Пельмени придумали не в России, а пиццу готовили задолго до итальянцев: какие блюда «украли» у други

Эти блюда придумали совсем не там, где их любят
В мире существует множество блюд, которые получили широкое распространение в одной стране, а были придуманы совершенно в другой точке земного шара. Бывает, сразу несколько стран претендуют на звание первооткрывателей. И пока историки и ученые изучают древние манускрипты, гурманы со всего мира точат ножи, доказывая свою правоту.
Пельмени
У жителей России никогда не возникало даже мысли, что пельмени могли придумать где-то в другом месте. Комочки фарша, завернутые в тесто, уже давно стали русским национальным достоянием. Депутаты Госдумы даже планировали внести их в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Да, пельмени действительно едят по всей России, а первыми их начали готовить кочевые племена несколько столетий назад. Вот только этот рецепт они придумали не сами, а переняли от купцов, путешествующих по Шелковому пути. Согласно легенде, родиной пельменей считается Китай. Именно там лекарь догадался заворачивать мясо в мучные лепешки, чтобы лечить больных калорийным и питательным блюдом.
И до сих пор у китайцев пельмени считаются символом благополучия, вот только называются они цзяоцзы. Их традиционно лепят с разными начинками и обязательно подают на новогодний стол после полуночи. Именно благодаря китайцам это блюдо получило широкое распространение по всему миру под разными названиями.
Сало
Если спросить любого россиянина про сало, он сразу вспомнит об Украине. Действительно, уже долгое время эта закуска прочно ассоциируется с украинцами. Однако они не имеют никакого отношения к созданию этого сытного и питательного блюда.
А придумали засыпать свиное сало солью и специями...итальянцы. История началась в каменоломнях хутора Колонната, жители которого работали на добыче мрамора. Во времена Римской империи это место славилось лучшим мрамором. После вырубки камня в земле оставались емкости, похожие на ванны.
Именно тогда римлянам пришло в голову наполнять эти ванны кусками свиного сала, пересыпая их морской солью, пряными травами и чесноком. В таком виде оно хранилось более полугода. Получавшаяся закуска была очень калорийной и отлично насыщала работников каменоломни. Римской империи нет уже сотни лет, а жители Конолатты до сих пор готовят это сало и называют его «лардо».
Макароны
Итальянцы крайне гордятся своим национальным блюдом — пастой. Первое, что приходит на ум при упоминании макарон — солнечная Италия. Сейчас существует множество разновидностей и способов приготовления этих изделий из пшеничной крупы. Вот только итальянцы не первыми придумали отваривать кусочки теста в кипящей воде.
Остатки самых древних макарон, чей возраст датируется четвертым тысячелетием до нашей эры, были найдены... на территории Китая. Да, китайцы и здесь умудрились опередить римлян. А арабы и индийцы употребляли в пищу нити из пшеничной муки еще в 1200 году до н.э. На территории Италии макароны впервые были упомянуты в книге Апиция, датируемой I веком нашей эры.
Круассан
Свежий, хрустящий и ароматный круассан непременно ассоциируется с Францией. Вот только французы, сделавшие этот десерт практически национальным достоянием, не имеют никакого к нему отношения. Впервые выпекать сдобу в форме полумесяца стали в монастырях Австрии в далеком XIII веке.
И на территорию Франции булочка попала как раз из Вены вместе с Марией Антуанеттой в XVIII веке. Супруга короля не захотела отказываться от любимого лакомства и научила французских поваров рецепту. А широкое распространение круассанов началось после того, как австрийский офицер в отставке в 1838 году открыл в Париже «Венскую булочную».
Пицца
Еще одна национальная гордость Италии — пицца. Стоит отдать должное, массовое распространение этого блюдо началось с итальянцев. Да и первая пиццерия была открыта в Неаполе в 1830 году. Вот только идею они «украли» совсем у другого народа.
Идея раскладывать на мучной лепешки разные начинки пришла в голову египетским воинам в V веке. Они выпекали их на боевых щитах по время походов. Спустя столетие они стали добавлять в муку и дрожжи. А уже из Древнего Египта рецепт блюда перекочевал... в Древнюю Грецию. Греки посыпали тесто зеленью, овощами и сыром и отправляли на огонь. Впрочем, даже викинги имели в арсенале подобный рецепт, потому Италия не может претендовать на лавры изобретателей пиццы.
Квашеная капуста
Каждую осень российские хозяйки шинкуют, мнут руками и утрамбовывают в банки квашеную капусту. Трудно представить себе обед без кислых щей или отварной картофель без салата из капусты, приправленного нерафинированным маслом и нарубленным зеленым луком. Однако даже это исконно русское блюдо придумали не на территории России!
Конечно, идея квасить капусту, чтобы дольше ее сохранить, пришла в голову китайцев еще во времена строительства Великой китайской стены. Но до Руси этот рецепт добрался лишь к IX веку с помощью путешественников из Греции. Русским так понравился этот способ, что они моментально переняли его и начали готовить повсеместно. Существовали даже специальные сушильные установки для переработки квашеной капусты.
Мороженое
Сейчас этот десерт распространен по всему миру благодаря итальянцу, который открыл в Париже кафе во второй половине XVII века. Но конечно, придумали его вовсе не во Франции и даже не в Италии. Этот рецепт был привезен на территорию Европы из дальних стран.
Первыми замораживать фруктовые и ягодные сиропы стали китайцы 4 тысячи лет назад. Оттуда рецепт мороженого попал в Персию, а с приходом Александра Македонского — в Грецию. На протяжении столетий богатые семьи Европы тщательно оберегали технологию приготовления, но все же утечки было не избежать — лакомство стало доступно и беднякам.
Салат «Цезарь»
Первое, что приходит на ум при упоминании этого салата — известный римский деятель Гай Юлий Цезарь. Однако к Италии эта закуска имеет лишь отдаленное отношение. А свое название «Цезарь» получил от имени повара, которому впервые пришло в голову соединить эти ингредиенты в одно блюдо.
Любопытно, что впервые приготовили его на территории... Мексики. Повар итальянского происхождения Цезарь Кардини в 1924 году оказался в непростой ситуации. На кухне закончились почти все продукты, а гости мексиканского ресторанчика требовали свои заказы. Тогда Кардини и соединил в одной миске продукты, придумав салат, который сейчас популярен во всем мире.
