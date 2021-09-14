Как ухаживать за обувью зимой: Простые способы избавиться от царапин и следов от соли

Как правильно сушить промокшие ботинки.

Сушить на батарее обувь категорически не рекомендуется.

Пластмассовые колодки для сушки обуви.

После обработки воском обувь выглядит гораздо лучше.

Оливковое масло вернет обуви блеск и лоск.

Лаком для ногтей можно закрасить царапины на лакированной обуви.

Как при помощи суперклея избавиться от дыры на ботинках.

Как отмыть разводы от соли с обуви.

От грязных полос на лакированной обуви можно избавиться при помощи зубной пасты.

Чистка обуви зубной пастой.