Почему на кукурузе нет початков

Пришедшую к нам с американских равнин кукурузу называют самым древним «хлебным растением» в мире. Ее крахмалистые зерна, созревающие в крупных плодах-початках, тысячи лет использовались человеком ради получения муки для изготовления самых разнообразнейших пищевых продуктов, масла, сахара и сброженных напитков.





И не только зерна этого злака имели значение в истории. Древние народы Мексики применяли высохшие стебли кукурузы для постройки хижин и заборов. Стебли и листья кукурузы служили основным фуражом (кормом для сельскохозяйственных животных), початки шли на изготовление курительных трубок, пробок, кухонных «терок». Настой кукурузных рылец активно использовался в народной медицине.

И у древних майя, и у ацтеков были влиятельные боги кукурузы, что свидетельствует об ее огромной ценности для древнего человечества. А мексиканское название кукурузы tlaolli означает «наше тело (мясо)».

Уже у ацтеков имелись многочисленные сорта этой культуры, предназначенные для того или иного употребления.

Интересно, что кукурузные початки в древние времена были примерно в 10 раз меньше, чем у современных сортов, и не превышали 3-4 см в длину.

И сегодня кукуруза продолжает оставаться второй по продаваемости зерновой культурой в мире после пшеницы.

1. Неправильная агротехника

2. Непогода

3. «Перекорм» кукурузы

4. Водный и/или температурный стресс

Поэтому именно ее початки с крупными плодами-зерновками особенно ценны для огородников. Кукурузу отваривают, сушат, консервируют, морозят и используют свежей для приготовления многочисленных вкусных и полезных блюд.На среднестатистическом стебле кукурузы при грамотной агротехнике обычно образуется 1-4 початка на месте женских цветков в пазухах листьев (мужские цветки собраны в крупные метелки на верхушках побегов).Но что делать, если вопреки всем полученным знаниям по культивированию кукурузы и стараниям по ее выращиванию, злак на вашем дачном участке отказывается завязывать золотые початки и стоит «зеленью»? Причин отсутствия початков на кукурузе или их малого количества может быть несколько.Если кукуруза растет мелкой и чахлой либо, напротив, вымахала выше вашего роста, а початков на ней не образовывается, возможно, вы что-то напутали с агротехникой – высадили нерайонированный сорт, сильно загустили посадки, не удобрили предварительно почву, не боролись с сорняками, не поливали растения или регулярно переливали их.Чтобы такого не произошло, напомним коротко основные правила выращивания кукурузы:выбирайте районированные сорта (так, для средней полосы рекомендованы Джубили, Добрыня, Лакомка, Ледяной нектар, Пионер, Ранняя золотая, Санденс, Сингента, Спирит); готовьте почву под кукурузу заранее, с осени, заправляя ее фосфором и калием, чрезмерно кислую почву известкуйте; весной перед посевом внесите на грядки азотную подкормку; в регионах с коротким летом или капризным климатом не сейте семена сразу в ОГ, используйте рассадный метод выращивания; соблюдайте сроки посева – температура почвы на глубине заделки семян должна прогреться минимум до 10°C; проведите предпосевную обработку семян (4-5 дней прогрейте при температуре 35°С, а затем на пару дней замочите в теплой воде); не загущайте посадки, оставляйте не менее 40-50 см между рядками и 60 см между растениями в них; обязательно рыхлите почву у основания стеблей, окучивайте кукурузу и удаляйте сорняки, которые отнимают ресурсы у молодых растений; регулярно поливайте посадки; своевременно проводите пасынкование кукурузы (это наиболее актуально для малокустящихся сортов); не забывайте о подкормках кукурузы, которые стоит провести как минимум трижды за сезон; вовремя проводите мероприятия по защите от болезней и вредителей.Подробнее обо всех вышеуказанных процедурах вы можете узнать в нашем материале.К сожалению, «капризы» погоды также могут подпортить вам статистику урожайности кукурузы.Как вы помните, пыльца у этой культуры образуется в мужских соцветиях-метелках на вершинах стеблей. Если в момент ее созревания идут частые сильные дожди, град или постоянно дует ветер, пыльца попросту смывается на землю или уносится с участка, не успевая опылить женские цветки. Плоха и обратная ситуация с ветром – когда его нет вообще и потоки воздуха просто не переносят пыльцу.В итоге початки на кукурузе либо вообще не образуются, либо оказываются наполовину пустыми, когда спелые зерна располагаются на большом отдалении друг от друга (череззерница).Выхода из такой ситуации как минимум два. Конечно, собственно на погоду вы повлиять не можете, но кое-что можно попробовать сделать. Во-первых, вы можете заняться искусственным опылением кукурузы самостоятельно – во время созревания пыльцы собирать ее в пакет и затем при помощи щетки или кисточки наносить на женские цветки (можно просто обрывать метелки через одну с соседних растений и встряхивать ими над женскими цветками). Во-вторых, вы можете посадить немного растений примерно на неделю позже остальных – так пыльца будет образовываться в разное время, что повысит шансы нормального естественного оплодотворения кукурузы.Слева мужские цветы кукурузы, справа — женскиеКазалось бы – своевременно подкорми кукурузу побольше, и та выдаст много крупных початков на радость огороднику. Эту ошибку часто совершают неопытные дачники.Как мы уже писали, подкормки кукурузе необходимы, но если с ними переборщить (особенно с азотными удобрениями на фоне изначально плодородной почвы), растения с большой долей вероятности уйдут в ботву. Вы получите высокие мощные стебли с обилием листвы, где недоразвившиеся початки будут буквально заблокированы в обертке из листьев. Если зерна в таких початках-карликах и образуются, то только в малом количестве на основании початка.Выход – готовить грядки под кукурузу с учетом плодородности почвы на участке и в дальнейшем строго соблюдать схему подкормок растений.После высадки рассады или всхода семян и образования на стеблях шести полноценных листьев кукурузу необходимо подкормить органикой. Отличные варианты – 5%-ный раствор куриного помета, настоянный несколько дней, или 10%-ный раствор коровяка. Так удобрять кукурузу нужно после обильного полива, чтобы не сжечь посадки!Через пару недель после органической подкормки нужно дать растениям и дополнительное минеральное питание. Для этого в междурядья вносят по 20 г сернокислого калия или калимагнезии и суперфосфата. В первой половине июля можно провести листовую подкормку кукурузы, отдав предпочтение удобрениям с микроэлементами с обязательным наличием азота. Хорошо подойдет для этой цели мочевина (50 г удобрения растворить в 10 л воды). Опрыскивать кукурузу нужно утром или вечером, а для профилактики побледнения листьев в раствор можно добавить 30 г сульфата магния.Как недолив, так и перелив могут негативно сказаться на формировании початков кукурузы.Это растение хотя и достаточно выносливо, но так называемый «водный стресс», особенно в период перед цветением, по-настоящему губителен для будущего урожая. В результате женские и мужские цветки созревают не одновременно и случается уже описанная выше ситуация недоопыления.Ситуацию может усугубить температурный стресс – постоянная сильная жара выше 30°С или чрезмерно холодная погода ниже 10°С. Еще один возможный негативный фактор – резкое снижение количества солнечного света в фазу цветения растений.Как грамотно поливать кукурузу? Хотя бы раз в неделю обильно увлажняйте почву под посевами, а в период заложения и созревания початков уменьшите интервал между поливами вдвое. В жару полив нужно производить еще чаще.Что касается «помощи» при опылении кукурузы – см. пункт №2.Если хотите вырастить здоровую кукурузу и получить обильный урожай початков, не пренебрегайте простейшими правилами агротехники – соблюдайте севооборот, выбирайте районированные сорта, грамотно готовьте почву под посадки, ухаживайте за растениями и при необходимости помогите цветам переопылиться.