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Розовый бум: Гламурные портреты тиранов, политиков и идолов поп-культуры


Ким в образе Элвиса Пресли. Автор: Scott Scheidly.

Ким в образе Элвиса Пресли. Автор: Scott Scheidly.

«В розовых тонах» - нет, нет и ещё раз нет, это не какая-то там гламурная кофточка или юбочка из коллекции модниц, а самая настоящая взрывная серия иллюстраций от американского художника Скотта Шэйдли (Scott Scheidly). В ней политические деятели, злодеи, а вместе с ними и идолы поп-культуры выглядят настолько «ванильно», что никаких слов не хватит описать то ещё зрелище.

Работы Скотта настолько неоднозначны и противоречивы, что вокруг них ещё долгое время будет множество споров о том, прав ли художник в своих деяниях или нет. В любом случае, несомненным остаётся то, что у него отменное чувство юмора и бурно развитая фантазия, благодаря которой рождают столь спонтанные и слегка шокирующие публику идеи. Согласитесь, что не каждый день среди сотен тысяч подобных картинок в Интернете встретишь вот такое вот розовое нашествие в лице сильных мира сего и не только. Кто бы мог подумать, что сам Гитлер, облачившись в розовый плащик, ко всему прочему, проколет себе ещё и ухо, а Владимир Путин, сурово взирая на мир, будет носить на шее подвеску в виде медведя, в то время, как Королева Елизавета и Ангела Меркель примерят на себя образы панков.
Что тут скажешь, такова жизнь и даже Имперским штурмовикам иногда розовый к лицу...
Фидель Кастро. Автор: Scott Scheidly.

Фидель Кастро. Автор: Scott Scheidly.

 
Саддам отправляется в Дисней. Автор: Scott Scheidly.

Саддам отправляется в Дисней. Автор: Scott Scheidly.

 
Супер Сталин. Автор: Scott Scheidly.

Супер Сталин. Автор: Scott Scheidly.

 
Владимир Ленин. Автор: Scott Scheidly.

Владимир Ленин. Автор: Scott Scheidly.

 
Аятолла Хомейни. Автор: Scott Scheidly.

Аятолла Хомейни. Автор: Scott Scheidly.

 
Дискобама. Автор: Scott Scheidly.

Дискобама. Автор: Scott Scheidly.

 
Эрнесто Че Гевара. Автор: Scott Scheidly.

Эрнесто Че Гевара. Автор: Scott Scheidly.

 
Королева Мао. Автор: Scott Scheidly.

Королева Мао. Автор: Scott Scheidly.

 
Рейган ненавидит меня. Автор: Scott Scheidly.

Рейган ненавидит меня. Автор: Scott Scheidly.

 
Владимир Путина: Уход Медведева. Автор: Scott Scheidly.

Владимир Путина: Уход Медведева. Автор: Scott Scheidly.

 
Барак Обама. Автор: Scott Scheidly.

Барак Обама. Автор: Scott Scheidly.

 
Г-н Линкольн. Автор: Scott Scheidly.

Г-н Линкольн. Автор: Scott Scheidly.

 
Гитлер. Автор: Scott Scheidly.

Гитлер. Автор: Scott Scheidly.

 
Папа Римский. Автор: Scott Scheidly.

Папа Римский. Автор: Scott Scheidly.

 
Королева Елизавета. Автор: Scott Scheidly.

Королева Елизавета. Автор: Scott Scheidly.

 
Ангела Меркель. Автор: Scott Scheidly.

Ангела Меркель. Автор: Scott Scheidly.

 
Чубакка. Автор: Scott Scheidly.

Чубакка. Автор: Scott Scheidly.

 
Имперский штурмовик. Автор: Scott Scheidly.

Имперский штурмовик. Автор: Scott Scheidly.

 

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Розовый бум: Гламурные портреты тиранов, политиков и идолов поп-культуры

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Розовый бум: Гламурные портреты тиранов, политиков и идолов поп-культурыПодписаться на мой Instagram
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