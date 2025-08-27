С нами не соску...
20 смешных фотографий, доказывающих, что собаки - отличные сотрудники


Фотографии, доказывающие, что собаки - отличные сотрудники.

Фотографии, доказывающие, что собаки - отличные сотрудники.


Глядя на эти фотографии понимаешь, что собака не только лучший друг человека, но и замечательный сотрудник. Эти псы всегда готовы прийти на помощь своему хозяину и даже разделить с ним тяжёлые трудовые будни.

1. Начинающий писатель


 



«Я опять первый на рабочем месте».

 

2. Помощник стоматолога


 


Этот пес успокаивает самых нервных пациентов.

Этот пес успокаивает самых нервных пациентов.

 

3. Менеджер


 



«Успокойтесь, присядьте, мы сейчас решим все вопросы!»

 

4. Трудяга


 



«Просто глаза от компьютера устали».

 

 

5. Обеденный сон


 


Самоотверженный песик, который спит на рабочем месте.

Самоотверженный песик, который спит на рабочем месте.

 

6. Секретарь


 


Устал принимать телефонные звонки.

Устал принимать телефонные звонки.

 

7. Первый рабочий день


 



«Хозяин, у меня сегодня первый рабочий день, я достаточно солидно выгляжу?»

 

 

8. Мастер


 


Пес наблюдает за работой нового сотрудника.

Пес наблюдает за работой нового сотрудника.

 

9. Офисный работник


 


Уснул на годовом отчете.

Уснул на годовом отчете.

 

10. Провинившийся сотрудник


 



«Это не я подписывал бумаги. Меня тут вообще нет!»

 

11. Программист


 


Самый серьезный в мире пес.

Самый серьезный в мире пес.

 

12. Рабочая атмосфера


 


Собака и ее хозяйка на работе.

Собака и ее хозяйка на работе.

 

13. Пресс-конференция


 


Президент компании у микрофона.

Президент компании у микрофона.

 

14. Важный начальник


 


Строгий начальник контролирует работу подчиненных.

Строгий начальник контролирует работу подчиненных.

 

15. «Сгорел» на работе


 



«Когда там уже отпуск?»

 

 

16. Директор


 


Директор отчитывает проштрафившегося сотрудника.

Директор отчитывает проштрафившегося сотрудника.

 

17. Уставший сотрудник


 



«Как мне надоела эта работа!»

 

18. В поисках вдохновения


 



«Все гуляют, а я на работе».

 

19. Веб-дизайнер


 


Пес самоотверженно проектируют логическую структуру веб-страниц.

Пес самоотверженно проектируют логическую структуру веб-страниц.

 

20.
Консультант


 


Этот малыш помогает другим сотрудникам разобраться со сложным устройством сканера.

Этот малыш помогает другим сотрудникам разобраться со сложным устройством сканера.

 



