Какие карикатуры рисовали древние египтяне, Леонардо да Винчи и что высмеивают сегодня

Карикатура – способ высмеять человека или явление, преувеличив, заострив и вообще исказив его определенные черты и характеристики. На первый взгляд, странно считать карикатуру одним из жанров искусства - с учетом ее доступности и простоте восприятия зрителем. Тем не менее, эта форма развития графики и живописи сопровождала многие века существования человеческого общества, отражая самую суть отношения современников к действительности, умудряясь при этом обходить непременные для карикатуристов ограничения и запреты. А значит, взгляд на явление карикатуры заслуживает пристального внимания.
Карикатуры древности
Высмеивание, принижение, развенчание мифов – главные цели, которые преследовали карикатуристы во все времена. Объектом насмешки часто становились сильные мира сего, например, Древний Египет оставил после себя ряд изображений чиновников, которые вполне можно считать карикатурными. Над фараоном, как правило, не смеялись – в силу его «божественной» природы.
Сложно оправдать такое изображение знатной особы Древнего Египта чем-либо, кроме желания высмеять
Древние греки, будучи куда более свободными в мыслях, вовсю использовали возможности картинок – при росписи амфор и других видов глиняной посуды художники часто изображали в сатирическом духе как политиков, так и просто именитых горожан, да и богов Олимпа, с учетом, правда, риска навлечь на себя их гнев.
Широкое распространение керамики открывало простор фантазии вазописцев
А вот при римских императорах поощрялось высмеивание лишь врагов императорской власти – представителей варварских племен, которые изображались нарочито косматыми, одетыми в звериные шкуры.
Многие древние карикатурные картинки создавались с ярко выраженным эротическим подтекстом, как, например, фрески на стенах домов в разрушенном городе Помпеи.
Фреска на стене дома в Помпеях
Карикатуры Ренессанса
Возникновение карикатуры новой эры связывают с именем Леонардо да Винчи. Он создал «Пять гротескных голов» - изображения человеческих лиц с явными искажениями их характерных черт в сторону усиления выразительности.
Л. да Винчи. Пять гротескных лиц (этюд)
Возрождение открыло дорогу этому новому жанру графики – карикатуре - не только потому, что художники стали чаще обращаться к «человеческим» сюжетам в изобразительном искусстве, но и благодаря новым технологиям, позволившим создавать доступные и понятные большинству зрителей гравюры. Картинки стали изготавливать на «досках» из разных материалов (дерево, медь, камень), чтобы потом сделать оттиски на бумаге, которая получила распространение в Европе с началом книгопечатания в XV веке.
Среди живописцев, высмеивавших на полотнах неискреннюю, избыточную религиозность, был, в частности, Аннибале Карраччи, художник из Болоньи, которому, кстати, приписывается создание самого термина «карикатура».
П. Брейгель-старший. Лень
В технике гравюры, как и ее разновидности – офорта, работали и знаменитые мастера-живописцы, такие как Лукас Кранах, Питер Брейгель-старший, затрагивавшие в своем творчестве остросоциальные темы.
При рассказе об истории карикатуры нельзя не упомянуть итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо, считающегося сейчас предтечей сюрреализма, правда, интерпретация изображенных на его картинах сюжетов до сих пор носит спорный характер.
Дж. Арчимбольдо. Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна
Расцвет жанра карикатуры
Возрождение, а за ним Реформация открыли путь многим творцам в жанре карикатуры. Чаще всего рисунки, распространяемые на «потешных листках», высмеивали государственных чиновников и представителей религиозной верхушки, нравы общества, устаревшие или, наоборот, чересчур прогрессивные явления общественной и культурной жизни.
О. Домье. Гаргантюа
Политики знали силу такой пропаганды – а потому очень часто диктаторам приходилось объявлять карикатуристам настоящую войну. История упоминает о крайней нелюбви императора Наполеона к авторам высмеивавших его рисунков. Она была настолько сильна, что генералом Кутузовым была открыта специальная типография для тиражирования карикатур на Бонапарта.
Дж. Гилрей. Наполеон на ладони короля Георга III
Карикатура позволяла осуществлять пропаганду среди простых людей, даже не знающих грамоты, она была общедоступна и в силу своего иронического характера исключительно популярна. А потому жанр карикатуры был популярен у художников всей Европы, распространившись со временем и на земли Нового Света.
Карикатура П.-Л. Гецци
В череде прославивших карикатуру итальянцев - и творивший в XVIII веке Пьер-Леоне Гецци, умевший несмотря на сильное искажение черт своих персонажей на бумаге тем не менее передавать их сходство с реальными прототипами.
Английских политиков и правящую династию высмеивал карикатурист Джемс Гилрей, позже перешедший на изображение французов и социальную сатиру в своих работах.
Дж. Гилрей. Брачная идиллия
XIX век ознаменовал собой расцвет карикатуры в послереволюционной Франции. В Париже даже появился журнал «Карикатюр», основанный художником и журналистом Шарлем Филипоном.
Филипон прославился благодаря изображениям короля Франции Луи-Филиппа, чье лицо он заменял грушей – сходство было подмечено настолько верно, что рисунку не требовалось никаких дополнительных деталей, чтобы навести зрителя на мысль о его величестве. Цензура, конечно, все же рассчиталась с карикатуристом, обложив его крупными штрафами за оскорбление короля, зато популярность Филипона у простой публики была невероятно высокой.
Ш. Филипон. Превращение головы короля Луи-Филиппа в грушу
Имя Филипона часто появлялось под карикатурами Оноре Домье, работавшего в том же журнале и завоевавшего репутацию крупнейшего мастера политической сатиры своего времени. Чтобы защититься от преследований цензуры, Домье создавал вымышленные собирательные образы и использовал их в своих рисунках. Ш. Бодлер признавал Домье тем, кто «сделал карикатуру жанром серьезного искусства».
О. Домье. Робер-Макер
Тем не менее, несмотря на общую тенденцию к прогрессивности в общественной жизни, в чем-то французские карикатуристы проявили себя как ретрограды. Так, например, первая выставка импрессионистов сопровождалась лавиной насмешек и сатирических оценок деятельности художников-новаторов.
Карикатура из журнала 1874 г., высмеивающая первую выставку импрессионистов
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