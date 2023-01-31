10 коротких фактов о студентах, которых не знают даже они сами
1. Японские студенты берут с собой на экзамен шоколадку и кладут её перед учителем во время ответа. Считается, что шоколадка приносит удачу.
2. В одном университете в городе Нант есть специальная комната для сна. «Сонную комнату» открыли для того, чтобы студенты не спали на парах. Теперь каждый может пойти туда и отдохнуть, когда захочет.
3. Франкенштейн — это вовсе не имя страшного чудовища. Писательница Мэри Шелли в романе «Франкенштейн или Современный Прометей» назвала это чудовище «Монстром», а Виктором Франкенштейном в произведении звали молодого студента-учёного.
4. Абитуриентами мы привыкли называть тех, кто планирует поступать в универ. На самом деле, это слово переводится как «уходить», а также обозначает выпускника ВУЗа. В большинстве стран мира это слово сохранило свое «правильное» значение.
5. 200 лет назад в России ХIХ века студентам в ресторанах и кабаках писали на спине их адрес. Этот момент даже описан в произведении А. П. Чехова.
6. Странная традиция «первобытного крика» пользуется популярностью во многих зарубежных ВУЗах. Студент может выйти на улицу и издать дикий продолжительный крик от 5 до 10 минут. Считается, что такое упражнение помогает снять напряжение во время сессии.
7. Слово «студент» впервые употребил римский поэт Овидий. В переводе с латинского «студент» — это человек, который усердно работает и прилежно занимается.
8. Самая длинная шпаргалка в мире — 600 м. Студенты потратили 16 часов на ее изготовление.
9. Самое лаконичное рекомендательное письмо из университета получил математик Джон Нэш, прототип главного героя фильма «Игры разума». Там было написано: «Этот человек-гений!»
10. Самые популярные суеверия, связанные с экзаменом: не мыться перед экзаменом, попросить, чтобы тебя ругали, положить монетку в ботинок.
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