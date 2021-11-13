10 известных актеров, снимавшихся «под кайфом»

Недавно мы писали об актерах, напившихся ради роли, но одним алкоголем список «излишеств нехороших», конечно, не исчерпывается – есть в Голливуде и такие лицедеи, которые не стеснялись выходить к камере «под кайфом». И не только в Голливуде. О ком речь?









Майкл Рапапорт в «Настоящей любви», 1993

Шайа ЛаБаф в «Опасной иллюзии», 2013

Эминем в «8-й миле», 2002

Деннис Куэйд в «Большом кайфе», 1986

Джек Николсон в «Беспечном ездоке», 1969

Сет Роген и Джозеф Гордон-Левитт в «Рождестве», 2015

Кэрри Фишер в «Звездных войнах: эпизоде V – Империя наносит ответный удар», 1980

Дэн Эйкройд и Джон Белуши в «Братьях Блюз», 1980

Никита Михалков и Андрон Кончаловский в «Сибириаде», 1979

Роберт Дауни-мл. в «Меньше чем ноль», 1987