«Большой секрет для маленькой компании», или Где одевались представители советской элиты

Многие еще и сейчас помнят одежду, предлагаемую промышленностью в советские времена. Модники пятидесятых именовали ее «совпаршив» и были недалеки от истины. Большая часть граждан СССР хотели покупать вещи не в обычных магазинах, где ассортимент не отличался изобилием. Это объяснялось не только желанием отличаться от других, но и тем, чтобы иметь в своем распоряжении одежду высокого качества и хорошего вида.
У советской элиты были свои каналы для получения желаемых нарядов / Фото: republic.ru
Особенно старались выделиться представители элиты. Для получения желаемого наряда или дубленки каждый пользовался своими каналами. Артисты московских театров одевались у хорошо известной в определенных кругах спекулянтки, которую звали Кларой. Всю импортную, заграничную одежду она скупала у жен дипломатов.
К клиенткам она приходила с огромной сумкой, в которой находился большой выбор всевозможного товара.
Клиенток спекулянтки Клары не смущала завышенная цена на импортную одежду / Фото: yandex.ua
Цена была заоблачной, приблизительно, втрое дороже, чем изначальная стоимость вещей. Но клиенток этот момент не останавливал. Они были готовы заплатить, так как других способов что-то достать не предвиделось. Особенно, если артистки не могли сами поехать в заграничное турне. Если что-то одной из клиенток не подходило, Клара тут же сбывала его другой. Недостатка в желающих она не испытывала.
Плисецкая предпочитала одежду от зарубежных дизайнеров / Фото: www.pinterest.se
Почти все вещи в гардеробе Майи Михайловны Плисецкой были приобретены у Клары. Но шуба ей была не по карману, поэтому женщина годами носила старенькое манто из каракуля. Когда изделие уже было невозможно носить, она обратилась к скорняку Миркину, которого прозвали «Золотые руки». Мастер скомбинировал и сшил из уцелевших остатков манто балерине пальто.
Представители номенклатуры имели собственных дизайнеров / Фото: metronews.ru
В то время наличие собственного портного, так же, как и доктора, было свидетельством успешности человека. Представители номенклатуры пытались обзавестись «семейным дизайнером». Он создавал одежду для всех членов семьи.
Устанавливались связи с модельером в спецателье. На Кутузовском проспекте было одно из таких заведений. Именно здесь высококвалифицированные талантливые портные и закройщики набивали клиентов среди публичных людей, которых впоследствии обшивали.
Леонид Утесов пользовался услугами портного С. Затирки / Фото: yandex.kz
Одежда творческой интеллигенции создавалась Соломоном Затиркой. Его клиентами были Райзман, Ромм, Утесов, Рознер. К нему записывались на несколько месяцев вперед всеми любимые народные и заслуженные артисты.
Интересно то, что в современном обществе личный портной – привилегия. В Советском Союзе они были в почете, так как не было выхода.
Туровская заказывала наряды в спецателье Литфонда / Фото: seance.ru
Однажды со сценаристом Майей Туровской произошел занимательный случай. Во время поездки со своей кинокартиной «Обыкновенный фашизм» в ФРГ у нее состоялся разговор со знакомой, работающей на телевидении редактором. Дама спросила у Туровской, где она покупала свой элегантный костюм. Удивлению не было предела, когда ей сказали, что одежда сшита специально на заказ в спецателье Литфонда. Ведь подобная роскошь была доступна не всем – слишком дорого.
Для Фурцевой шили одежду французские модельеры / Фото: yandex.ua
Известнейшая личность, женщина-мэр столицы великого государства, Екатерина Фурцева была большой модницей. Она изобрела свой способ получать одежду западного производства, даже не выезжая из Москвы. Муж Фурцевой в период с 1954 по 1957 года находился на должности посла в Югославии. Из гипса им был заказан манекен, копирующий в точности фигуру Екатерины Алексеевны. Именно по нему модельеры во Франции и шили ей наряды. Таким образом, секретность была сохранена.
Фурцева в платье от Вячеслава Зайцева / Фото: vk.com
Именно Фурцева была в числе первых клиенток Вячеслава Зайцева. Во время встречи Юрия Гагарина в 1961 году эта деловая дама выглядела удивительно в своем черном изящном платье.
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