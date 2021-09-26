Самые быстрые вертолеты в мире (Expressen, Швеция)

Петер Тунборг (Peter Thunborg)
Они похожи на гигантских жужжащих шмелей, но внешность обманчива. Эти десять вертолетов — самые быстрые в мире. Скорость — одна из важнейших характеристик в бою, а также для перемещения войск и в спасательных операциях. Самый стремительный вертолет может перемещаться со скоростью 500 км/ч.
10. Ми-26 (Halo по кодификации НАТО)
Максимальная скорость — 295 км/ч.
Этот российский транспортный вертолет — уникальный в своем роде монстр, его размеры превышают все аналоги в мире. Ми-26 оснащен двумя моторами, мощность каждого составляет 11 400 л.с. Длина корпуса вертолета — 40 м, диаметр винта — 32 м. Ми-26 может легко поднять пассажирский самолет.
Эту модель вертолета используют вот уже 40 лет, начиная с 1977 года. В 1986 году Ми-26 применялись при ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
9. Ми-28Н «Ночной охотник»
Максимальная скорость — 300 км/ч
Советский Союз разработал целый ряд удачных моделей вертолетов. После распада СССР заводы и вертолетный парк перешли к России. Часть вертолетов и самолетов остались в прежних советских республиках, которые ранее участвовали в формировании объединенных военно-воздушных сил. Ми-28Н дебютировали в 1988 году, то есть за год до окончания советской войны в Афганистане и за три года до распада Советского Союза. Этот современный ударный вертолет специализируется на уничтожении танков и бронетехники, а также не слишком скоростных воздушных целей.
8. AgustaWestland AW139
Максимальная скорость — 310 км/ч.
Эта модель вертолета существует в военном и гражданском вариантах и применяется в том числе при спасательных операциях на море. Военный вертолет способен перевозить до десяти солдат в полном вооружении или же пятнадцать пассажиров. Вертолет собирали в разных частях мира, в том числе в американской Филадельфии и в России, где этим занимался холдинг «Роствертол». Сегодня компания действует в Великобритании и Италии.
В телепередаче Uppdrag granskning сообщили, что шведское Ведомство по делам судоходства закупило у итальянского производителя AgustaWestland семь спасательных вертолетов данной модели, однако, как выяснилось, сделка была подстроена заранее.
7. AgustaWestland AW101 Merlin (EH101 до 2007 года)
Максимальная скорость — 309 км/ч
Один из самых быстрых военно-транспортных вертолетов в мире. Оснащен тремя моторами Rolls-Royce/Turbomeca RTM322, что обеспечивает высокую скорость и большую грузоподъемность. Мощность каждого из двигателей — 2 270 л.с. Максимальная высота, на которую поднимается вертолет, — 4 575 м.
AW101 Merlin может применяться при температурах от −40 до +50 градусов. Его работе не мешают ни лед, ни, например, песок в пустыне.
Такие вертолеты имеются на вооружении ряда стран, в том числе Великобритании, Дании, Канады, Италии, Японии, Португалии.
6. Ми-35М
Максимальная скорость — 300 км/ч
Эти вертолеты впервые применили в бою на войне за Огаден между Эфиопией и Сомали в 1970-х, в которой Советский Союз поддерживал Эфиопию. Вертолет вмещает восьмерых парашютистов со всем оснащением. Но сегодняшние Ми-35М мало похожи на своих предшественников. Модель постоянно развивается и сейчас оснащена самыми современными средствами аэронавтики и навигации.
Помимо России, такие вертолеты имеются в Бразилии, Венесуэле и Азербайджане.
5. Boeing CH-47 Chinook
Максимальная скорость — 285 км/ч
Старый надежный транспортный вертолет, пока еще не выведенный из эксплуатации. Эту модель выпускают с 1962 года. Знатокам военной истории известно, что CH-47 Chinook применялись во время войны во Вьетнаме, а позже модернизированные версии побывали в Ираке, Афганистане и на Фолклендской войне.
В модификации CH-47D достаточно места для 33 солдат и трех членов экипажа, в CH-47F установлены 55 пассажирских сидений. Существует несколько вариантов этого двухмоторного вертолета, самый быстрый достигает скорости в 315 км/ч.
4. NH90
Максимальная скорость — 291 км/ч
NH90 — плод сотрудничества четырех стран НАТО, двухмоторный военный вертолет в двух модификациях — TTH (Tactical Transport Helicopter для транспортировки тактических войск) и NFH (корабельный NATO Frigate Helicopter).
NH90 подходит для эксплуатации в самых тяжелых условиях — днем и ночью, над сушей и над водой. Прекрасно показал себя в военно-морских операциях. Внушительная крейсерская скорость вертолета составляет 300 км/ч, что делает его одним из самых быстрых в мире. В случае необходимости вертолет оснащается дверным пулеметом.
В силах шведской обороны NH90 проходит под обозначением Hkp14. В полной комплектации он ложится в основу оперативных вертолетных операций на суше и на море.
3. Ка-52 «Аллигатор»
Максимальная скорость — 300 км/ч (350 км/ч максимально допустимая скорость)
Еще один российский продукт Ка-52 называют разведывательным и боевым вертолетом нового поколения. Он может уничтожать танки, бронированные и небронированные сухопутные цели, обстреливать войска противника, заниматься обычным патрулированием и сопровождать военные конвои.
2. AH-64D Apache
Максимальная скорость — 293 км/ч. (365 км/ч максимально набираемая скорость при пикировании до разрушения коснтрукции)
Еще в 1972 году армия США сформулировала запрос на создание особого современного ударного вертолета. После нескольких смен производителя и создания ряда модификаций появился AH-64D Apache, который впервые применялся в бою в 1989 году во время вторжения США в Панаму. Позже такие вертолеты участвовали в различных операциях на Ближнем Востоке, в Ираке и Афганистане. Особенно хорошо они себя показали в ходе войны в Персидском заливе, уничтожив сотни бронемашин.
Существует несколько модификаций вертолета, и их закупили многие страны, несмотря на высокую стоимость. В соответствии с нынешними курсами валют за один такой вертолет приходится выложить около полумиллиарда крон.
1. Eurocopter X3
Максимальная скорость — 410 км/ч. (472 км/ч единственый испытательный полёт)
7 июня 2013 года Eurocopter X3 поставил неофициальный рекорд среди вертолетов, развив скорость до невероятных 472 км/ч. Мощность каждого из двух турбовальных двигателей Rolls-Royce/Turbomeca, установленных на Eurocopter X3, — 2 270 л.с.
Во время испытаний вертолет разгонялся на 1700 м в минуту.
Eurocopter X3 пока не производится массово. Вопрос в том, будет ли спрос на серийное производство этого исключительно дорогого проекта. В любом случае, работа над ним продолжается. А все желающие полюбоваться на Eurocopter X3 могут сделать это в парижском Музее авиации и космонавтики, где он выставлен с июня 2014 года.
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