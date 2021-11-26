10 откровенно бесполезных вещей на кухне, на которые точно не стоит тратиться

Гаджеты для кухни, которые совсем не нужны.

1. Печка для пиццы

С такой задачей справится и духовка.

2. Формочки для яичницы

Креативный омлет не нужен.

3. Пресс для котлет

Бесполезная вещь.

4. Нож для спаржи

Лучше обычный нож.

5. Нож для моцареллы

Для чего нужна эта штука.

6. Удалитель косточки

Не так удобно, как кажется.

7. Машина для чистки

Слишком долго все делает.

8. Держатель овощей

Абсолютно ненужная вещь.

9. Сборщик кукурузы

Можно сделать и обычным ножом.

10. Ножницы с несколькими лезвиями

Слишком неудобные и тяжелые.