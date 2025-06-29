Лесная хижина с А-образной крышей на скалистом склоне заповедной зоны

В наше время большинство горожан не прочь оказаться в спокойной, умиротворенной обстановке загородного домика, чтобы хоть на миг отрешиться от суеты, шума и духоты переполненных улиц мегаполисов. В поисках убежища для перезагрузки люди останавливаются в небольших лесных хижинах или крошечных домах, со строительством которых возникает меньше трудностей, да и стоимость их значительно ниже., современной структурой и привычными удобствами, как, например, А-образный лесной дом под названием Thimble Rock Point, расположенный на склоне горы в Национальным парке Каньонлендс (Колорадо, США).
Очаровательная лесная хижина с А-образной крышей на скалистом склоне. | Фото: matadornetwork.com.
Thimble Rock Point расположен среди живописной природы каньона Каньонлендс (США). | Фото: booking.com.
Современный человек, пресытившийся яркими огнями городов, не может не мечтать о небольшой передышке среди первозданной природы, подыскивая варианты отдыха или строительства собственной загородной хижины, дачи, резиденции и т. д. (выбор архитектурного объекта зависит от финансовых возможностей и фантазий). Поскольку строительство в природной зоне сопряжено с определенными сложностями доставки материалов, тяжелой техники, подведения коммуникаций, то большинство пришло к выводу, что лучше довольствоваться модульными или сборными структурами, облегчающими все эти процессы. Особенно, если строительство ведется в труднодоступных регионах или на сложных рельефах горной местности.
А-образная крыша – один из лучших вариантов для строения в горах.
Именно по такому пути пошли любители активного отдыха и первозданной природы, решившие обзавестись лесным пристанищем в Национальном парке Каньонлендс, неподалеку крошечного городка Гейтуэй, что в штате Колорадо, тем более что приобретенный участок земли оказался более чем сложным. Небольшой выступ на склоне горы должен был превратиться в идиллическое место отдыха, где требовалось построить домик и организовать площадки под открытым небом. Окружающий ландшафт диктовал свои условия распределения имеющегося пространства, ведь нужно было максимально открыть обзор на живописный пейзаж, при этом обезопасить строение от снежных лавин или сильных порывов ветра.
А-образная крыша помогает избавиться от давления большого количества снега.
По этой причине была выбрана А-образная форма лесного дома, которая имитирует геологию структуру стен каньона, что создает гармоничную связь между уклоном крыши и крутыми гранитными скалами. Готовые элементы сборной структуры доставили с помощью вертолета, что является немаловажным аспектом при строительстве в заповедных зонах. Таким образом сводится к минимуму воздействие на окружающую среду и в разы ускоряется процесс сборки/обустройства жилой структуры. Самой большой проблемой была заливка железобетонной платформы и опорных столбов, которые пришлось углублять в горную породу, а вот монтажные работы, проводимые компанией, разработавшей проект двухуровневого дома, были сделаны в кратчайшие сроки.
Особенности конструкции дома с А-образной крышей.
Конструкционные особенности: Небольшой, но довольно стильный и функциональный лесной домик, получивший название Thimble Rock Point, предусматривает А-образную структуру, без установки потолочных перекрытий в открытой зоне жилого пространства. Это позволило сделать интерьер более объемным. Этому поспособствовал и полностью стеклянный лицевой фасад, который «размыл» границы между внутренней и внешней средой, впустив в дом много солнечного света. Чтобы увеличить полезную площадь, предусмотрели установку боковых стен, такая структуры А-образной крыши также дает возможность размещения дополнительных оконных проемов в глубине здания.
Выступ крыши обеспечивает и затенением, и крытой террасой. | Фото: dreamtinyliving.com.
Ориентированность природного выступа, на котором устанавливали Thimble Rock Point, поспособствовала энергоэффективности строения и обеспечению жилища максимальным освещением. При этом разработчики сделали все, чтобы избежать перегрева внутреннего пространства. Помимо использования ультрасовременных утеплителей и облицовки наклонных внутренних стен натуральной древесиной, проектом предусмотрен довольно большой выступ, образующий цельный козырек, который и защищает жилище от прямых солнечных лучей, при этом прячет входную террасу от дождей. Она стала прекрасной зоной отдыха в сильно жаркие или дождливые дни, а при хорошей погоде можно доставить себе удовольствие, расположивших на прилегающей территории так называемого двора, ведь как такового разграничения между частным участком и заповедной зоной не существует. Конфиденциальность владельцам и гостям обеспечивает сама природа, ведь находится дом в 2,5 часах езды от ближайшего крупного населенного пункта, а месторасположение исключает наличие зевак.
Предпочтение отдали открытой планировке. | Фото: dreamtinyliving.com.
Многофункциональный модуль – лучшее решение для разграничения небольшого пространства. | Фото: matadornetwork.com.
Если говорить о планировке и оформлении лесной хижины со столь заметной структурой, то авторы проекта отдали предпочтение максимально открытым и минималистским пространствам. Чтобы разграничить общие зоны пользования, вместо перегородок установили многофункциональный модуль, в разных частях которого предусмотрены две спальни и изолированная ванная комната. А вот гостиная занимает свободное пространство, кухня и столовая располагаются вдоль одной из боковых стен.
Полноценная кухня в лесной хижине.
Зона столовой находится у окна. | Фото: booking.com.
Учитывая удаленность от городов и каких-либо общественных точек питания, обустройству кухни уделили особое внимание. Довольно вместительный мебельный гарнитур с большой рабочей поверхностью, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посуда и столовые приборы – всего этого, вполне достаточно, чтобы приготовить любые кулинарные шедевры (если захочется на природе долго стоять у плиты, конечно же). Также приготовлением полезной пищи можно заняться и на улице, для этого имеется обустроенная зона барбекю.
Гостиная у стеклянного фасада обеспечивает фантастический обзор. | Фото: matadornetwork.com.
Гостиная и столовая предусматривает минимальное количество мебели, но их расположение у больших окон совсем не требует перегруженности предметами и аксессуарами, ведь открывающийся динамичный пейзаж в любую пору года заменит яркие детали и акценты даже самого роскошного интерьера.
Главная спальня.
Второе спальное место можно спрятать в шкаф. | Фото: booking.com.
Встроенный модуль позволил организовать две изолированных друг от друга спальни, ну а сам в добавок еще и выполняет функцию вещевого шкафа и местом, куда можно спрятать одну кровать, освобождая пространство для передвижения. Эти опции очень удобны для ограниченных пространств, предназначенных для отдыха нескольких человек. Кстати, из так называемой главной спальни есть прямой выход на улицу, где имеется более уединенная терраса с установленной гидромассажной ванной. Она располагается с торцевой части и скрыта от посторонних глаз отвесными стенами каньона, а также непроходимой растительностью.
В лесной хижине имеется благоустроенная ванная комната. | Фото: matadornetwork.com.
Гидромассажная ванна на крытой террасе. | Фото: booking.com.
Учитывая, что современные жители планеты избалованы бытовыми удобствами, не забыли и об организации полноценной ванной комнаты с просторной душевой, раковиной, вместительной тумбой для моющих и косметических средств, большим зеркалом и смывным туалетом. Сразу стоит оговориться, что привычные блага цивилизации (электричество, вода, канализация, интернет) обеспечивают автономные системы, наделенные «умными» функциями, что позволяет ими управлять удаленно. Внедренные ультрасовременные инновации обеспечивают и безопасность, и необходимые удобства в виде включения отопления или водонагревателя еще во время планирования поездки, а также экономию ресурсов.
Потрясающее окружение Thimble Rock Point.
Незабываемый отдых у костровой чаши.
Авторы Novate хотели бы упомянуть, что горное жилище Thimble Rock Point является прекрасным убежищем не только для владельцев, его может снять любой желающий, заранее забронировав на онлайн-сервисе Airbnb. Сутки пребывания в уединенном уголке малоизвестной заповедной зоны Национального парка Каньонлендс обойдется в 375 долларов, причем на отдых может оправляться сразу 4 взрослых человека.
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