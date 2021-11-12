Изумительные рецепты приготовления минтая, устоять перед которыми не сможет никто

Вкусные рецепты блюд из минтая

1. Филе минтая с овощами в фольге

Филе минтая, запечённое в фольге, получается очень вкусным, сохраняя все ароматы и полезные свойства.

Запечённый минтай - пальчики оближешь.

2. Филе минтая в кляре

Сочные кусочки минтая в кляре.

Аппетитные кусочки минтая.

3. Котлеты из минтая в духовке

Сочные котлеты из минтая.

Рыбные котлеты ничуть не уступают по вкусу мясным.

4. Картофельная запеканка с минтаем

Очень вкусная и сытная запеканка с минтаем.

Перед таким аппетитным блюдам не устоит никто.

5. Тушёный минтай в томатном соусе

Согласитесь, что перед таким блюдом очень сложно устоять.

Приятного аппетита.

6. Видеоуроки рецептов приготовления минтая

Филе минтая с овощами в духовке запечённое

Минтай в сливочном соусе.

Минтай в сырно-сливочной заливке.

Тушёный минтай с луком и морковью.

Секрет приготовления вкусного жареного минтая.