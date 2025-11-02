С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Зубаиров
    Больше всего понравилось, что когда очень сильно замучит жажда в этом раю, то всегда можно выпить 95 бензина, он деше...Страна, где нет б...
  • Leon D
    Бестолковое сочинение для тех, кто ничего сам не знает. Еще одно заказанное очернение тех времен?Почему в сталинск...
  • Maxim
    Ну и чугун - намного более антивандален, такие ещё в ресторанах ставят: клиенты не всегда трезвые, случайно сломать -...Зачем в советских...

«Небоскреб на дереве», или Как живется энтузиасту в 80 комнатах, которые он построил по божьему веле



Интересный вариант создания и обустройства жилого пространства продемонстрировал американский госслужащий, который ради веления Божьего трудился без выходных и праздников в течение 20 лет. Увлеченный энтузиаст за это время сумел построить «небоскреб» с 80 полноценными комнатами, собственной церковью, колокольней и даже баскетбольным залом, причем расположил свое огромное хозяйство.
.. на 6 деревьях. Теперь его домик на дереве не только занесен в Книгу рекордов Гиннесса, но и стал местом паломничества верующих.

Гораций Берджесс построил на дереве гигантский дом площадью 900 кв. м (Кроссвилл, США).

Гораций Берджесс построил на дереве гигантский дом площадью 900 кв. м (Кроссвилл, США).

 

Случай, произошедший в Кроссвилле (штат Теннесси, США), еще раз доказал, что вера творит чудеса. В 1993 г. высокопоставленный госслужащий Гораций Берджесс (Horace Burgess), будучи верующим человеком, возносил молитвы Всевышнему, когда услышал просьбу Господню. Ему нужно было построить дом на дереве, в который смогут прийти люди, помолиться, отдохнуть и наконец-то почувствовать себя ребенком, мечтающим о собственном убежище среди ветвей. По словам мужчины, Бог заверил, что если он возьмется за это дело, то ни в чем нуждаться не будет.
На строительство «небоскреба» на дереве Гораций потратил 20 лет упорного труда. | Фото: nastroy.net.

На строительство «небоскреба» на дереве Гораций потратил 20 лет упорного труда. | Фото: nastroy.net.


 

Как ни странно это звучит, но мужчина покинул работу и оправился на свой участок в сельской местности, где росло несколько деревьев, среди которых красовался и огромный дуб. Гораций понял, что именно здесь начнется его строительство, и принялся за создание проекта, хотя ни к строительству, ни к архитектуре он никакого отношения не имел.


 
Дом на дереве построен только из вторсырья или восстановленной древесины.

Дом на дереве построен только из вторсырья или восстановленной древесины.

 

Определившись с первоначальным объектом, он разобрал старые поддоны, которые имелись на участке, и принялся за работу. Уже тогда Гораций решил, что дом будет возводить только из вторсырья. Когда запасы древесины исчерпались, мужчина искал заброшенные объекты в округе и использовал все, что мог достать. Очень быстро люди из близлежащих населенных пунктов узнали о миссии Горация и начали сами приносить ненужный в хозяйстве материал, чтобы хоть чем-то помочь самоотверженному человеку.

 
Множество переходов, террас и балконов соединяют уровни «небоскреба» на дереве.

Множество переходов, террас и балконов соединяют уровни «небоскреба» на дереве.

За время строительства «небоскреба» на дереве было потрачено 300 тыс. гвоздей.

За время строительства «небоскреба» на дереве было потрачено 300 тыс. гвоздей.

 

Со временем подключились и жители всего штата, самостоятельно доставляющие переработанную или бывшую в использовании древесину и гвозди. Последних, кстати, на строительство огромного дома ушло около 300 тыс. штук. Так что, можно с уверенностью сказать, что Бог сдержал обещание и нужды в материалах у мужчины не было.
Гораций Берджесс выполнил главную миссию – создал на дереве церковь.

Гораций Берджесс выполнил главную миссию – создал на дереве церковь.

 

Интересный факт от Novate.ru: На первоначальном плане создания традиционного домика на дереве Гораций Берджесс не остановился, во время строительства он так увлекся, что решил задействовать не только самый большой дуб, но и рядом стоящие деревья. В итоге у него получился настоящий небоскреб на дереве, высота которого достигает 30 м (10-этажный дом!), а площадь 900 кв. м. А самое удивительное, что он потратил на его создание всего лишь 12 тыс. дол.

В общей сложности, если не считать огромное количество переходов, террас, балконов и площадок в гигантском «домике» на дереве, энтузиаст обустроил 80 полноценных комнат. Среди стандартных жилых пространств в доме имеется собственная церковь с иконостасом и большим залом для молитв, который легко превращается в баскетбольную площадку. Также он создал колокольню и несколько тайных убежищ, куда закрыт путь для любопытных туристов и паломников. А их в этом доме всегда предостаточно.
Главным отделочным материалом внутреннего пространства была выбрана также древесина.

Главным отделочным материалом внутреннего пространства была выбрана также древесина.

 
Мужчина исполнил волю Божью и теперь в его доме на дереве собираются верующие.

Мужчина исполнил волю Божью и теперь в его доме на дереве собираются верующие.

 

Еще во время строительства об этом уникальном сооружении узнали верующие, и с тех пор они являются частыми гостями. Люди стремятся собственными глазами увидеть дом, который построил обычный прихожанин после видения во время молитвы, исполняя просьбу Бога. Они с благоговением посещают церковь, которая уже превратилась в молитвенный дом, где проходят службы, проповеди и встречи единомышленников.

Причем некоторые проникаются необычной обстановкой настолько, что остаются пожить на некоторое время, хотя случается, что и навсегда. Как это произошло с одним верующим, который решил посвятить остаток жизни служению Богу именно в этом доме. Он несколько лет был смотрителем и помощником Горацию. После его смерти хозяин дома часть праха развеял из окна колокольни, а остаток был захоронен под дубом, как память о человеке, пожелавшем закончить жизненный путь именно в этом месте.
На огороде красуется имя Иисуса, созданная из высаженных растений. | Фото: budport.com.ua.

На огороде красуется имя Иисуса, созданная из высаженных растений. | Фото: budport.com.ua.

 
Дом на дереве занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Дом на дереве занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

 

Несмотря на то, что дом уже полностью готов, неугомонный хозяин планирует провести отопление и сантехнические коммуникации, а также установить лифт. Гораций Берджесс признался, что еще мечтает о создании винтовой лестницы, опоясывающей весь дом, которую он назовет «Лестница в небо». Хотя все его мечты могут обрубить на корню, ведь пожарная служба признала строение небезопасным для жизни и выдала запрет на проживание. Но этот инцидент никак не повлиял на решение энтузиаста, он и не думает покидать свой «небоскреб» на дереве.

Примечательно: Уникальное в своем роде сооружение занесено в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый большой дом на дереве».

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх