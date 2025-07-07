Как бороться с усталостью и вялостью при помощи обычных продуктов

1. От ягод до фруктов и овощей

Запомните, фрукты, овощи и ягоды - отличные борцы с усталостью. \ Фото: domf5oio6qrcr.cloudfront.net.

Шпинат, морковка, капуста, бананы и многое другое отлично справляются с усталостью и вялостью. \ Фото: eatthis.com.

Чтобы побороть усталость, съешьте горсть синих ягод. \ Фото: thedailymeal.com.

2. Белки с низким содержанием жира

Нежирные белки не только насытят организм, а и помогут снять усталость. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.

Киноа как в чистом виде, так и с добавлением греческого йогурта - отличный способ избавиться от вялости и усталости. \ Фото: chiquita.com.

3. Никакого кофеина

Откажитесь от напитков с кофеином в пользу травяных чаёв. \ Фото: treehugger.com.

Цитрусовая вода - прекрасный способ подзарядиться. \ Фото: thekitchenmagpie.com.

4. Семена и орехи

Семена и орехи - то, что нужно для бодрости. \ Фото: cdn.shopify.com.

5. Яйца

Чтобы взбодриться, съешьте пару яиц. \ Фото: i2.wp.com.

6. Шоколад

Шоколад - прекрасный борец с усталостью. \ Фото: infosante24.com.

Пара кусочков шоколада взбодрит не хуже чашки крепкого кофе. \ Фото: pourquoidocteur.fr.