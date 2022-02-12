Розовый бум: Гламурные портреты тиранов, политиков и идолов поп-культуры

Ким в образе Элвиса Пресли. Автор: Scott Scheidly.
«В розовых тонах» - нет, нет и ещё раз нет, это не какая-то там гламурная кофточка или юбочка из коллекции модниц, а самая настоящая взрывная серия иллюстраций от американского художника Скотта Шэйдли (Scott Scheidly). В ней политические деятели, злодеи, а вместе с ними и идолы поп-культуры выглядят настолько «ванильно», что никаких слов не хватит описать то ещё зрелище.
Работы Скотта настолько неоднозначны и противоречивы, что вокруг них ещё долгое время будет множество споров о том, прав ли художник в своих деяниях или нет. В любом случае, несомненным остаётся то, что у него отменное чувство юмора и бурно развитая фантазия, благодаря которой рождают столь спонтанные и слегка шокирующие публику идеи. Согласитесь, что не каждый день среди сотен тысяч подобных картинок в Интернете встретишь вот такое вот розовое нашествие в лице сильных мира сего и не только. Кто бы мог подумать, что сам Гитлер, облачившись в розовый плащик, ко всему прочему, проколет себе ещё и ухо, а Владимир Путин, сурово взирая на мир, будет носить на шее подвеску в виде медведя, в то время, как Королева Елизавета и Ангела Меркель примерят на себя образы панков. Что тут скажешь, такова жизнь и даже Имперским штурмовикам иногда розовый к лицу...
Фидель Кастро. Автор: Scott Scheidly.
Саддам отправляется в Дисней. Автор: Scott Scheidly.
Супер Сталин. Автор: Scott Scheidly.
Владимир Ленин. Автор: Scott Scheidly.
Аятолла Хомейни. Автор: Scott Scheidly.
Дискобама. Автор: Scott Scheidly.
Эрнесто Че Гевара. Автор: Scott Scheidly.
Королева Мао. Автор: Scott Scheidly.
Рейган ненавидит меня. Автор: Scott Scheidly.
Владимир Путина: Уход Медведева. Автор: Scott Scheidly.
Барак Обама. Автор: Scott Scheidly.
Г-н Линкольн. Автор: Scott Scheidly.
Гитлер. Автор: Scott Scheidly.
Папа Римский. Автор: Scott Scheidly.
Королева Елизавета. Автор: Scott Scheidly.
Ангела Меркель. Автор: Scott Scheidly.
Чубакка. Автор: Scott Scheidly.
Имперский штурмовик. Автор: Scott Scheidly.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии