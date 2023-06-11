Такое вы вряд ли встретите на наших улицах. Это можно назвать сумасшествием или борьбой за эффективность, но на жителей Европы такие картины производят неизгладимое впечатление.



Уникальные особенности национальных перевозок: перегрузка.







Республика Мала́ви — государство в Южной Африке. Так здесь перевозят тюки с табаком, чтобы поучаствовать в аукционе. Это один из основных экспортных продуктов в республике. (Фото Eldson Chagara | Reuters):







Индийский штат Трипура. Фермер перевозит солому на своем велосипеде. За один раз больше забрать не удалось. (Фото Jayanta Dey | Reuters):







А такое можно встретить на улицах Шанхая. Женщина переводит на своем велосипеде теплоизоляционные плиты. (Фото Nir Elias | Reuters):







Ограниченная видимость. Шеньян — крупнейший город в северо- восточной части Китая. Перевозка коробок и ящиков на трехколесном велосипеде. (Фото Sheng Li | Reuters):







И снова Китай, провинция Хэбэй. Фермер везет сушеные стебли. (Фото Jason Lee | Reuters):







Весенний фестиваль в Китае — один из самых крупных праздников планеты . Ежегодно десятки тысяч китайцев возвращаются на родину, чтобы отметить наступление нового года по Лунному календарю вместе со своими семьями. Праздничный период длится в Китае 40 днейВ эти дни ощущается серьезная проблема с билетами, и иногда лучше влезть в поезд через окно. (Фото Jianan Yu | Reuters):







Пограничный пункт «Рафах» — единственный для жителей Газы выход во внешний мир — был закрыт в середине 2007 года. Эти палестинцы ждут в автобусе перехода границы, 6 марта 2007. (Фото Ibraheem Abu Mustafa | Reuters):







Пномпе́нь — столица Камбоджи. Так здесь люди зачастую добираются после работы домой. (Фото Chor Sokunthea | Reuters):







Снова Бангладеш, город Дакка. Рабочие везут на рынок пустые бочки. (Фото Rafiqur Rahman | Reuters):







Граница между Газа и Египтом. Эта палестинская семья неверно рассчитала количество человек в телеге. Хотя до границы они как-то добрались. (Фото Suhaib Salem | Reuters):







Нуакшот — столица Мавритании, экономический и культурный центр страны. Так здесь перевозят тюки с рисовыми стеблями, 30 января 2008. (Фото Normand Blouin | Reuters):







В пригородных поездах Мумбаи, Индия. (Фото Punit Paranjpe | Reuters):







Центр Пекина. Загруженный под завязку трехколесный велосипед. (Фото David Gray | Reuters):







Переправа по реке Ялу, город Синыйджу, Северная Корея. (Фото Jacky Chen | Reuters):







Город Мандалай — прежняя столица королевства Бирмы. Буддийские монахи не влезли в местную маршрутку, пришлось ехать сзади. (Фото Soe Zeya Tun | Reuters):







Индийский штат Уттар-Прадеш. Дети возвращаются из школы домой. (Фото Parivartan Sharma | Reuters):







Город Могади́шо — столица Сомали, крупнейший город и главный порт страны, а также её культурный, и финансовый центр. Местные жители едут по делам на пикапе, 2 сентября 2009. (Фото Omar Faruk | Reuters):







Бомбей, Индия, 14 июля 2005. Сотни миллионов индийцев, в том числе детей и стариков, борются за выживание, имея менее 1 доллара в день. (Фото Adeel Halim | Reuters):







Более 2.5 миллионов мусульман собрались недалеко от столицы Бангладеша на Всемирное мусульманское собрание — второй после хаджа крупнейший ежегодный исламский праздник. После окончания общей молитвы огромное количество верующих возвращается на родину, которым приходится ехать на крышах поездов, автобусов. Возвращение на родину по-бангладешски — необычное зрелище:







(Фото Andrew Biraj | Reuters):







Эта женщина купила диван и везет его домой на своем трехколесном велосипеде. Видимо, доставка не входила в стоимость. Центр Пекина. (Фото David Gray | Reuters):







Этот человек зарабатывает грузовыми перевозками. Он не мог себе позволить купить для этих целей автомобиль, а вот велосипед за $55 — это запросто. Его новый заказ — доставка бамбуковых корзин, Пекин. (Фото Andrew Biraj | Reuters):







А это продавец мебели, везет свой товар на рынок по улицам Шанхая. (Фото Stringer | Reuters):







Продавщица пустых бутылок в Марокко. (Фото Jon Nazca | Reuters):







Эти люди едут на фестиваль духов, который проходит недалеко от города Мандалай — второго по величине города в Мьянме. Место в вагонах хватило не всем. (Фото Soe Zeya Tun | Reuters):







Индийский штат Трипура. Перевозка пластиковых емкостей в мешках. (Фото Jayanta Dey | Reuters):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram