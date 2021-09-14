Как ухаживать за обувью зимой: Простые способы избавиться от царапин и следов от соли

Уход за кожаной обувью зимой становится в разы сложнее. Слякоть, снег, соль на дорогах, низкая температура воздуха – все это не лучшим образом отражается на состоянии ботинок и сапог. Многие прибегают к помощи дорогостоящих средств, чтобы поддерживать презентабельный внешний вид обуви, но на самом деле настолько же эффективным может быть и использование подручных средств. Главное, уделять внимание чистке ежедневно и соблюдать элементарные правила по уходу.
Как правильно сушить промокшие ботинки.
Пожалуй, единственное незаменимое покупное средство, - водоотталкивающий спрей. Им нужно регулярно обрабатывать обувь в холодное и дождливое время года. Растаявший снег, как и дождь, может намочить ботинки, так что зимой такая обработка будет не менее актуальна, чем осенью.
Если есть возможность, лучше обзавестись двумя парами повседневной обуви. Для полного просыхания нужно, как минимум, 24 часа. Используя одни и те же ботинки или сапоги каждый день, такого промежутка времени у вас попросту не будет.
Сушить на батарее обувь категорически не рекомендуется.
Промокшую обувь важно правильно высушить. Главное правило – не ставить возле батареи или обогревателя. По возможности сушите, надев на деревянную или пластмассовую колодку. Так кожа не деформируется, а высохнет, повторяя форму стопы.
Пластмассовые колодки для сушки обуви.
Чтобы избавиться от трещин на обуви, можно использовать несколько подручных средств. Одно из самых простых – пчелиный воск. Нанесите его тряпкой на чистый ботинок, оставьте высохнуть на 7-10 минут. Затем уберите излишки мягкой тряпкой, а сверху покрасьте краской для обуви.
После обработки воском обувь выглядит гораздо лучше.
Еще одно средство, которое придаст блеск видавшей виды обуви, - оливковое масло. Нанесите на тряпочку небольшое количество масла, втирайте в чистую поверхность до тех пор, пока масло не впитается. В результате ваша обувь останется сухой и разводов не будет видно, царапины тоже исчезнут.
Оливковое масло вернет обуви блеск и лоск.
Если обувь лакированная, то царапины на ней будут появляться гораздо чаще, но и избавиться от них будет просто. Можно воспользоваться лаком для ногтей того же цвета, что и обувь, или прозрачной основой. Вначале обезжирьте место, где появилась досадная царапина, при помощи слабого водного раствора с моющим средством для посуды. Затем – нанесите лак, дайте хорошо просохнуть. Другие действенные способы ухода за лакированной обувью можно найти на сайте Novate.ru.
Лаком для ногтей можно закрасить царапины на лакированной обуви.
Если на коже образовалась дырка, то ее можно заклеить изнутри суперклеем. Наносить аккуратно зубочисткой на внутреннюю часть обуви, с лицевой стороны это место следует придержать чистой тряпкой, чтобы клей не вытек наружу. Для высыхания достаточно двух минут, слои кожи, которые склеиваются, при этом крепко прижимайте друг к другу. Когда все будет готово, закрасьте краской для обуви пострадавшее место.
Как при помощи суперклея избавиться от дыры на ботинках.
Как отмыть разводы от соли с обуви.
Зимой обувь страдает не только от осадков, но и от соли, которой коммунальные службы посыпают дороги. Белые разводы не только портят внешний вид, но и разъедают кожу. Чтобы удалить с поверхности обуви этот вредный материал, нанесите обычную зубную пасту тряпочкой круговыми движениями на поврежденное место, а после разотрите обувной щеткой по всей поверхности ботинка. Подождите несколько минут и стирайте мягкой тряпкой. В случае необходимости промойте под проточной водой.
От грязных полос на лакированной обуви можно избавиться при помощи зубной пасты.
Чистка обуви зубной пастой.
Зубная паста поможет удалить различные царапины и загрязнения и с лакированной обуви. Это подручное чистящее средство не повредит обувь, зато отчистит мелкие загрязнения, которые портят внешний вид.
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