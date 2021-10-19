Как закоптить сало в домашних условиях без риска закоптить всю кухню

Коптим сало дома без специального оборудования.
Сделать сало копченым можно и своими силами в домашних условиях, не имея специальной коптильни. Существует, по меньшей мере, один способ, который по некоторым параметрам даже превосходит эффективность традиционных методик копчения. Ничего сложного в его реализации, по сути, нет, однако подготовка и соблюдение мер предосторожности все-таки в этом деле понадобятся.
Что нам понадобится
Нужна хорошая кастрюля.
Для копчения сала в домашних условиях понадобится старая ненужная кастрюля с плотной крышкой, алюминиевая пищевая фольга, одна неглубокая тарелка, деревянная щепа и две металлических подставки под горячее. Перед копчением сало нужно будет сварить или засолить одним из доступных методов.
Процесс копчения
Застилаем фольгу.
Итак, берем скороварку с плотной крышкой (это очень важно, потому что она не должна пропускать дым) и обматываем 2-3 слоями фольги, чтобы дым не выходил не при каких условиях. На дно кастрюли также укладываем слой фольги. Нужно это для того, чтобы весь пепел и гарь остались на ней после процесса копчения.
Засыпаем в кастрюлю щепки.
Топливо для копчения готовится самостоятельно из подходящей ветки при помощи ножа. Можно также купить готовый щеп в магазине. Если впоследствии будет коптиться уже соленое сало, то наше топливо следует предварительно замочить в воде на 10 минут.
Ставим подставочку.
Поверх получившегося слоя из щепы и фольги следует установить подставку. Выбрать нужно такую, что она могла без проблем стать на дно кастрюли или на его стенки. На подставку в свою очередь ставится тарелка. Помните, что контакт топлива и жира следует предотвратить, в противном случае дым будет совсем не тот. На тарелку ставится еще одна подставка, а уже на нее укладывается сало.
Опускаем внутрь тарелку с подставкой.
Кастрюля плотно закрывается и ставится на огонь. Чтобы активизировать процесс тления щепы будет достаточно 5 минут. После этого огонь стоит переключить на минимум. Весь процесс занимает 20 минут. Если используется сырое соленое сало, то первая фаза займет уже около 15 минут, а вторая - 20-25 минут. По истечению указанного срока кастрюля аккуратно снимается с огня и оставляется на пару часов. После сало нужно поместить в холодильник для застывания.
Начинаем коптить.
Видео
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии