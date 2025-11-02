«Небоскреб на дереве», или Как живется энтузиасту в 80 комнатах, которые он построил по божьему веле

Интересный вариант создания и обустройства жилого пространства продемонстрировал американский госслужащий, который ради веления Божьего трудился без выходных и праздников в течение 20 лет. Увлеченный энтузиаст за это время сумел построить «небоскреб» с 80 полноценными комнатами, собственной церковью, колокольней и даже баскетбольным залом, причем расположил свое огромное хозяйство.
Гораций Берджесс построил на дереве гигантский дом площадью 900 кв. м (Кроссвилл, США).
Случай, произошедший в Кроссвилле (штат Теннесси, США), еще раз доказал, что вера творит чудеса. В 1993 г. высокопоставленный госслужащий Гораций Берджесс (Horace Burgess), будучи верующим человеком, возносил молитвы Всевышнему, когда услышал просьбу Господню. Ему нужно было построить дом на дереве, в который смогут прийти люди, помолиться, отдохнуть и наконец-то почувствовать себя ребенком, мечтающим о собственном убежище среди ветвей. По словам мужчины, Бог заверил, что если он возьмется за это дело, то ни в чем нуждаться не будет.
На строительство «небоскреба» на дереве Гораций потратил 20 лет упорного труда. | Фото: nastroy.net.
Как ни странно это звучит, но мужчина покинул работу и оправился на свой участок в сельской местности, где росло несколько деревьев, среди которых красовался и огромный дуб. Гораций понял, что именно здесь начнется его строительство, и принялся за создание проекта, хотя ни к строительству, ни к архитектуре он никакого отношения не имел.
Дом на дереве построен только из вторсырья или восстановленной древесины.
Определившись с первоначальным объектом, он разобрал старые поддоны, которые имелись на участке, и принялся за работу. Уже тогда Гораций решил, что дом будет возводить только из вторсырья. Когда запасы древесины исчерпались, мужчина искал заброшенные объекты в округе и использовал все, что мог достать. Очень быстро люди из близлежащих населенных пунктов узнали о миссии Горация и начали сами приносить ненужный в хозяйстве материал, чтобы хоть чем-то помочь самоотверженному человеку.
Множество переходов, террас и балконов соединяют уровни «небоскреба» на дереве.
За время строительства «небоскреба» на дереве было потрачено 300 тыс. гвоздей.
Со временем подключились и жители всего штата, самостоятельно доставляющие переработанную или бывшую в использовании древесину и гвозди. Последних, кстати, на строительство огромного дома ушло около 300 тыс. штук. Так что, можно с уверенностью сказать, что Бог сдержал обещание и нужды в материалах у мужчины не было.
Гораций Берджесс выполнил главную миссию – создал на дереве церковь.
Интересный факт от Novate.ru: На первоначальном плане создания традиционного домика на дереве Гораций Берджесс не остановился, во время строительства он так увлекся, что решил задействовать не только самый большой дуб, но и рядом стоящие деревья. В итоге у него получился настоящий небоскреб на дереве, высота которого достигает 30 м (10-этажный дом!), а площадь 900 кв. м. А самое удивительное, что он потратил на его создание всего лишь 12 тыс. дол.
В общей сложности, если не считать огромное количество переходов, террас, балконов и площадок в гигантском «домике» на дереве, энтузиаст обустроил 80 полноценных комнат. Среди стандартных жилых пространств в доме имеется собственная церковь с иконостасом и большим залом для молитв, который легко превращается в баскетбольную площадку. Также он создал колокольню и несколько тайных убежищ, куда закрыт путь для любопытных туристов и паломников. А их в этом доме всегда предостаточно.
Главным отделочным материалом внутреннего пространства была выбрана также древесина.
Мужчина исполнил волю Божью и теперь в его доме на дереве собираются верующие.
Еще во время строительства об этом уникальном сооружении узнали верующие, и с тех пор они являются частыми гостями. Люди стремятся собственными глазами увидеть дом, который построил обычный прихожанин после видения во время молитвы, исполняя просьбу Бога. Они с благоговением посещают церковь, которая уже превратилась в молитвенный дом, где проходят службы, проповеди и встречи единомышленников.
Причем некоторые проникаются необычной обстановкой настолько, что остаются пожить на некоторое время, хотя случается, что и навсегда. Как это произошло с одним верующим, который решил посвятить остаток жизни служению Богу именно в этом доме. Он несколько лет был смотрителем и помощником Горацию. После его смерти хозяин дома часть праха развеял из окна колокольни, а остаток был захоронен под дубом, как память о человеке, пожелавшем закончить жизненный путь именно в этом месте.
На огороде красуется имя Иисуса, созданная из высаженных растений. | Фото: budport.com.ua.
Дом на дереве занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Несмотря на то, что дом уже полностью готов, неугомонный хозяин планирует провести отопление и сантехнические коммуникации, а также установить лифт. Гораций Берджесс признался, что еще мечтает о создании винтовой лестницы, опоясывающей весь дом, которую он назовет «Лестница в небо». Хотя все его мечты могут обрубить на корню, ведь пожарная служба признала строение небезопасным для жизни и выдала запрет на проживание. Но этот инцидент никак не повлиял на решение энтузиаста, он и не думает покидать свой «небоскреб» на дереве.
Примечательно: Уникальное в своем роде сооружение занесено в Книгу рекордов Гиннеса как «Самый большой дом на дереве».
