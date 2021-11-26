10 откровенно бесполезных вещей на кухне, на которые точно не стоит тратиться

Гаджеты для кухни, которые совсем не нужны.
Существует огромное количество полезных и нужных бытовых приборов для кухни. Вот только далеко не все устройства, которые можно найти сегодня в магазинах, действительно стоит приобретать. В сказочно богатом ассортименте «помощников хозяйки», то и дело попадаются вещи сомнительные и откровенно бесполезные, приобретение которых поможет лишь еще быстрее растратить средства.
1. Печка для пиццы
С такой задачей справится и духовка.
Готовите пиццу ежедневно? Есть большие сомнения на этот счет. Куда важнее то, что такая замечательная печка по своей сути является весьма тривиальной духовкой, которая и так уже есть на каждой кухне. Спросите себя, стоит ли заполнять место лишним габаритным оборудованием.
2. Формочки для яичницы
Креативный омлет не нужен.
Формочки для яиц – это конечно очень весело и романтично, однако едва ли это та вещь, которой хозяйка будет пользоваться при готовке каждого завтрака. Слишком долго, сложно и абсолютно не нужно. Особенно, когда собираешься на работу или учебу.
3. Пресс для котлет
Бесполезная вещь.
В тех странах, где большой популярностью пользуется барбекю, подобный гаджет возможно и был бы полезен. Но едва ли что-то подобное нужно хозяйкам на родных просторах. Вещь, которая будет только место занимать.
4. Нож для спаржи
Лучше обычный нож.
Отличный пример того, как на свет появляются откровенно бесполезные инструменты. Стоит отметить, что любой другой подобный «узкоспециализированный» кухонный инструмент чаще всего бесполезен. Тот случай, когда обычный нож справляется с поставленной задачей намного лучше.
5. Нож для моцареллы
Для чего нужна эта штука.
Ситуация полностью аналогичная ножу для спаржи. Более того, как часто на вашей кухне готовится что-то с моцареллой? Скорее всего – совсем не часто. Тогда зачем даже думать о покупке подобной вещицы.
6. Удалитель косточки
Не так удобно, как кажется.
Продавцы этого гаджета будут в один голос твердить о том, какой он удобный и продуманный. Но деле штука достаточно бесполезная. Более того, хозяйке придется потратить немало времени и усилий, чтобы наловчиться обращаться с этим ножом. Определенно, один из тех инструментов, который не стоит ни средств, ни времени потраченных на него.
7. Машина для чистки
Слишком долго все делает.
Много свободного времени? Тогда у вас наверняка найдется еще некоторое его количество для заправки, зарядки, подготовки машины для чистки фруктов и овощей. Приобрести это устройство все-таки можно, но только тем, кто хочет потренировать в себе такое качество, как терпеливость.
8. Держатель овощей
Абсолютно ненужная вещь.
Этот гаджет был придуман специально для того, чтобы защитить руки и пальцы повара от порезов. Вот только пользоваться держателем не так уж удобно и более того – крайне утомительно.
9. Сборщик кукурузы
Можно сделать и обычным ножом.
Что может быть приятнее и увлекательного обгрызания сваренного початка кукурузы? Такое устройство как это намерено лишить всей романтики! Кроме того, если нужно отделить зерна от початка, можно вполне успешно использовать обычный нож.
10. Ножницы с несколькими лезвиями
Слишком неудобные и тяжелые.
Интересный гаджет, который создан для того, чтобы облегчить жизнь хозяйки. Со своей задачей эти ножницы для резки зелени справляются неплохо. Правда они получились слишком габаритными и весят немало.
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