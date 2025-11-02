«Небоскреб на дереве», или Как живется энтузиасту в 80 комнатах, которые он построил по божьему веле

Гораций Берджесс построил на дереве гигантский дом площадью 900 кв. м (Кроссвилл, США).

На строительство «небоскреба» на дереве Гораций потратил 20 лет упорного труда. | Фото: nastroy.net.

Дом на дереве построен только из вторсырья или восстановленной древесины.

Множество переходов, террас и балконов соединяют уровни «небоскреба» на дереве.

За время строительства «небоскреба» на дереве было потрачено 300 тыс. гвоздей.

Гораций Берджесс выполнил главную миссию – создал на дереве церковь.

Главным отделочным материалом внутреннего пространства была выбрана также древесина.

Мужчина исполнил волю Божью и теперь в его доме на дереве собираются верующие.

На огороде красуется имя Иисуса, созданная из высаженных растений. | Фото: budport.com.ua.

Дом на дереве занесен в Книгу рекордов Гиннесса.