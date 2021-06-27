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Почему мудрые хозяйки не выбрасывают старую зубную щетку

Почему мудрые хозяйки не выбрасывают старую зубную щетку

Зубная щетка является незаменимой в жизни каждого человека, ведь все мы заботимся о здоровье своих зубов и ротовой полости. Однако, всегда наступает момент, когда у нее выходит срок годности и приходит время покупать новый экземпляр.

Но вместо того, чтобы выбрасывать старую щетку, предлагаем вам использовать ее в быту, так как она может заменить десятки различных приспособлений для дома. Каких именно, читайте в нашей статье.

Почему мудрые хозяйки не выбрасывают старую зубную щетку

1. Кухонная плита

Зубная щетка очистит даже труднодоступные места. / Фото: kitchen.cdnvideo.ru

Зубная щетка очистит даже труднодоступные места.

Предстоящая чистка кухонной плиты всегда вызывает бурю эмоций у хозяек. И далеко не всегда положительных. Однако при помощи зубной щетки вы можете сделать эту процедуру более приятной и быстрой. Благодаря небольшому размеру и упругой щетине она в считанные устраняет загрязнения в тех местах, которые недоступны для обычной губки или тряпки.

2. Швы между плитками

Зубной щеткой удобно затирать швы между плитами на кухне либо в ванной. / Фото: decorcityy.ru

Зубной щеткой удобно затирать швы между плитами на кухне либо в ванной.

Плитка на кухне, в ванной и туалете быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Чтобы не покупать новую и не тратить деньги на услуги мастера, который поможет ее положить, просто освежите затирку в швах. Сделать это очень просто, если под рукой есть старая зубная щетка.

Достаточно обмокнуть ее в раствор хлорки и протереть загрязненные места. После того, как вы завершите процесс уборки, промойте плитку чистой водой и наслаждайтесь полученным эффектом.

3. Водопроводный кран

Зубная щетка поможет очистить сетки-аэраторы. / Фото: bigcleaning.ru

Зубная щетка поможет очистить сетки-аэраторы.

По информации, фильтры смесителя являются одними из самых загрязненных в доме, хотя об этом мало кто подозревает. Очистить сетки-аэраторы от бактерий и плесени поможет обычная зубная щетка. Она отлично подходит для такой мелкой работы, так как обладает небольшими размерами. После того, как очистите фильтры смесителя, промойте их в мыльном растворе, чтобы закрепить результат.

4. Следы от мела и цветных карандашей

Следы от карандаша можно убрать щеткой и зубной пастой

Следы от карандаша можно убрать щеткой и зубной пастой.

Эта проблема является актуальной, если в доме есть маленькие дети, для которых любая поверхность является идеальным холстом для будущей картины. Обнаружили на стене или полу следы творчества юных Иванов Айвазовских? Вооружитесь зубной щеткой, пастой (альтернатива – пена для бритья) и приступайте к работе. Нанесите на инструмент немного зубной пасты и аккуратно вотрите в поверхность круговыми движениями. Остатки удалите при полощи тряпки, губки или бумажного полотенца.

5. Компьютерная клавиатура

При помощи зубной щетки можно очистить клавиатуру от крошек и грязи. / Фото: thumbpress.com

При помощи зубной щетки можно очистить клавиатуру от крошек и грязи.

Между клавишами клавиатуры скапливается огромное количество крошек, пыли и грязи. Попытки удалить их салфеткой или тряпкой обычно не приносят желанного результата, поэтому нужно прибегать к другим способам. Например, воспользоваться зубной щеткой. Она должна быть сухой с жесткой щетиной. Все, что вам нужно – это поставить клавиатуру или ноутбук на бок и тщательно вымести щеткой все загрязнений. После окончания чистки, протрите ее салфеткой.

6. Терка

Зубная щетка с легкостью убирает остатки овощей с терки. / Фото: topspletni.ru

Зубная щетка с легкостью убирает остатки овощей с терки.

Большинство хозяек знает, как сложно очистить терку от остатков моркови, свеклы, сыра и других продуктов, которые нужно измельчить для приготовления блюда. Задача усложняется еще больше, если вы забыли помыть терку вечером, а утром обнаружили, что остатки пищи уже засохли. Чтобы быстро и эффективно решить проблему, попробуйте удалить продукт сухой зубной щеткой, а после этого промыть терку моющим средством и ополоснуть водой. Эффект вас порадует.

7. Кукуруза

Зубная щетка быстро убирает «волосы» на кукурузе

Зубная щетка быстро убирает «волосы» на кукурузе.

Как бы не пытались, но полностью очистить кукурузу от «волос» обычно не получается. В результате они застревают в зубах и вызывают дискомфорт. Чтобы беспрепятственно наслаждаться восхитительным вкусом любимого продукта, очистите кукурузу зубной щеткой. Процесс займет намного меньше времени, чем если бы вы занимались этим вручную, а результат вас приятно удивит.

8. Окрашивание волос

Девушки с короткой стрижкой могут красить волосы зубной щеткой. / Фото: interesnosti.mediasole.ru

Девушки с короткой стрижкой могут красить волосы зубной щеткой.

Окрашивание волос в салонах красоты стоит недешево, поэтому некоторые девушки предпочитают осуществлять данную процедуру в домашних условиях. Если обычной кистью не получается прокрасить каждый волосок, то на помощь придет зубная щетка. Она гораздо удобнее – особенно, если у вас каре или любая другая короткая стрижка.

Небольшой размер зубной щетки позволяет ей аккуратно наносить красящий состав даже в труднодоступных местах. Да и пятен на коже и одежде от нее гораздо меньше, чем от стандартной кисти.

9. Непослушные волосы

Чтобы волосы не пушились, расчешите их зубной щеткой с нанесенным на нее лаком. / Фото: timeshola.ru

Чтобы волосы не пушились, расчешите их зубной щеткой с нанесенным на нее лаком.

Пушатся волосы во время дождя, и вы не знаете, как привести их в порядок? Попробуйте следующий способ: нанесите на сухую зубную щетку лак для волос и причешите непослушные локоны. После этого ваша прическа будет выглядеть гораздо аккуратнее.

10. Чистка овощей

Чистые овощи хранятся гораздо дольше

Чистые овощи хранятся гораздо дольше.

Если в магазине вам «посчастливилось» купить продукты с остатками почвы, то очистите их от загрязнений при помощи зубной щетки. Для грибов и овощей с тонкой кожурой подойдет щетка с мягкой щетиной, в то время, как картофель нужно очищать щеткой с жесткой щетиной.

Совет: Почистите продукты сразу после того, как вы придете из магазина домой, так как овощи и фрукты в чистом сухом виде хранятся гораздо дольше, чем с остатками грязи на кожуре.

11. Кухонная мойка

Зубной щеткой легко мыть кухонную мойку. / Фото: takprosto.cc

Зубной щеткой легко мыть кухонную мойку.

Загрязненный слив на кухне также нуждается в регулярной очистке, однако для проведения эффективной процедуры нужны будут специальные инструменты. Или вы можете воспользоваться зубной щеткой. Правда, перед тем, как приступить к процессу чистки, ее нужно немного деформировать. Как именно? Зажгите конфорку на газовой плите, и подержите часть рукоятки, расположенной возле щетины зубной щетки, над огнем в течении 5 секунд. После этого согните аксессуар на 90 градусов и приступайте к процедуре чистки слива.

12. Фен

Регулярно чистите фен зубной щеткой, чтобы он не сломался. / Фото: uroki57.ru

Регулярно чистите фен зубной щеткой, чтобы он не сломался.

Если вовремя не удалять грязь, которая накапливается на нагревательном элементе фена, то он может сломаться в короткие сроки. Чтобы не допустить подобный исход, вовремя очищайте открытые части прибора от пыли и других загрязнений. Если вы будете проводить данную процедуру раз в 3-4 дня, фен будет служить верой и правдой долгое время.

13. Вентиляция

Чистить вентиляцию очень просто, если под рукой есть зубная щетка

Чистить вентиляцию очень просто, если под рукой есть зубная щетка.

Вентиляция в ванной комнате и воздуховоды в автомобиле являются идеальной средой для размножения грибков и бактерий, поэтому их нужно своевременно очищать. Для этих целей подойдет зубная щетка. Сама процедура очень простая: снимите защитную решетку, при помощи сухой щетки очистите видимые части вентиляции, после чего протрите их влажной тряпкой. Заключающим этапом является обработка вентиляции пенным антисептиком.

 

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