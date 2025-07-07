Как бороться с усталостью и вялостью при помощи обычных продуктов

Стресс, тревоги, изнурительная жара, загруженность на работе, бессонные ночи – всё это и многое другое пагубно влияет на общее состояние организма, вызывая хроническую усталость и вялость. Поэтому вместо того, чтобы принимать различного рода таблетки, спасаться энергетиками и пятой чашкой кофе за день, обратите внимание на продукты, большая часть из которых наверняка есть практически в каждом холодильнике.
1. От ягод до фруктов и овощей
Запомните, фрукты, овощи и ягоды - отличные борцы с усталостью. \ Фото: domf5oio6qrcr.cloudfront.net.
Стоит ли говорить о том, что фрукты, ягоды и овощи богаты не только всеми необходимыми витаминами, а и минералами, повышающими уровень энергии. Что же касается содержащихся в них антиоксидантов, то они отлично борются со слабостью и переутомлением. Например, витамин С, содержащийся в цитрусовых, ягодах и листовой зелени, помогает укрепить иммунную систему и борется с усталостью, поддерживая выработку энергии в клетках. А вот витамины группы В, содержащиеся в бананах, авокадо и тёмной листовой зелени, играют важную роль в энергетическом обмене, тем самым снижая усталость.
Шпинат, морковка, капуста, бананы и многое другое отлично справляются с усталостью и вялостью. \ Фото: eatthis.com.
Что же касается железа, содержащегося в шпинате, брокколи и бобовых, то оно помогает переносить кислород по всему организму, тем самым насыщая его.
Поэтому, если вы чувствуете хроническую усталость на протяжении длительного времени, пора отставить чашку кофе в сторону и переключиться на листовую зелень, такую как шпинат, листья салата и капуста, поскольку они богаты железом, витаминами и антиоксидантами, повышающими уровень энергии, там самым снижая утомляемость.
Чтобы побороть усталость, съешьте горсть синих ягод. \ Фото: thedailymeal.com.
Что же касается ягод, то обратите внимание на тёмные (синий виноград, чёрная смородина, черника, голубика и т.д.). Все они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, способные повысить энергии и снизить утомляемость. Бананы также считаются хорошим источником углеводов, калия и витамина В6, повышающими энергию. А вот авокадо богат полезными жирами и обеспечивает организм энергией надолго. Не стоит игнорировать клубнику и малину. Они славятся витамином С и антиоксидантами, укрепляющими иммунитет и снижающими усталость.
2. Белки с низким содержанием жира
Нежирные белки не только насытят организм, а и помогут снять усталость. \ Фото: ichef.bbci.co.uk.
Нежирные белки помогают бороться с усталостью по одной простой причине, они
обеспечивают постоянный приток энергии в течение дня, в отличие от простых углеводов, которые вызывают скачки уровня сахара в крови. Стоит также отметить тот факт, что белок необходим для выработки таких гормонов, как инсулин и лептин, отвечающих за уровень и регулирование энергии, тем самым снижая утомляемость.
Киноа как в чистом виде, так и с добавлением греческого йогурта - отличный способ избавиться от вялости и усталости. \ Фото: chiquita.com.
Как правило, к нежирным белкам относятся: кисломолочные продукты, куриное\индюшиное филе, рыба. Но лучше всего с усталостью справляется
греческий йогурт, содержащий меньше насыщенных жиров, чем обычный йогурт. Сюда же можно отнести и творог. В нём мало жира и много белка, который помогает бороться с усталостью и способствует восстановлению и росту мышц. Впрочем, куриная грудка обеспечивает организм энергией на длительный срок и помогает поддерживать мышечную функцию. Если вы по какой-то причине не едите мясо, то обратите внимание на киноа, которая по праву считается полноценным белком, содержащим все девять незаменимых аминокислот, при этом в ней мало жира.
3. Никакого кофеина
Откажитесь от напитков с кофеином в пользу травяных чаёв. \ Фото: treehugger.com.
Напитки без кофеина помогают бороться с усталостью несколькими способами. Они обеспечивают лёгкий заряд энергии без нервного потрясения, которое возникает при приёме кофе и кофеиносодержащих напитков. Ко всему прочему, напитки без кофеина содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды и полифенолы, уменьшающие воспаление в организме, тем самым укрепляя здоровье.
Цитрусовая вода - прекрасный способ подзарядиться. \ Фото: thekitchenmagpie.com.
Выбирайте фруктовые и травяные чаи (мятный, ромашковый), поскольку они
помогают снять стресс и способствуют расслаблению. Также при усталости помогает кокосовая вода. Это натуральный электролитный напиток, помогающий восполнить потери жидкости и минералов в организме в результате потоотделения. Смузи, приготовленные из нежирных молочных продуктов, фруктов и овощей, подарят колоссальный заряд энергии без грамма кофеина. Вода с ягодами, фруктами или цитрусовыми не только освежает, а и заряжает энергией, даря бодрость.
4. Семена и орехи
Семена и орехи - то, что нужно для бодрости. \ Фото: cdn.shopify.com.
Семена и орехи являются отличным источником полезных жиров, таких как омега-3 и омега-6, которые жизненно важны для выработки энергии, здоровья мозга и уменьшения воспалительных процессов. Полезные жиры, содержащиеся в семенах и орехах, являются постоянным источником энергии в течение всего дня. Ко всему прочему и те, и другие богаты витаминами группы В, так необходимых для энергетического обмена и синтеза глюкозы из углеводов. Почувствовали усталость? В таком случае, съешьте немного семян льна или чиа. Они богаты омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, которые помогают бороться с усталостью и способствуют выработке энергии. Лишними не будут и грецкие орехи, богатые омега-3, магнием и антиоксидантами, снижающими утомляемость. Миндаль — отличный источник полезных жиров. Он также содержит магний и витамин Е, снижающий утомляемость и способствующий выработке энергии.
5. Яйца
Чтобы взбодриться, съешьте пару яиц. \ Фото: i2.wp.com.
Яйца являются отличным источником высококачественного белка, который снижает утомляемость и помогает нарастить мышечную массу. Содержащийся в них витамин В12 нужен для выработки энергии, а ниацин (витамин В3) помогает снизить утомляемость, поддерживая выработку энергии, в то время как холин играет немаловажную роль для здорового функционирования мозга и снижения утомляемости.
6. Шоколад
Шоколад - прекрасный борец с усталостью. \ Фото: infosante24.com.
Несмотря на то, что это может показаться противоречивым, шоколад в небольших количествах действительно помогает бороться с усталостью. Это связано с тем, что шоколад содержит небольшое количество кофеина, а также другие соединения, такие как теобромин и антиоксиданты, которые могут обеспечить лёгкий заряд энергии и помочь снизить утомляемость. Однако важно отметить, что содержание кофеина в шоколаде намного ниже, чем в кофе или чае. Поэтому, если вы ищете большую дозу энергии, это не лучший выбор. Кроме того, в шоколаде много жиров и сахара, поэтому важно употреблять его в умеренных количествах, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
Пара кусочков шоколада взбодрит не хуже чашки крепкого кофе. \ Фото: pourquoidocteur.fr.
Самым подходящим вариантом считается тёмный шоколад. В нём содержится больше сухого какао и меньше сахара, чем в молочном шоколаде, что означает более высокую концентрацию антиоксидантов и более низкий гликемический индекс. Следовательно, тёмный шоколад обеспечивает более медленное высвобождение энергии, обеспечивая устойчивый заряд бодрости на весь день. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в нём, помогают уменьшить воспаление и снять стресс.
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