7 вещей, на которые люди слишком тратятся, подрывая свой личный бюджет

Каждый человек зарабатывает для того, чтобы обеспечивать свою жизнь. И именно поэтому очень важно научиться рационально использовать имеющиеся у себя в руках ресурсы. Слишком часто бывает так, что люди тратят слишком много средств на то, что им на самом деле совсем не нужно.
1. Фирменная еда
Вкусно, но затратно. |Фото: fanaru.com.
Каждому из нас иногда хочется «вкусненького», однако большинство людей тратит слишком много денег на приобретение всевозможной фирменной еды. Как и все «фирменное» в нашем мире, такая еда стоит немалых денег. Более того, в большинстве случаев подобная пища еще и совсем не полезна. Кроме того, кофе из киосков действительно очень, очень дорог.
2. Кофе на вынос
Слишком дорога вещица. |Фото: behance.net.
Кофе – это не самый дешевый напиток, а когда речь заходит о престижных сортах, то и вовсе можно разориться. Стоит вспомнить о том, что кофе далеко не самый полезный напиток. Тонизирующий эффект длится не так долго, как нам бы хотелось. Это хороший повод для того, чтобы задуматься от полном отказе.
3. Тарифный план
Все ли вас устраивает. |Фото: buzger.com.
Слишком часто люди выбирают для себя совсем не тот тарифный план, который им нужен. Происходит это под действием рекламы и агитации сотрудников сотовых сетей. Осознание этого момента первый шаг на пути того, чтобы соотнести имеющиеся ресурсы и вещи, которыми ты действительно пользуешься, задействуя сотовую связь и интернет. Возможно, стоит выбрать план подешевле.
4. Доставка еды
Удобно, конечно. |Фото: phpua.net.
Всегда хорошо и удобно, когда горячую еду привозят готовой прямо к порогу. Однако стоит ли оно того? Услуга эта, как правило, не самая дешевая и очень быстро становится «вредной привычкой». Тем не менее, на заказ и доставку быстрой еды может уйти огромная часть личного бюджета.
5. Вода
Проще фильтр поставить. |Фото: protera.by.
Как это странно не прозвучит, однако вода может стать серьезной причиной опустошения семейного бюджета. Покупать в воду в магазине можно, однако это не так дешево, как хотелось бы большинству людей. Куда лучше приобрести качественный фильтр для каждого крана в доме и быть спокойным.
6. Страхование
Не так уж и выгодно. |Фото: zakonguru.com.
Далеко не каждый вид страхования - хорошая идея. Если застраховать машину или здоровье еще можно, то вот фиксирование собственной жизни достаточно глупая идея. Платить огромные суммы только для того, чтобы в случае кончины родственники получили жалкие тысячи? Оно точно того стоит?
7. Автомобиль
Главное не переборщить. ¦Фото: 1zoom.ru.
Когда машина доживает свои последние дни, то ее замена – это рациональный шаг. Однако, нет ничего рационального в том, чтобы выбирать «крутой» автомобиль, не дающий какой-либо практической выгоды для своего владельца. Стоит помнить о том, что любое излишество неизменно приводит к значительным финансовым тратам.
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