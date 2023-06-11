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Особенности национальных перевозок

Такое вы вряд ли встретите на наших улицах. Это можно назвать сумасшествием или борьбой за эффективность, но на жителей Европы такие картины производят неизгладимое впечатление.

Уникальные особенности национальных перевозок: перегрузка.

Особенности национальных перевозок

Республика Мала́ви — государство в Южной Африке. Так здесь перевозят тюки с табаком, чтобы поучаствовать в аукционе. Это один из основных экспортных продуктов в республике. (Фото Eldson Chagara | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Индийский штат Трипура. Фермер перевозит солому на своем велосипеде. За один раз больше забрать не удалось.  (Фото Jayanta Dey | Reuters):

Особенности национальных перевозок

А такое можно встретить на улицах Шанхая. Женщина переводит на своем велосипеде теплоизоляционные плиты. (Фото Nir Elias | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Ограниченная видимость. Шеньян — крупнейший город в северо- восточной части Китая. Перевозка коробок и ящиков на трехколесном велосипеде. (Фото Sheng Li | Reuters):

Особенности национальных перевозок

И снова Китай, провинция Хэбэй. Фермер везет сушеные стебли. (Фото Jason Lee | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Весенний фестиваль в Китае — один из самых крупных праздников планеты . Ежегодно десятки тысяч китайцев возвращаются на родину, чтобы отметить наступление нового года по Лунному календарю вместе со своими семьями. Праздничный период длится в Китае 40 днейВ эти дни ощущается серьезная проблема с билетами, и иногда лучше влезть в поезд через окно. (Фото Jianan Yu | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Пограничный пункт «Рафах» — единственный для жителей Газы выход во внешний мир — был закрыт в середине 2007 года. Эти палестинцы ждут в автобусе перехода границы, 6 марта 2007. (Фото Ibraheem Abu Mustafa | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Пномпе́нь — столица Камбоджи. Так здесь люди зачастую добираются после работы домой. (Фото Chor Sokunthea | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Снова Бангладеш, город Дакка. Рабочие везут на рынок пустые бочки. (Фото Rafiqur Rahman | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Граница между Газа и Египтом. Эта палестинская семья неверно рассчитала количество человек в телеге. Хотя до границы они как-то добрались. (Фото Suhaib Salem | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Нуакшот — столица Мавритании, экономический и культурный центр страны. Так здесь перевозят тюки с рисовыми стеблями, 30 января 2008. (Фото Normand Blouin | Reuters):

Особенности национальных перевозок

В пригородных поездах Мумбаи, Индия. (Фото Punit Paranjpe | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Центр Пекина. Загруженный под завязку трехколесный велосипед. (Фото David Gray | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Переправа по реке Ялу, город Синыйджу, Северная Корея. (Фото Jacky Chen | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Город Мандалай — прежняя столица королевства Бирмы. Буддийские монахи не влезли в местную маршрутку, пришлось ехать сзади. (Фото Soe Zeya Tun | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Индийский штат Уттар-Прадеш. Дети возвращаются из школы домой. (Фото Parivartan Sharma | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Город Могади́шо — столица Сомали, крупнейший город и главный порт страны, а также её культурный, и финансовый центр. Местные жители едут по делам на пикапе, 2 сентября 2009. (Фото Omar Faruk | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Бомбей, Индия, 14 июля 2005. Сотни миллионов индийцев, в том числе детей и стариков, борются за выживание, имея менее 1 доллара в день. (Фото Adeel Halim | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Более 2.5 миллионов мусульман собрались недалеко от столицы Бангладеша на Всемирное мусульманское собрание — второй после хаджа крупнейший ежегодный исламский праздник. После окончания общей молитвы огромное количество верующих возвращается на родину, которым приходится ехать на крышах поездов, автобусов. Возвращение на родину по-бангладешски — необычное зрелище:

Особенности национальных перевозок

(Фото Andrew Biraj | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Эта женщина купила диван и везет его домой на своем трехколесном велосипеде. Видимо, доставка не входила в стоимость. Центр Пекина. (Фото David Gray | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Этот человек зарабатывает грузовыми перевозками. Он не мог себе позволить купить для этих целей автомобиль, а вот велосипед за $55 — это запросто. Его новый заказ — доставка бамбуковых корзин, Пекин. (Фото Andrew Biraj | Reuters):

Особенности национальных перевозок

А это продавец мебели, везет свой товар на рынок по улицам Шанхая. (Фото Stringer | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Продавщица пустых бутылок в Марокко. (Фото Jon Nazca | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Эти люди едут на фестиваль духов, который проходит недалеко от города Мандалай — второго по величине города в Мьянме. Место в вагонах хватило не всем. (Фото Soe Zeya Tun | Reuters):

Особенности национальных перевозок

Индийский штат Трипура. Перевозка пластиковых емкостей в мешках. (Фото Jayanta Dey | Reuters):

Особенности национальных перевозок

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