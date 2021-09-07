Почему на листьях винограда появились пятна

Пятна на винограде могут быть разного цвета, формы и происхождения. В любом случае они сигнализируют о каком-то недуге растения. Давайте разберемся, почему у винограда изменяется окраска листьев и что с этим делать.

Болезни винограда могут быть вызваны бактериями, грибками либо вирусами. И в зависимости от патогенного организма листья на кустах покрываются пятнами определенного цвета. Также иногда причиной изменения окраски листьев могут стать вредители.



Желтые пятна на листьях винограда

Бурые и коричневые пятна на листьях винограда

Белые пятна на листьях винограда

Черные пятна на листьях винограда

Красные пятна на листьях винограда

Ржавые пятна на листьях винограда

Желтые пятна на винограде чаще всего появляются, когда растение атакует такая распространенная болезнь, как милдью (ложная мучнистая роса). Желтоватые пятна локализуются на верхней стороне листовой пластинки, а на обратной стороне можно заметить белесый мучнистый налет. Милдью поражает растение целиком и быстро переходит на соседние экземпляры, поскольку способна переноситься ветром. Вскоре листья винограда отмирают и опадают, а ягоды темнеют и сморщиваются.Милдью часто поражает виноград европейских сортов.Меры борьбы: опрыскайте лозу препаратами Арцерид, Протон Экстра, ХОМ, ОксиХОМ, Курзат, Ширма. Для профилактики перед распусканием почек и цветением, а затем каждые две недели обрабатывайте лозу винограда 1%-ной бордоской жидкостью.Бурые пятна на винограде – это, как правило, признак антракноза – грибковой болезни. При этом окантовка пятна имеет более темную окраску, нежели его сердцевина. Вскоре темнеет весь лист и затем опадает. Стебель тоже покрывается бурыми пятнами, некоторое время спустя в этих местах развивается гниль. Антракноз прогрессирует при высокой влажности воздуха. Если болезнь переходит на плодоножки, то ягоды быстро опадают.Меры борьбы: опрыскайте кусты 3%-ной бордоской жидкостью или препаратами Абига-Пик, Агролекарь, Медея, Скор (по инструкции). Спустя 14 дней обработку повторите. Сильно зараженные кусты выкорчуйте и сожгите. Для профилактики перед цветением опрыскайте виноград 1%-ной бордоской жидкостью и повторяйте обработки каждые 2-3 недели.Светлые (белые, сероватые и пепельные) пятна на винограде – симптом оидиума (мучнистой росы). Листья постепенно усыхают и осыпаются. Плоды тоже покрываются светло-серым налетом.Эта грибковая болезнь чаще возникает при загущенных посадках. Поэтому в профилактических целях важно своевременно проводить грамотную обрезку лозы.Меры борьбы: при появлении на побегах 3 листочков обработайте кусты раствором коллоидной серы (90 г на 10 л воды). После цветения обработку повторите. Трижды за период вегетации опыливайте виноград серой (2 г на 1 кв.м). Для лечения оидиума используйте препараты Альбит, Споробактерин (при слабом развитии болезни), ХОМ, Курзат, Медея, Ордан, Топаз.Некротические, почти черные пятна на винограде – признак альтернариоза. Листья темнеют постепенно и со временем покрываются грибковым налетом. Альтернариоз поражает не только листовые пластины, но и всю лозу. На ягодах появляется светлый металлический блеск. Развитию болезни способствует жаркая и влажная погода.Меры борьбы: опрыскайте лозу 3%-ной бордоской жидкостью либо биопрепаратом Трихоплант (по инструкции). В качестве профилактики осенью удаляйте все растительные остатки.Черные пятна могут быть симптомом экскориоза (черной пятнистости). В междоузлиях побегов, на листьях и черешках появляются многочисленные пятна темного цвета. При массовом поражении побеги растения легко ломаются, виноградные грозди опадают. Экскориоз чаще всего возникает в сырую и дождливую погоду на загущенных, плохо проветриваемых посадках.Меры борьбы: под кустами винограда убирайте опавшие листья, срезайте и сжигайте пораженные части растения. Для профилактики до распускания почек обработайте лозу 1%-ным раствором бордоской жидкости. Через неделю опрыскивание повторите. Регулярно осматривайте растения. При обнаружении признаков болезни обработайте виноград 1%-ным раствором бордоской жидкости.Красные пятна на винограде чаще всего появляются из-за несоблюдения правил выращивания. В таком случае растение атакует краснуха.Она может быть как инфекционной, так и неинфекционной. Болезнь часто проявляется при недостатке калия, продолжительной засухе и невысоких температурах воздуха.Меры борьбы: внесите в грунт калийные удобрения, проведите трехкратную обработку кустов 1%-ным азотнокислым калием. Опрыскивание растений выполняйте ранним утром или поздним вечером.Также красно-бурые пятна на листьях винограда окрашенных сортов могут появиться при повреждениях растения паутинным либо войлочным клещом.У белых сортов винограда в таком случае на листьях образуются желтые пятна.А если на верхней стороне листовой пластинки появляются бугры, а на нижней – розовое или бурое опушение, то растение атаковал виноградный зудень (фитоптус).Меры борьбы: В период вегетации опрыскайте лозу акарицидными средствами (Антиклещ, Аполло, Актара, Дифломайт, Фуфанон-Нова, коллоидная сера). Также акарицидным эффектом обладает препарат Тиовит Джет. Осенью удаляйте все растительные остатки.Желтовато-коричневые и ржавые пятна на винограде могут сигнализировать о болезни растения ржавчиной. При этом на пятнах заметны оранжевые грибковые споры (в виде подушечек).Меры борьбы: обработайте растения фунгицидами Агролекарь, Прогноз, Профи. Спустя 20 дней опрыскивание повторите.Чтобы не допустить развития болезней на винограде, на протяжении всего сезона ухаживайте за растением правильно и не забывайте о профилактических опрыскиваниях эффективными препаратами.