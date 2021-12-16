Необычные традиции Бангладеш

Бангладеш — это нетронутая природа, самые большие в мире мангровые заросли и бенгальские тигры, дикие и прекрасные. По всей территории страны разбросаны развалины древних крепостей и городов. Чуть южнее столицы Дакки находится слияние священных рек — Ганга и Брахмапутры. Если ко всему этому добавить невероятно низкий уровень цен, то получится интересное направление для необычного путешествия.









В их языке отсутствует буква «з»

У них нет правил на дорогах

Они не ходят пешком

У них можно провалиться в канализацию

Они устраивают бои автобусов

Они всей страной смотрят крикет

У них нет алкоголя, зато есть бетель

Их женщины работают на тяжелых работах

Они ездят на крышах

Они живут на воде