Правила питания для желающих избавиться от лишнего веса

Для того чтобы похудеть, порой необязательно садиться на жесткую диету или каждый день ходить в спортзал. Достаточно лишь правильно питаться. И один из лучших способов убедиться, что ты не переедаешь и не голодаешь, — следить за размером порций! Вот как этому научиться.
Многие привыкли накладывать на тарелку больше, чем нужно.
1. Половину тарелки занимает зелень
Оптимальный вариант — микс салатов или легкий овощной салат. На второй половине — жиры, белки и углеводы.
2. Перекус должен быть размером с кулак
И в него точно не влезут десять пирожных! А горсть орехов позволит надолго забыть о голоде.
3. Ешь фрукты перед едой
Лучше всего за полчаса-час. Банан перед завтраком (но можно и во время), апельсин перед обедом, яблоко перед ужином. Они поднимут настроение и заполнят часть желудка, не позволяя переедать.
4. Ешь медленно
Хотя в большой семье, как известно, клювом не щелкают, забудь о детских соревнованиях по скоростному поеданию ужина. Если есть медленно, организм выработает меньше «гормона голода» грелина, а значит, мозг не будет получать сигналы о том, что тебе срочно нужна еда (когда она вовсе не нужна).
5. Выпей стакан воды за полчаса до еды
Вода не бывает лишней, и от нее организму сплошная польза. Кроме того, часто голод на поверку оказывается жаждой. Попив воды, ты поймешь, действительно ли хочешь есть.
6. Старайся добавлять в пищу жиры
Но только полезные! Например, авокадо и орехи. Жиры усиливают чувство насыщения и перевариваются до 4 часов, так что тебе дольше не захочется есть.
7. Купи тарелки поменьше
Ты не заметишь 1−2 см разницы в диаметре, а сможешь съесть на 20% меньше.
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