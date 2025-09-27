Странные мифы об алкоголе

Café припомнил некоторые безумные мифы и парочку истин об алкоголе. Почему мы все чокаемся, когда пьем? Правда ли, что в России все, где меньше 10 градусов крепости, алкоголем не считается? Об этом и о других странных утверждениях пишет автор, которому довелось поработать барменом.
1. Человек может прожить чисто на алкоголе три месяца Наконец-то у меня появился повод записаться на участие в реалити-шоу «Экспедиция Робинсон» (шведское реалити-шоу, где участники пытаются выжить в разных условиях).бутылок «Абсолюта». 2. Люди с голубыми глазами лучше переносят алкоголь Не думаю, что это правда, потому каждый из голубоглазых дурней, с которыми я знаком, невероятно чувствителен к алкоголю. Именно с ними я по вечерам и хожу в бары, чтобы не тратить на выпивку лишние деньги. А вот с людьми с зелеными глазами я стараюсь никуда не ходить из экономических соображений. 3. Алкоголь, смешанный с низкокалорийными прохладительными напитками, опьяняет быстрее, ведь тело думает, что это еда и медленнее усваивает По-моему, хорошо, что некоторые люди перестали пить низкокалорийные напитки. Так они хотя бы будут не совсем в ауте, когда охранник их выставит за дверь. Во всяком случае не из-за легких напитков. 4. Мы чокаемся, потому что раньше людей травили направо и налево. Вот все и начали стукаться стаканами посильнее, чтобы брызги перелетали из одной посудины в другую Это совершенно невозможно в современных барах. Представьте сами, что будет, если вдруг ваше пиво внезапно приобретет вкус шоколада с чили только потому, что тупой приятель внезапно захотел попробовать чего-то новенького. 5. Какая страна пьет больше всего алкоголя? Наверное, финны или русские В этом вопросе у множества стран огромный потенциал, но выигрывает, без сомнения, Северная Корея.. 6. В XIV веке студенты устроили маленькую пивную войну В 1355 году два студента стали ссориться с трактирщиком из-за качества пива, и все это вылилось в двухдневную стычку, в которой погибли 63 студента и 30 местных жителей Чтобы сегодня устроить подобное безумие, потребовался бы либо дрон, либо террорист. Но в прошлом шнур от взрывчатки был значительно короче… 7. Мозгу нужно шесть минут, чтобы отреагировать на алкоголь Не знаю, правда ли это, но мои глаза реагируют на бутылку алкоголя за 3,5 секунды. 8. Ценосилликафобия – страх пустого стакана Гарантирую, эта фобия – самая распространенная среди мужчин и женщин от 25 до 50 лет в пятницу после 17:30. 9. Если побрызгать одежду водкой, плохой запах исчезнет А если побрызгать одежду слоем разведенного сахара, вы скоро будете походить на инсталляцию из папье-маше. 10. До 2011 года в России считалось, что все напитки не крепче 10 градусов – это еда, а не алкоголь Видимо, имеется в виду введенный тогда запрет на продажу крепких алкогольных напитков в ночное время? А вот в Швеции все, что ниже 10 градусов, даже в Арланде на завтрак в июле не получить.
