складывать бумаги в папки
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Бумаги – еще одна чума. Непонятно, откуда они берутся – очевидно, размножаются почкованием. Шаткие стопки бумаг на столе, холодильнике и подоконнике заставляют комнату выглядеть замусоренной, а если тебе потребуется найти какую-нибудь справку в этом завале, ты все равно потерпишь поражение. Просто заведи несколько папок и суйте все бумажки туда – по крайней мере, папки выглядят аккуратнее, да и шанс потерять что-то важное снижается.
7. Следить за припасами
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Необязательно идти на курсы профессиональных кладовщиков, но все-таки желательно знать, сколько у тебя осталось туалетной бумаги, мыла, шампуня, стирального порошка, кофе, масла и лампочек. Регулярно докупай припасы и следи за тем, чтобы их запас не иссякал, а то не избежать неловкого момента.
8. Сразу выбрасывать то, что нужно выбросить
8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.
Не надо копить в ванной пустые бутыли из-под геля для душа, они только занимают место. Не надо мумифицировать в холодильнике укроп и яблоки, потом полку не отмоешь. Не надо выращивать в кастрюле с парой пельменей разноцветную плесень – она подрастет и захватит мир.
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