Правила питания для желающих избавиться от лишнего веса

Для того чтобы похудеть, порой необязательно садиться на жесткую диету или каждый день ходить в спортзал. Достаточно лишь правильно питаться. И один из лучших способов убедиться, что ты не переедаешь и не голодаешь, — следить за размером порций! Вот как этому научиться.



Многие привыкли накладывать на тарелку больше, чем нужно.

1. Половину тарелки занимает зелень

2. Перекус должен быть размером с кулак

3. Ешь фрукты перед едой

4. Ешь медленно

5. Выпей стакан воды за полчаса до еды

6. Старайся добавлять в пищу жиры

7. Купи тарелки поменьше