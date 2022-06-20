Колоритные фотографии Хельмута Мюнцнера из путешествия по Иркутску в 1970 году

Памятник Первопроходцам Сибири.
Хельмут Мюнцнер, учитель из германского Дуйсбурга, много путешествовал по миру и везде много фотографировал. Довелось ему побывать и в СССР. В нашем обзоре собраны фотографии Иркутска и окрестностей. Все снимки были сделаны в 1970-м году.
1. Собор Богоявления Господня
Православный Собор Богоявления Господня в Иркутске.
2. Спасская церковь
Спасская церковь, являющаяся единственным сооружением Иркутского кремля, которое дошло до наших дней.
3. Православный Собор
Вид со двора православного Собора Богоявления Господня в Иркутске.
4. Вечный Огонь
Иркутский мемориальный комплекс Вечный огонь.
5. Почетный караул
Почетный караул у мемориального комплекса Вечный огонь.
6. Плакат на здании
Большой плакат на здании управления ИркутскЭнерго на площади Кирова.
7. Административные здания
Главные административные здания на площади Кирова.
8. Река Ангара
Река Ангара, являющаяся самый крупный правый приток Енисея и единственная река, вытекающая из озера Байкал.
9. Пристань
Пристань на Цесовской набережной.
10. Памятник Первопроходцам Сибири
Шпиль Первопроходцам Сибири на бульваре Гагарина.
11. Областной краеведческий музей
Иркутский областной краеведческий музей, расположенный на углу улицы Карла Маркса и бульвара Гагарина.
12. Пионеры
Пионеры, стоящие неподалеку Белого дома и административного корпуса ИГУ.
13. Сквер возле памятника Ленину
Сквер возле памятника Владимиру Ленину в Иркутске.
14. Памятник Владимиру Ленину
Памятник Владимиру Ленину на углу улиц Ленина и Карла Маркса в Иркутске.
15. Мимо ресторана Алмаз
Люди, идущие по улице мимо ресторана Алмаз в Иркутске.
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