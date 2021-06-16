Разница налицо, или Чего достиг Дубай за последние 50 лет

1. История Дубаи

Старинная карта Дубай 1822 г. | Фото: yaplakal.com.

Как населенный пункт Дубай начал свое существование в в 1833 г. | Фото: rest-trip.ru.

В таких условиях жил народ на территории Дубай до середины прошлого века. | Фото: ismail-shan.ucoz.com.

Одна из рыночных площадей Дубаи в 1950-е гг. и Рынок золота в 2018 г. | Фото: ismail-shan.ucoz.com/ meghashop.com.

2. Новая история Дубаи

Плавсредства и городской пейзаж Дубаи 1960 и 2018 гг.| Фото: kartam47.livejournal.com/ shopudachi.ru.

Месторождение нефти в Дубаи (фото 1966 и 2018 гг.). | Фото: bigpicture.ru/ petroturk.com.

3. Старт прогресса

Сухой док в Дубаи (Dubai drydocks) – прошло лишь 20 лет. | Фото: reddit.com/ careers.drydocks.gov.ae.

Всемирный Торговый центр свободной экономической зоны 1986 и 2012 гг. (Дубаи, ОАЭ). | Фото: chatru.com/ thrillophilia.com.

4. Авиаперевозки

Международный аэропорт Дубаи в 1971 г. и один из его терминалов в 2019 г. | Фото: foto-history.livejournal.com/ viaggiareadubai.it.

Изменения внешнего вида Международного аэропорта в Дубаи за последние 50 лет. | Фото: foto-history.livejournal.com/ pilotgid.ru.

5. Туризм и отдых

Часовая башня 1964 г. и 2015 г. (Дубаи). | Фото: flytothesky.ru .

Если 50-60 лет назад по морю можно было передвигаться только на лодках, то теперь даже на метро. | Фото: ismail-shan.ucoz.com/ rest-trip.ru.

Пляж начала 90-х прошлого века и современные зоны отдыха Дубаи. | Фото: chatru.com/ tonkosti.ru.

Набережная Дубаи в середине прошлого века и сейчас. | Фото: kartam47.livejournal.com/ tury.ru.

Так выглядел один из заливов Дубаи в 1960-х гг., теперь даже в воде есть уникальный 10-звездочный отель Hydropolis Undersea Resort. | Фото: swirled.com/ kartam47.livejournal.com.

Строительство началось в декабре 2005 г., а вот так он выглядел уже 2010 г. (Дубаи). | Фото: varlamov.ru.

6. Развитие спорта

В 50-х г. прошлого века так выглядел весь город, а теперь только ипподром Мейдан (Дубай). foto-history.livejournal.com/ tournavigator.pro.

ДубаЙ за последние годы стал элитным центром спортивных состязаний. | Фото: tcc.com.ua/ visitdubai.com.