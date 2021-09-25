5 блюд в чашке, приготовленных на скорую руку, которые легко заменят будничные бутерброды

Оригинальные блюда в кружке.
Так случается, что порой полностью погружаясь в свои заботы, мы попросту забываем не то, чтобы поесть, а и перекусить. И по приходу домой нет никаких сил что-либо делать, в том числе и готовить еду. Но надоедливое чувство голода не даёт покоя, а руки сами собой тянутся к холодильнику. Вместо того, чтобы умирять разбушевавшийся желудок привычными бутербродами, можно просто и легко приготовить вкусные, сытные, а главное оригинальные блюда в кружке, которые не только утолят голод, но и поднимут настроением одним своим видом.
1. Макароны с сыром
Макароны в кружке.
Ингредиенты:
• 1/3 чашки макарон;
• 1/2 стакана воды;
• 1/4 стакана 1%-ного молока;
• 1/2 стакана тертого сыра чеддер.
Быстро, вкусно и очень сытно.
Приготовление:
• Смешайте макароны и воду в большой миске;
• Поставьте на 2 минуты в микроволновку на максимальной мощности;
• Перемешайте и снова поставьте на 2 минуты (макароны должны полностью вобрать в себя воду);
• Добавьте молоко и сыр;
• После отправьте в микроволновку ещё на минуту;
• Готовое блюда тщательно перемешать и подавать к столу.
2. Шоколадно-ореховый пирог
На заметку сладкоежкам.
Ингредиенты:
• Сахар - 2 ст. л;
• Какао - 3 ст. л;
• Мука - 4 ст. л;
• Молоко - 3 ст. л;
• Растительное масло - 3 ст. л;
• Шоколадно-ореховая паста типа Nutella - 3 ст. л;
• Яйца - 1
• 1/4 ч. л. пекарского порошка.
Перед таким лакомством невозможно устоять.
Приготовление:
• Смешайте все ингредиенты в большой кружке;
• Хорошенько взбейте вилкой до получения однородной массы;
• Запекайте в микроволновке 1,5 минуты;
• Готовое блюдо украсьте сверху ягодами, взбитыми сливками или листочками мяты.
3. Омлет
Омлет в кружке за 5 минут.
Ингредиенты:
• Яйца - 1 шт;
• Молоко - 1,5 ст.л;
• Сметана - 2 ч.л;
• Соль, перец и добавки (сыр, помидоры, зелень) по вкусу.
Воздушный омлет на скорую руку.
Приготовление:
• Разбейте яйцо в кружку, добавьте молоко, соль, перец, сметану и перемешайте вилкой;
• Поставьте в микроволновку на одну минуту;
• Готовый омлет украсьте зеленью, кусочками ветчины, помидорами, сыром, зелёным горошком и т д.
4. Рис по-восточному
Быстрый, вкусный и полезный рис с овощами.
Ингредиенты:
• Рис - 100 г;
• Замороженный горошек - горстка;
• Нарезанный красный перец - горстка;
• Измельчённый зелёный лук - 1/2 ст. л;
• Ростки фасоли - щепотка;
• Нарезанная фиолетовая капуста - горстка;
• Соевый соус - 1 ст. л;
• Кунжутное масло (по желанию) - 1/2 ч. л;
• Специи, соль по вкусу.
Такое блюдо идеально подойдёт для завтрака, обеда и ужина.
Приготовление:
• Выложите рис в кружку и залейте водой, чтобы она покрывала его на два-три пальца;
• Поставьте в микроволновку на полную мощность на несколько минут (рис должен полностью впитать в себя воду);
• Смешайте все овощи, добавьте к рису и накройте кружку пищевой плёнкой;
• Поставьте в микроволновку на минуту;
• Взбейте специи с кунжутным маслом и соевым соусом;
• Добавьте полученную смесь в кружку с рисом (перемешайте);
• Накройте кружку плёнкой и верните в микроволновку ещё на 35-40 секунд;
• Готовое блюдо должно настояться не меньше пяти минут.
5. Салат с кускусом
Греческий салат с кускусом.
Ингредиенты:
• Сырой кускус - 1/3 ст;
• Куриный бульон или вода - 1/3 ст;
• Лимонный сок - 1 ч. л;
• Оливковое масло - 1/2 ч. л;
• Нарезанный огурец - 1/4 ст;
• Половина нарезанного помидора;
• Нарезанные оливки - 1 ст. л;
• Нарезанный зелёный лук - 1 ст. л;
• Сыр фета - 1 ст. л;
• Щепотка соли.
Приготовление:
• Налейте в кружку воду (бульон) и поставьте на полную мощность на 3 минуты (вода должна закипеть);
• Засыпьте кускус, накройте и дайте постоять в течение 5 минут;
• Затем хорошенько перемешайте вилкой;
• Добавьте лимонный сок, оливковое масло и соль, тщательно перемешайте;
• Дайте остыть;
• После добавьте томат, помидоры и оливки;
• Посыпьте сыром фета и подавайте к столу.
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