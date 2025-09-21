7 причин, почему комбинации в СССР были модными, а теперь уже нет

Одним из трендов нынешнего сезона являются наряды в бельевом стиле из шелка или атласа. Сейчас девушки носят их как самостоятельный предмет гардероба, а раньше комбинации надевали исключительно под платье или блузку – они были невероятно популярными в Советском Союзе. Novate.ru рассказывает, почему сорочки так любили наши мамы и бабушки.
Причина 1: Мода
Комбинации были очень модными за рубежом. /Фото: bigpicture.ru
Начнем с того, что комбинация не была изобретением советских дизайнеров – ее носили и в других странах. Причем зарубежные изделия сильно отличались от отечественных. В то время как в СССР популярными были практичные хлопчатобумажные или сатиновые изделия «на каждый день», в других странах женщин «баловали» шелковыми и атласными моделями, украшенными кружевом и вышивкой. Они гораздо лучше садились по фигуре и выглядели намного презентабельнее. Импортные комбинации обычно покупали у спекулянтов, которые ездили в Польшу, ГДР и Югославию.
Конечно, под платьем такие сорочки не было видно, однако советских модниц это не останавливало. При желании можно было «нечаянно» приподнять подол, чтобы окружающие обратили внимание на полоску кружева и поняли, что девушка разбирается в модных тенденциях. Возможно, такая любовь к комбинациям была вызвана еще и тем, что женщины хотели подражать зарубежным модницам.
Причина 2: Практичность
Комбинация позволяла продлить срок службы одежды. / Фото: viralife.ru
Современные девушки редко задумываются о том, чтобы продлить срок службы одежды: к каждому сезону мы покупаем новые вещи, даже если старые находятся в хорошем состоянии, просто потому что хотим порадовать себя новыми нарядами., чтобы одежда прослужила как можно дольше. Вот здесь на помощь и приходили комбинации. Они служили своеобразными прослойками между одеждой и телом, впитывая пот. Благодаря этому платья можно было стирать намного реже, тем самым, продлевая им жизнь. Был и еще один нюанс: 40-50 лет назад многие люди жили в квартирах или домах без элементарных удобств – о ежедневном душе, который мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, наши мамы и бабушки лишь мечтали. А вот комбинации можно было менять хоть каждый день: надела свежую – и вот уже чувствуешь себя комфортно и уверенно.
Причина 3: Соблюдение приличий
Сверху на комбинации можно было надевать прозрачные блузы. / Фото: wi-fi.ru
У нас есть возможность одеваться так, как мы пожелаем: сегодня – платье в пол с рукавами, завтра – мини-юбка в тандеме с базовой футболкой. Нашим мамам и бабушкам повезло меньше – они одевались скромно, ведь этого требовало общество и правила приличия. Однако женщины всегда остаются женщинами, в каком бы веке они не жили: им хочется выглядеть красиво и соблазнительно, привлекать взгляды мужчины, видеть в их глазах восхищение. Чтобы соблюсти эту тонкую грань между сексуальностью и приличиями, под прозрачные блузы надевали комбинации. Такой наряд не выглядел вызывающе, и девушку нельзя было ни в чем упрекнуть.
Особенно тепло к сорочкам относились дамы постарше: для них комбинация была неким барьером, который защищает от неприличных взглядов и является символом «пристойности». Женщины с подобными взглядами на жизнь носили комбинации даже летом, когда температура упорно двигалась к отметке +30 градусов. Не останавливал их и тот факт, что в 80-х годах актуальность сорочек постепенно сходила на нет, и все больше девушек предпочитали обходиться без этого предмета гардероба.
Причина 4: Комфорт
Комбинации предотвращали электризацию одежды. / Фото: fb.ru
В советские времена большинство платьев шились из синтетических тканей, а это значит, что наряды сильно электризовались и некрасиво прилипали к ногам, доставляя дискомфорт. К зимним свитерам также имелись вопросы – да, они были теплыми, но при этом жутко колючими. Все проблемы решались с помощью комбинаций: они выступали своеобразным «антистатическим барьером» и принимали все накопившееся электричество на себя, тем самым избавляя от неприятных ощущений. Сегодня ответом на подобные вопросы является обычный флакон антистатика, однако 40 лет о них даже не слышали (а если и слышали, то достать было проблематично).
Причина 5: Маскировка
В Советском Союзе было не очень привлекательное нижнее белье. / Фото: kinorium.com
Наверняка вы удивитесь, однако в советские времена гораздо проще было найти красивую комбинацию, чем стильное белье. Все, что предлагалось в магазинах – это грубые, сшитые из простых тканей бюстгальтеры, без единого намека на кружево или эффектные детали. Понятно, что в таком белье чувствовать себя привлекательно было сложно. Советские женщины решали этот вопрос, надевая поверх бюстгальтера невесомую шелковую комбинацию с декольте, отделанным кружевом – и мир сразу начинал играть другими красками. +100 к уверенности!
Причина 6: Коррекция фигуры
Если под платьем была комбинация, фигура выглядела стройнее
Да-да, наши мамы и бабушки также прибегали к различным ухищрениям, чтобы скрыть лишние килограммы и сделать талию визуально стройнее. В этом им помогали комбинации. Дело в том, что на сорочку из скользящей ткани идеально садились облегающие юбки и платья из плотных материалов. А под широкие юбки можно было надеть сорочки со складками и оборками. Такой прием позволял маскировать недостатки фигуры и скрывать от посторонних взглядов то, что женщина не хотела показывать. Также популярными были комбинации без бретелей – их девушки надевали под вечерние наряды без рукавов с глубоким декольте.
Причина 7: Удовольствие
Комбинации позволяли себя чувствовать модно и привлекательно. / Фото: fishki.net
Наверное, это типично «женская» причина. Вспомните, какое удовольствие вы испытываете, когда надеваете комплект любимого кружевного белья и смотрите на себя в зеркало. В такие моменты все недостатки фигуры и другие претензии к внешности уходят на задний план. То же самое у советских женщин было с красивыми комбинациями – они доставляли им особое наслаждение, пусть даже и были скрыты под платьем. А еще многие девочки часто доставали сорочки из маминого шкафа, надевали их и крутились перед зеркалом, представляя себя принцессами или невестами.
Сегодня о первоначальном значении комбинаций забыли. Возможно, дело в том, что большинство женщин, ценящих комфорт, предпочитают носить не платья, а брюки и юбки. А может просто жизнь круто изменилась. Однако наши мамы и бабушки наверняка вспоминают комбинации с ностальгией и благодарностью, ведь именно они позволяли чувствовать себя модными, стильными, ухоженными и привлекательными.
