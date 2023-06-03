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Охотники за медом из Китая

Охота за медом является частью древней культуры многих народов. Если верить наскальной живописи, то собирали дикий мед еще 13 000 лет до н.э. В Непале охота за медом существует уже тысячи лет и является жизненно важной частью культуры. Существует она и в провинция Юньнань на юге Китайской Народной Республики. Туда и отправляемся.

Охотники за медом из Китая

Итак, мы находимся в провинции Юньнань, Китай, 11 мая 2019. (Фото Kevin Frayer):

Итак, мы находимся в провинции Юньнань, Китай

Жизнь некоторых жителей Непала, провинций Китая напрямую зависит от меда, он является главным источником средств к существованию. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

У подножия скал разводят костры, чтобы выкурить пчел из своих сот. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Встречаются эти пчелы на высотах 1200 — 4 000 метров над уровнем моря, от Непала до китайской провинции Юньнань. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Охотники за медом используют веревочные лестницы и корзины. Они, словно пауки по тонким нитям, карабкаются вверх и вниз по скалам. Малейший просчет может стоить им жизни. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Охотник за медом спускается со скалы к пчелиному гнезду по веревочной лестнице  и вырезает куски меда из сот. Перед этим он подсовывает под гнездо факел из зажженных веток, отпугивая пчел огнем и дымом. Этот факел охотнику спускают напарники на веревке. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Орудуя длинными бамбуковыми палками, охотник срезает соты и наполняет ими корзину, которую затем спускают вниз. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Гул тысяч не на шутку разозлившихся пчел наполняют воздух и вселяет ужас. Кстати, гималайские пчелы по праву считаются самыми крупными в мире — размер их тела достигает до 3 сантиметров. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Эти пчелы строят свои гнезда на скалах. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Пчелиные гнезда пчел находятся на отвесных стенах и свешиваются в виде «языков». В среднем, каждое гнездо имеет примерно 1.2 метра в ширину и около полутора метров в длину. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Гнезда диких пчел густо облеплены жалящими насекомыми. Это нужно для того, чтобы поддерживать оптимальную температуру в ячейках сот с личинками. Когда гнездо перегревается, количество слоев пчел начинает уменьшаться, и наоборот, как только гнездо начинает охлаждаться, на нем быстро образуются дополнительные слои. Толщина «пчелиного» покрова может достигать 10 сантиметров. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Пчелиное гнездо состоит из двух частей: сот с медом, прикрепленных к скале и торчащего в форме полумесяца гребня, в котором хранятся личинки. Если гребень пуст, охотник сбрасывает его на землю. Это ценный источник воска. Гребень бывает настолько большим, что его приходится складывать вдвое, чтобы отнести в лагерь. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая
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Добыча. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Дикие пчелы иногда собирают вятки с ядовитых растений, и мед может быть ядовитым. Поэтому охотники никогда не пробуют его на язык, а позже наливают в ладонь. Если начинает щипать кожу, то значит мед ядовит. Опытные охотники всегда носят с собой противоядие. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

Охотники за медом из Китая, 19 мая 2019. (Фото Kevin Frayer):

Охотники за медом из Китая

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Охотники за медом из Китая

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Охотники за медом из КитаяПодписаться на мой Instagram

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