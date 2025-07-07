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Правила питания для желающих избавиться от лишнего веса

Для того чтобы похудеть, порой необязательно садиться на жесткую диету или каждый день ходить в спортзал. Достаточно лишь правильно питаться. И один из лучших способов убедиться, что ты не переедаешь и не голодаешь, — следить за размером порций! Вот как этому научиться. Правила питания для желающих избавиться от лишнего веса

Многие привыкли накладывать на тарелку больше, чем нужно.

На одних повлияли старшие родственники, другие поддались воздействию общества. Кроме того, не стоит забывать, что желудок передает сигнал о насыщении через 20 минут после приема пищи. Очевидно, что за это время можно успеть съесть большую тарелку вкусностей, когда можно было обойтись средней. Со временем люди так привыкают есть столько, сколько лежит на тарелке, а не ориентироваться на свои ощущения, что свернуть с этого пути бывает сложно. Но это очень важно! Вот что советуют диетологи.

1. Половину тарелки занимает зелень


Оптимальный вариант — микс салатов или легкий овощной салат. На второй половине — жиры, белки и углеводы.

2. Перекус должен быть размером с кулак


И в него точно не влезут десять пирожных! А горсть орехов позволит надолго забыть о голоде.

3. Ешь фрукты перед едой


Лучше всего за полчаса-час. Банан перед завтраком (но можно и во время), апельсин перед обедом, яблоко перед ужином. Они поднимут настроение и заполнят часть желудка, не позволяя переедать.

4. Ешь медленно


Хотя в большой семье, как известно, клювом не щелкают, забудь о детских соревнованиях по скоростному поеданию ужина. Если есть медленно, организм выработает меньше «гормона голода» грелина, а значит, мозг не будет получать сигналы о том, что тебе срочно нужна еда (когда она вовсе не нужна).

5. Выпей стакан воды за полчаса до еды


Вода не бывает лишней, и от нее организму сплошная польза. Кроме того, часто голод на поверку оказывается жаждой. Попив воды, ты поймешь, действительно ли хочешь есть.

6. Старайся добавлять в пищу жиры


Но только полезные! Например, авокадо и орехи. Жиры усиливают чувство насыщения и перевариваются до 4 часов, так что тебе дольше не захочется есть.

7. Купи тарелки поменьше


Ты не заметишь 1−2 см разницы в диаметре, а сможешь съесть на 20% меньше.

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