7 продуктов, которые лучше хранить не в пачках, а в контейнерах

Есть продукты, которые можно без опасения хранить в заводских упаковках, не переживая о том, что они испортятся. А есть те, которые нужно переложить в контейнеры сразу после покупки. О какое еде идет речь и какие емкости следует использовать для того, чтобы хранение было удобным и практичным.



1. Мука и крупы

2. Макароны

3. Чай и кофе

4. Пряности и специи

5. Снеки

6. Орехи

7. Лук и чеснок

Выбирайте контейнеры, подходящие по размеруГлавный недостаток упаковок, в которых хранятся крупы и мука, состоит в том, что они легко рвутся.Кроме того, там могут поселиться жучки, пищевая моль и другие вредители, способные испортить продукты всего за день. Поэтому сразу после покупки рекомендуем пересыпать еду в прозрачные контейнеры из стекла, пластика или полипропилена.Во-первых, они надежно защитят крупы от насекомых, во-вторых, будет удобнее насыпать продукты в кастрюлю, а в-третьих, всегда будет видно, сколько гречки или риса осталось, чтобы пустая банка не застала врасплох. Еще один плюс – удобное хранение. Емкости можно поставить друг на друга, чтобы они занимали меньше места в кухонном шкафчике. С магазинными упаковками провернуть такой трюк не получится.Емкости могут быть горизонтальными или вертикальнымиВнутри упаковок с макаронами всегда много воздуха, из-за чего они занимают лишнее место на полке. К тому же открытые пачки легко задеть, и тогда «спиральки» или «бантики» придется собирать по всей кухне. Обе проблемы способны решить высокие узкие контейнеры, которые удобно располагаются в шкафчике. Вы заметите, что освободили треть полезного пространства, а значит, на полках можно будет хранить не только пачки с макаронами. Для длинных спагетти подбирайте специальные вертикальные тубусы, в которых они поместятся в полную высоту.Подпишите все баночки.Если вы заметили, что вкус любимых напитков стал менее насыщенным, всему виной может быть то, что они хранятся в открытых заводских упаковках. Увы, после вскрытия такие пачки не способны обеспечить кофе и чаю надежную защиту, поэтому туда попадают свет, влага и кислород. Как итог – испорченные напитки, которые можно пить, но без особого удовольствия. Если не хотите постоянно выбрасывать едва начатые упаковки с чаем или кофе, храните их в непрозрачных керамических банках с силиконовым уплотнителем на крышке. Также можно подобрать стеклянную или жестяную емкость – главное, чтобы крышка плотно прилегала и не пропускала влагу внутрь. В такой таре кофе дольше будет сохранять насыщенный аромат и маслянистость, а чай не впитает запахи соседних продуктов, например, специй.Уберите емкости в ящик или поставьте на подставкуКстати, о специях. Пожалуй, из всех продуктов, принятых хранить в заводских упаковках, пряности занимают первое место. Максимум, что хозяйки могут сделать, купить для них специальную корзинку с разделителями и набор прищепок, чтобы специи не рассыпались и не выдыхались. Но все это не помогает – через месяц такого хранения, пряности теряют свой вкус и аромат, становятся менее насыщенными.Чтобы избежать такого исхода, купите набор небольших баночек или колбочек на подставке, пересыпьте в них специи, а затем наклейте на каждую емкость этикетку с названием. Во-первых, так вы сохраните эфирные масла, содержащиеся в специях, во-вторых, сделаете процесс использования более удобным, а в-третьих обеспечите эстетичное хранение пряностей. К тому же вы перестанете покупать четвертый пакет одной и той же приправы просто потому, что предыдущие потерялись в недрах шкафчика.На заметку: Вместо того, чтобы прятать специи в шкафчик, можете поставить их на рабочую столешницу либо открытую полку – получится практичный и эстетичный элемент декора.Переложите печенье из пакета в банкуЛюбите похрустеть крекерами в перерывах между приемами пищи? Тогда вам нужно позаботиться о правильном хранении печенья. Если оставить его в шкафчике в открытой упаковке, уже через сутки оно напитается влагой, станет мягким и потеряет свой характерный хруст. Кроме того, если вы нечаянно положите сверху на пачку упаковку с макаронами, печенье раскрошится и есть его будет невозможно.Советуем купить несколько контейнеров специально для хранения печенья или любых других хрустящих снеков. Идеально подойдут банки с защелками, которые позволят увеличить свежесть продуктов в несколько раз. Такие емкости смело можно хранить на виду – они смотрятся красиво, отлично вписываются в интерьер кухни.Распределите орехи по банкам.В состав орехов входит большое количество масел, которые дают горечь при неправильном хранении. Арахис, фундук, кешью нужно хранить вдали от солнечного света, под плотной крышкой, куда не проникнут влага и кислород. Для этих целей удобно использовать стеклянные или керамические контейнеры, внутри которых будет сохраняться нужный микроклимат. В этом случае орехи не потеряют свой хруст уже через несколько дней, и в тару не заберутся насекомые.Те же советы касаются сухофруктов, которые в открытой упаковке способны затвердеть уже через двое-трое суток. Чтобы продукт не испортился, храните курагу, чернослив и прочие сухофрукты в закрытых банках, куда не проникнет воздух.Используйте пластиковые контейнеры.А вы замечали, что лук и чеснок, которые хранятся в полиэтиленовых пакетах, очень быстро гниют? Все дело в отсутствии вентиляции и несоблюдении температуры хранения. Для таких овощей идеально подойдут сетчатые мешочки или специальные контейнеры с перфорацией. Кроме того, что такие емкости дают овощам «дышать» и защищают их от быстрой порчи, они еще и решают проблему шелухи, которая обычно разлетается по всей кухне.