Продажная любовь в СССР: Из-за чего благополучные и обеспеченные советские женщины шли «на панель»

На обломках буржуазного строя мечтали создать новое общество, где порокам вроде продажной любви не будет места. Пробовали искоренить явление террором, жёсткими наказаниями и даже перевоспитанием в духе верности идеям коммунизма. Во всех случаях борцов за нравственность ждала неудача, проституция в том или ином виде всё равно существовала. Альтернатива в виде честного труда не привлекала женщин, привыкших получать блага за гораздо меньшие усилия.
Коммунизм – могила проституции
Буржуям точно не понравится./Фото: moya-planeta.ru
В двадцатые годы вожди революции поставили задачу уничтожения продажной любви с одновременным созданием новых отношений между полами. В 1917 году проституток в России было несколько десятков тысяч. По мнению Ленина и Дзержинского, их следовало массово расстреливать за разложение революционных рабочих и распространение дурных болезней. Из телеграммы Ленина: «расстрелять сотни проституток, спаивающих солдат… Ни минуты промедления!» Обитательницы публичных домов становились жертвами террора.
Но спрос не секс не исчезал, вместо жриц продажной любви предлагалось использовать идейных и классово близких комсомолок. На регулярных собраниях-вечёрках после чтения и обсуждения классиков марксизма и трудов Ленина обыденно занимались общественным сексом. Подруги по молодежной организации успешно заменяли проституток, при этом совершенно бесплатно. Мнение и возраст самих девушек при этом никого не интересовали – они же не мещанки какие-то с буржуазными предрассудками!
На практике это вылилось во вседозволенность, разгул разврата, жестокое отношение к женщинам как к предмету удовлетворения физиологических потребностей. За отказ от «свободной любви» в лучшем случае исключали из комсомола, но случались избиения и даже убийства. Изнасилования приобрели массовый характер. Беспредел пришлось прекращать силами милиции и военных. Сексуальную революцию жестко подавили. Бесплатный пролетарский секс как альтернатива продажной любви позорно провалился.
Борьба с проституцией, которую «уничтожили», продолжалась гуманными методами
Приобщение к труду бывших жриц любви./Фото: 1ku.ru
Троцкий и Луначарский считали проституток эксплуатируемой при царизме группой, способной стать социально близкой пролетариату. Нужно было только убедить их в этом и воспитать в нравственных коммунистических идеалах. Для решения такой важной задачи даже создали Центральный совет, который курировал все направления работы: создание вендиспансеров, постановку на учет – в том числе через обращения за лечением – бывших продажных женщин, учреждение лечебно-трудовых профилакториев, в которые они приходили добровольно – здесь кормили и давали жилье, а время было голодное. После курса реабилитации женщин устраивали на фабрики – труд и агитация передовых работниц должны были завершить процесс исправления. На деле часто получалось наоборот – девушки хотели больше денег взамен своих услуг, которые казались легче работы в цехах.
Во времена НЭПа количество женщин легкого поведения сильно выросло – повысился платежеспособный спрос. В бордели вовлекались даже жены благополучных советских служащих. Сутенеры процветали – жестокие наказания не уменьшали их количество. Уничтожить жриц любви не удалось – тогда отменили слово проституция, которую объявили исключительно буржуазным пороком.
Разврат процветал и в жестокие сталинские времена
Авель Енукидзе выбирал комсомолок для своих утех на праздничных мероприятиях./Фото: ic.pics.livejournal.com
Проституция из советской действительности не исчезала никогда, но в милицейских отчетах фигурировали фразы: «женщины легкого поведения», «асоциальные элементы». Продажные женщины низшей категории искали клиентов на вокзалах, остановках транспорта, в популярных городских парках. Все они работали на сутенеров, забиравших большую часть выручки у своих подопечных. «Хозяева» девушек распределяли «рабочие» участки, следили за их безопасностью.
Секс-работницы рангом повыше обслуживали клиентов в кабинетах ресторанов, подсобных помещениях дорогих магазинов. Появившаяся в период индустриализации сеть Торгсинов с дефицитными товарами и продуктами для иностранцев предлагала «девочек» за валюту в специально оборудованных комнатках.
Для части женщин проституция была основным источником дохода, другие работали «по совместительству» после основной работы или в выходные дни. Были в среде трудящихся сексуальной сферы и агенты ОГПУ.
Работники НКВД нередко курировали притоны «высокого класса» для чиновников разных уровней. Эти заведения маскировались под вывесками клубов для руководителей. Обладатели высоких должностей устраивали себе отдых с пьянками и женщинами для утех, так как считали себя ненаказуемыми.
Главный хозяйственник Кремля Авель Енукидзе подавал пример самого разнузданного разврата: команда помощников подбирала и привозила ему девушек. Завхоз был куратором Большого театра, увлекался юными балеринами и актрисами. В 1937 году Енукидзе был расстрелян за совокупность прегрешений перед партией, в числе прочего ему инкриминировалось покровительство женщинам-террористкам из числа его «подружек». Но подобные Авелю «партийцы» никогда не переводились.
«Публичные квартиры» и бордели для партийной элиты
Советские путаны - самые сознательные в мире./Фото: novostivmire.com
В 1970-1980 годы сформировалась группа обеспеченных элитных путан, обслуживающих богатых клиентов с приличным положением в обществе – партийных руководителей, чиновников высокого ранга, военных высшего эшелона. Не обходили вниманием «дамы полусвета» и воров в законе.
Дорогие валютные проститутки также часто были устроены неплохо: имели приличную работу, семью. Но хотелось больших денег, которых «много не бывает», дефицитных материальных благ, недоступных простым смертным за рубли в любых количествах.
Для высокого партийного и комсомольского руководства существовала еще группа специально отобранных комсомолок. Нарушения советской морали на любых уровнях руководства существовали не только в столицах. Здесь распределяли должности, особые денежные вознаграждения, жилплощадь в домах лучшей категории, путевки в элитные санатории и за границу, места в престижных вузах. Блага доставались руководителям разных уровней, членам их семей, сердечным подругам и обслуживающим девочкам-комсомолкам. В плату за «услуги» входило и продвижение по карьерной лестнице. Комсомольские боссы пользовались у девушек большей популярностью – молодые все же, но тем, кто однажды встал на этот путь, выбирать не приходилось.
В конце 80-х появились книги, статьи в СМИ и прочие разоблачения. Снимали и фильмы, самым популярным из которых стала «Интердевочка» Тодоровского. Разоблачения высоких чиновников до печати и экранов, конечно, не доходили. Для всех работников партийного аппарата существовала негласная подписка о неразглашении любых сведений, а мобильных телефонов с видеокамерами тогда еще не было.
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