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Колоритные фотографии Хельмута Мюнцнера из путешествия по Иркутску в 1970 году


Памятник Первопроходцам Сибири.

Памятник Первопроходцам Сибири.

Хельмут Мюнцнер, учитель из германского Дуйсбурга, много путешествовал по миру и везде много фотографировал. Довелось ему побывать и в СССР. В нашем обзоре собраны фотографии Иркутска и окрестностей. Все снимки были сделаны в 1970-м году.

1. Собор Богоявления Господня


Православный Собор Богоявления Господня в Иркутске.

Православный Собор Богоявления Господня в Иркутске.

 

2. Спасская церковь


Спасская церковь, являющаяся единственным сооружением Иркутского кремля, которое дошло до наших дней.

Спасская церковь, являющаяся единственным сооружением Иркутского кремля, которое дошло до наших дней.

 

3. Православный Собор


Вид со двора православного Собора Богоявления Господня в Иркутске.

Вид со двора православного Собора Богоявления Господня в Иркутске.

 

4. Вечный Огонь


Иркутский мемориальный комплекс Вечный огонь.

Иркутский мемориальный комплекс Вечный огонь.

 

5. Почетный караул


Почетный караул у мемориального комплекса Вечный огонь.

Почетный караул у мемориального комплекса Вечный огонь.

 

6. Плакат на здании


Большой плакат на здании управления ИркутскЭнерго на площади Кирова.

Большой плакат на здании управления ИркутскЭнерго на площади Кирова.

 

7. Административные здания


Главные административные здания на площади Кирова.

Главные административные здания на площади Кирова.

 

8. Река Ангара


Река Ангара, являющаяся самый крупный правый приток Енисея и единственная река, вытекающая из озера Байкал.

Река Ангара, являющаяся самый крупный правый приток Енисея и единственная река, вытекающая из озера Байкал.

 

9. Пристань


Пристань на Цесовской набережной.

Пристань на Цесовской набережной.

 

10. Памятник Первопроходцам Сибири


Шпиль Первопроходцам Сибири на бульваре Гагарина.

Шпиль Первопроходцам Сибири на бульваре Гагарина.

 

11. Областной краеведческий музей


Колоритные фотографии Хельмута Мюнцнера из путешествия по Иркутску в 1970 году

Иркутский областной краеведческий музей, расположенный на углу улицы Карла Маркса и бульвара Гагарина.

 

12. Пионеры


Пионеры, стоящие неподалеку Белого дома и административного корпуса ИГУ.

Пионеры, стоящие неподалеку Белого дома и административного корпуса ИГУ.

 

13. Сквер возле памятника Ленину


Сквер возле памятника Владимиру Ленину в Иркутске.

Сквер возле памятника Владимиру Ленину в Иркутске.

 

14. Памятник Владимиру Ленину


Памятник Владимиру Ленину на углу улиц Ленина и Карла Маркса в Иркутске.

Памятник Владимиру Ленину на углу улиц Ленина и Карла Маркса в Иркутске.

 

15. Мимо ресторана Алмаз


Люди, идущие по улице мимо ресторана Алмаз в Иркутске.

Люди, идущие по улице мимо ресторана Алмаз в Иркутске.

 

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Колоритные фотографии Хельмута Мюнцнера из путешествия по Иркутску в 1970 году

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Колоритные фотографии Хельмута Мюнцнера из путешествия по Иркутску в 1970 годуПодписаться на мой Instagram
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