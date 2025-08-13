Мираж – галлюцинация или реальное явление?

Мираж — это довольно загадочное явление, которое известно человечеству с давних времён. О нём упоминали писатели, ему посвящали свои произведения поэты, о нём размышляли философы. Озеро посреди пустыни или удивительной красоты город посреди голых скал — история знает множество случаев поразительных миражей.
А самые сложные и прекрасные из них получили возвышенное название фата-моргана (в честь феи Морганы, которая сбивала путников с толку). Считается, что именно с такими миражами связано появление легенды об Эльдорадо — великолепном городе из золота, который давно манил искателей приключений в Америке. Некоторые исследователи полагают, что именно мираж породил в своё время легенду об Авалоне, расположенном где-то на островах вблизи Великобритании. Что такое мираж? Существует ошибочное мнение о том, что мираж — это галлюцинация, обман мозга или зрения. То есть что “виноваты” в первую очередь наши с вами органы восприятия. Однако в действительности это не так. Мираж, как бы странно это не звучало, существует на самом деле. Это объективное физическое, а если точнее, то оптическое явление, которое возникает благодаря преломлению света. Оно стало возможным благодаря тому, что потоки воздуха по своей структуре (плотность и температура) неоднородны. Различные виды миражей в одном месте, взятые в течение шести минут. Миражи образуются чаще всего над перегретой ровной поверхностью. Перепад температур воздушных масс приводит к определённому искривлению потоков света. Те преломляются, в результате чего наблюдатель видит перед собой не реальный объект, а его отражение.яркий пример нижнего миража. Однако выше перечислены только простые примеры оптического явления. Фата-моргана: то, чего нет Когда лучи просто преломляются, путник может увидеть перед собой реально существующий объект, но находящийся в совершенно другом месте. Например, озеро, появляющееся посреди пустыни, есть в действительности. Оно просто может располагаться за несколько десятков или даже сотен километров. Но тем не менее озеро существует. Однако в некоторых случаях оптическая иллюзия создаёт образ того, чего вообще нет. Это и привело к появлению многочисленных легенд. Такой мираж получил название “фата-моргана”. Это сложное явление, которое возникает из-за синтеза отражений нескольких объектов одновременно. Причём в процессе они ещё и искажаются. В итоге создаётся невероятный образ, который может смотреться на удивление реалистично, но только смотреться. Исторически впервые появление сложного миража было зафиксировано во время похода наполеоновской армии в Египет. Усталые солдаты шли по пустыне, когда мираж показал им не просто озеро, но и зелень вокруг неё, птиц — всё с мельчайшими деталями. Трудно себе представить разочарование армии, когда выяснилось, что это была всего лишь своеобразная шутка природы. Что считают учёные? Как и было сказано, учёные объясняют появление миражей разницей между перепадом температур у воздушных масс. В итоге в одном потоке может начаться конденсация влаги, недостаточная для осадков, но позволяющая этой части воздушной массы играть роль огромного отражателя, своего рода природного зеркала. И поскольку поток способен находиться на большом расстоянии над землёй, он может “захватить” изображение объекта, который в действительности расположен довольно далеко. В некоторых, очень редких случаях, таких отражающих потоков оказывается в одном месте несколько. Поэтому и происходит отражение одновременно ряда предметов. Так появляется сложный мираж, о котором уже говорилось выше. Оптическая иллюзия может образоваться не только в пустыне. Она появляется в горах и на море. Для неё нужен штиль и жаркая погода. Однако стоит учесть, что главное — это нагретый воздух и разница между температурой, а также плотностью воздушных масс. Так что мираж вполне способен образоваться и тогда, когда у нижних слоев воздуха не особенно жарко. Далеко не все в курсе, но мираж обладает способностью двигаться. Этот эффект создаётся за счёт того, что воздушная масса, как правило, нестатична. Кроме того, отразить вполне реально и динамичный объект, особенно если он достаточно крупный. Объективность существования миражей, в отличие от галлюцинаций, доказана и фотографиями. Существует масса снимков этого красивого природного явления.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Мираж – галлюцинация или реальное явление?
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии