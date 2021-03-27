Главные тренды из TikTok, которые влияют на моду: Клоунский макияж, побег на дачу и др

Сегодня TikTok – главное из виртуальных «мест обитания» подрастающего поколения. Несмотря на критику и снисходительное отношение, сегодня этот сервис становится площадкой для обсуждения социальной, политической и культурной ситуации, источником вдохновения для творческих людей и колыбелью трендов, которые проникают во «взрослую» моду, дизайн и искусство.
Коттеджкор (cottagecore) – побег в затерянный сад
Коттеджкор - один из самых «старых» тегов в TikTok. В период пандемии коронавируса коттеджкор вырос до масштабов глобального тренда. Закрытые границы, почти полное отсутствие доступных развлечений, опасность городской скученности… Неудивительно, что многие предпочли укрыться от тревог на даче.
Образы сельской романтики.
И позволили себе по-настоящему наслаждаться этим! В социальных сетях появляется все больше фотографий чудесных садов, сельских пейзажей, растет интерес к садоводству, огородничеству и отдыху на природе. Подростки обмениваются советами по выращиванию роз, рецептами для пикников и селфи на фоне дачных интерьеров. Кажется, поколение зумеров переизобрело дачу – но на деле коттеджкор скорее наследует идеи романтизма XIX века о единении с природой «вдали от обезумевшей толпы».
Романтические платья - это cottagecore.
Коттеджкор активно проникает во все сферы современного дизайна. На неделях высокой моды можно встретить немало коллекций, вполне вписывающихся в концепцию коттеджкора, бренды масс-маркета представляют все больше романтических блузок, словно бы старинных платьев и соломенных шляп, а на рынке дачного строительства и мебели формата outdoor появляются все новые и новые предложения.
Клаттеркор (cluttercore) – стиль интерьера для коллекционеров
Интерьер в стиле клаттеркор.
Еще один тренд, который обрел актуальность в период пандемии и вынужденного затворничества и в то же время стал реакцией на поднадоевший минимализм. Минималистичные интерьеры выглядят стильно – но возникает ощущение, что в них никто не живет, в них нет места увлечениям, коллекционированию, творчеству… В те дни, когда вся жизнь протекает в четырех стенах, один из способов борьбы со стрессом – окружить себя любимыми вещами.
Книги - важный элемент стиля клаттеркор.
Однако клаттеркор – это не просто маниакальное захламление комнаты дорогими сердцу безделушками, а упорядоченная демонстрация «сокровищ». Ряды зачитанных книг на полках стеллажей, старинные открытки и потрепанные постеры, многочисленные вазочки и скульптуры, экзотические маски, бумажные письма, гирлянды и множество домашних растений… Все это хочется рассматривать снова и снова. А ученые, исследующие поведение людей в интернете, утверждают, что внезапно вырос спрос на бумажные книги – люди покупают их для фонов, чтобы собеседники в Skype считали их умнее.
Софт-герл (soft-girl) – самый популярный стиль зумеров
Одежда и макияж в стиле софт-герл.
Стилистические приемы софт-герл прочно вошли в молодежную моду. Одновременно феминный, инфантильный и винтажный (да-да, образы 90-х – уже винтаж!), стиль софт-герл пришелся по душе множеству подростков по всему миру. Кстати, родоначальниками тренда стали не девушки, а юноши – ведь современные молодые люди не видят в розовом цвете, очаровательных деталях и мягкой манере поведения угрозы своей маскулинности. Кроме того, в последнее время набирают обороты дискуссии вокруг идеи «нетоксичной маскулинности» - мужчине вовсе необязательно быть агрессивным и носить нечто бесформенное и серо-синее, чтобы быть мужчиной. За смелыми любителями розовых худи последовали их подруги, облаченные в нежные блузки, юбки в складку и рисующие на щеках милые облачка. Массовое переодевание в нежные оттенки в социальных сетях весной 2019 года получило название Soft Season.
Элементы стиля софт-герл.
Теперь в интернете можно найти целые инструкции, как стать Soft Girl, советы по субкультурному макияжу (важно – не забыть про румяна!), существуют отдельные бренды, специализирующиеся на такой одежде. Soft Girls и Soft Boys не брезгуют и винтажными вещами – бабушкиными блузками, дедушкиными рубашками и выбеленными джинсами с высокой талией. В целом, тренд отражает желание молодых людей быть более бережными, более расслабленными и более открытыми в своих чувствах.
Клаункор (clowncore) - самый яркий стиль из социальных сетей
Макияж в клоунском стиле
Вы все еще боитесь клоунов? Тогда мы идем к вам! Один из последних трендов в тиктоке и инстаграме - "клоунский" макияж и образы. Здесь можно встретить и зловещего Пеннивайза, который не откажется похитить пару-тройку ребятишек, и романтичную Коломбину, и печального Пьеро... Одни предстают перед подписчиками в замысловатом гриме, который можно назвать практически произведением искусства, а другие демонстрируют один-два "клоунских" элемента в обычной жизни - например, полосатые носки разных цветов или огромный воротник. Удивлять, развлекать, шокировать (и окружающих, и себя) – вот идеология клаункора. И, в конце концов, кто может запретить людям разрисовывать свои лица и одеваться в безумно яркую одежду, если это приносит радость?
Элементы стиля клаункор.
Бимбо (bimbo) – привет из нулевых
Элементы стиля бимбо.
Многие тренды нулевых годов, несмотря на сопротивление большинства потребителей, постепенно проникают в современную моду – но в новом прочтении. Стиль бимбо из TikTok - триумфальное возвращение образов 2000-х, пускай многие из нас до сих пор видят их в кошмарах. Огромные накладные ногти ярко-розового цвета, ослепительный блонд, джинсы с низкой посадкой, ряды стразов и легкомысленные надписи – стиль «куклы Барби», хотя даже кукла Барби уже не выглядит таким образом. Недавно агрессивная женственность бимбо неожиданно привлекла внимание пользователей TikTok.
Элементы стиля бимбо.
Однако социально активное юное поколение переосмысляет его по-своему и наполняет новым значением – весьма политизированным. Бимбо – не просто прожигательницы жизни. Последовательницы этого стиля ратуют за права меньшинств, протестуют против дискриминации, отстаивают право людей выглядеть так, как нравится и хочется, без риска нарваться на осуждение или даже насилие. Поэтому среди бимбо можно встретить и молодых мужчин, не стесняющихся носить розовое и блестящее.
Текст: Софья Егорова.
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