Разрушительные катаклизмы в СССР: Как за минуты погибали города, и где было жить опаснее всего

СССР не занимал лидирующие позиции в ряду зон повышенной активности природных стихий, однако разрушительные катаклизмы здесь случались. Страна советов не раз переживала землетрясения и наводнения, смерчи и цунами. Все это приводило к массовым жертвам и наносило госказне огромный ущерб. Некоторые трагические происшествия позже находили отражение в отечественных литературе и кинематографе.
Горящее Черное море
Ялтинские руины./Фото: aganim.ru
В сентябре 1927-го у черноморского побережья началось 9-балльное землетрясение, разрушившее Ялту. В результате катастрофы без жилищ остались более 17 тысяч человек. Часть сооружений были уничтожены полностью, пострадало и легендарное Ласточкино гнездо.
За 11 часов Крым ощутил 27 мощных толчков. В горах зафиксированы оползни и обвалы. Очевидцы наблюдали в открытом море необычное явление — над водной поверхностью алели огненные столбы. Причиной этому, как считают специалисты, стало горение сероводорода. Буйства природы нанесли Крыму 50-миллионный ущерб, однако уже к следующему лету полуостров полностью восстановили для очередного сезона отдыха. Правда желающих приехать в Крым стало значительно меньше.
Ашхабадское землетрясение и треть погибших горожан
Ашхабадские улицы после землетрясения./Фото: avatars.mds.yandex.net
Октябрьской ночью 1948-го Ашхабад сотрясли мощные толчки с подземным эпицентром на глубине 18 км. Кроме самого города досталось и десяткам соседних населенных пунктов. Ситуация осложнилась тем, что во время землетрясения жители города спали, находясь в зданиях.
Из-за этого практически никому не удалось вовремя покинуть жилища. В итоге под обломками собственных домов в один миг оказались десятки тысяч людей, у большинства из которых не было шансов на выживание. Землетрясение уничтожило и привело в аварийное состояние основной жилой фонд и более 200 предприятий Число погибших превосходило количество раненых. Сегодня нет единого мнения о числе жертв — называют цифры от десяти тысяч до ста. По средним подсчетам треть жителей города погибли.
Цунами, смывшее в океан Северо-Курильск
Катастрофа Северо-Курильска./Фото: primamedia.gcdn.co
В ноябре 1952 года в океане, в сотне километров от камчатского побережья, произошло землетрясение. Но разрушительными для полуострова оказались не толчки, а поднявшиеся следом волны цунами, уничтожившие город Северо-Курильск. Сначала жители услышали жуткий гул, а уже спустя несколько секунд город накрыла огромная волна 18 метров в высоту. В океан унесло сотни жилищ, после чего наступила тишина. Однако спустя 20 минут цунами повторилась, смывая оставшиеся сооружения. Водная стихия унесла жизни половины городского населения - погибли более 2 тысяч человек.
Узбекские руины и новый Ташкент
Ташкент после землетрясения./Фото: news.fergananews.com
Ранним апрельским утром 1966-го мощное сотрясение разбудило спящих ташкентцев. 9–бальные толчки мгновенно превратили городской центр в руины. К счастью, жертв было мало (9 погибших, 15 тяжелораненых), но землетрясение лишило жилья около 80 тысяч узбекских семей. Помимо жилищного фонда серьезно пострадали сотни админзданий, торговых объектов, учебных и медицинских учреждений.
Правительством Советского Союза было принято решение снести остатки развалин и возвести на их месте современные высотные строения. Чуть более 3 лет ушло на полное восстановление городской инфраструктуры. И город одноэтажных глинобитных построек превратился в современный комфортный Ташкент.
Ивановский смерч и сотня погибших
Последствия смерча./Фото: ivbb.ru
Еще одним трагическим событием времен СССР стал свирепый смерч, пронесшийся в июне 1984 года над Ивановской областью. 9 июня столкнувшиеся атмосферные фронты, пришедшие после длительного засушливого периода, привели к формированию как минимум трех смерчевых воронок с мощной разрушительной силой. Смерчи двигались через несколько областей, но самым сильным оказался вихрь в Иваново.
Скорость ветра в центре воронки по расчетам специалистов достигала ста метров в секунду. Как вспоминали очевидцы, ветер с легкостью выворачивал высокие деревья, поднимал в воздух небольшие деревянные домики, швырял металлические контейнеры и светофоры. Что касается жертв, то число погибших превысило сто человек, более 800 были травмированы. Без жилья остались более 400 семей, было разрушено полтысячи дач, 200 промышленных объектов, десятки школ. Смерч уничтожил почти 2 тысячи гектар посевов и посадок. Спустя 4 года о событиях того июня был снят фильм «Запретная зона». Съемки производились на месте трагедии.
Армянская трагедия и 25 тысяч жертв
Поиски выживших под руинами. Армения. 1988 год./Фото: newizv.ru
Большое несчастье выпало в декабре 1988-го на долю Армении. Мощное подземное землетрясение охватило едва ли не половину территорий республики. Повторяющиеся 10-бальные толчки разрушили Спитак и серьезно повредили Ленинакану (нынешний Гюмри), Кировакану (современный Ванадзор), Степанавану. Всего от землетрясения пострадали 21 город и 350 сел, около 60 из которых разрушились полностью.
Под обломками строений Спитака погибли 25 тысяч горожан, еще 19 тысяч были покалечены, более 500 тысяч людей остались на улице. По подсчетам специалистов, было выведено из строя более 40 процентов всего промышленного потенциала страны. Армения лишилась школ, детских садов, объектов здравоохранения и массы культурно-развлекательных учреждений. Пришло в негодность около 600 километров автомобильных дорог, десяток километров железной дороги. Экономический ущерб от стихии составил порядка $20 млрд.
Приморский тайфун «Джуди» и затопленные города
Село Вострецово после тайфуна./Фото: pastvu.com
В середине лета 1989 года в Приморском крае бушевал сильнейший тропический тайфун «Джуди», накрывший также Японию и Южную Корею. Нескончаемые проливные дожди спровоцировали обширные наводнения, по причине чего погибли как минимум 15 человек, оборвалось движение по Транссибирской магистрали. Порывы ветра достигали высочайшей скорости - более 165 км/ч.
Оказались полностью затопленными 120 тысяч гектар площади земли, включая свыше 100 населённых пунктов. Стихия повредила порядка 2 тысяч жилых домов, размыла более 2500 мостов и до полутора тысяч километров дорог. Тайфун убил порядка 75 тысяч голов рогатого скота. Специалисты относят «Джуди» к самым мощным катаклизмам Приморья по количеству выпавших осадков.
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