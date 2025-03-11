Французский художник рисует светом в амазонских джунглях

Художник Филипп Эшару создал уникальный проект «Стрит-арт 2.0», используя в качестве холста амазонские джунгли, а вместо баллончиков краски — световые и компьютерные технологии. Своими работами Эшару хочет донести до человечества, что срубить дерево — все равно что лишить жизни человека.



Фотограф и уличный художник прославился в 2014 году благодаря проекту Painting With Lights, в котором он объединил фотографию и стрит-арт.

Причем сам Эшару считает основным достоинством своих работ то, что они не портят стены зданий, горные выступы и другие эффектные места, как граффити, сделанные баллончиками с краской.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)