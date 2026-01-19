Жизненные цитаты от выдуманных персонажей

Конечно, эти высказывания принадлежат не реальным людям, а выдуманным персонажам. Но это совсем не значит, что их не стоит воспринимать всерьёз. Многие из них уже стали крылатыми или вполне достойны ими стать:



«Если ты ищешь света, то в конце концов можешь его найти. Но если ты ищешь тьмы, ты всегда и везде будешь видеть только тьму».

— Дядя Айро, Аватар«С бесчестным человеком можно быть уверенным , что он поступит бесчестно, а вот за честным нужно всё время приглядывать, как бы он чего не вытворил». – Джек Воробей, Пираты Карибского моря«Люди не должны бояться своих правительств. А вот правительствам стоит бояться своих людей», — V, V — значит Вендетта«Ты представления не имеешь, что такое настоящая потеря. Такое можно понять, только потеряв нечто, что ты любишь больше самого себя». – Шон Мэгуайр, Умница Уилл Хантинг«Если хочешь понять, что человек в действительности из себя представляет, внимательно последи, как он обращается с теми, кто ниже его по положению, а не с равными себе». — Сириус Блэк, Гарри Поттер«Человек, который постоянно живёт прошлым, ворует у настоящего, но человек, игнорирующий прошлое, ворует у будущего. Семена нашей судьбы питаются корнями нашего прошлого». — Мастер По, Кунг Фу«Можно не совершить ни одной ошибки и проиграть. Это не поражение, это жизнь», — Капитан Жан-Люк Пикар, Звёздный путь«Хорошо бы, если бы был способ узнать, что ты живёшь в старые добрые времена прежде, чем они закончатся». – Энди Бернард, Офис«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», — Доктор Грегори Хаус, Доктор Хаус«Все умирают . Но не каждый в самом деле живёт». — Уильям Уоллес, Храброе сердце«Чего хотят люди, облечённые властью? Ещё больше власти». — Пифия, Матрица«Если ты что-то умеешь делать хорошо, никогда не делай этого бесплатно». — Джокер«Как бы хорошо ты не умел что-нибудь делать, всегда найдётся миллион людей, которые делают это лучше тебя».— Гомер Симпсон, Симпсоны«Старение – это обязательный процесс, взросление – нет». — Доктор Кто