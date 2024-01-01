8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

1. Научиться пользоваться шкафами

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

2. Найти место для ключей

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

3. Убирать вещи, которые надевались сегодня

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

4. Записывать план на день

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

5. Регулярно прореживать коллекцию украшений для интерьера

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

6. Складывать бумаги в папки

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

7. Следить за припасами

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.

8. Сразу выбрасывать то, что нужно выбросить

8 домохозяйских привычек, которым пора бы уже появиться к 30 годам.