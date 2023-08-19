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Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

Женские конкурсы красоты уже давно стали привычными, а вот среди представителей сильной половины человечества такие состязания – редкость. По-настоящему знают толк в мужском обаянии жители племени Wodaabe, проживающие на территории Нигера. Здесь ежегодно проходит праздник, на котором мужчины состязаются за звание самого-самого, оценивают конкурсантов женщины, и при желании они могут забрать любого конкурсанта себя в мужья!

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

1. Конкурс красоты среди мужчин в племени Wodaabe (Нигер). Конкурсанты выстроились перед жюри

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

2. Обычно к конкурсу мужчины готовятся заблаговременно: украшают наряды яркими аксессуарами, а на лицо наносят желтую охру. Праздник традиционно открывается парадом, отважные воины племени танцуют и пот прямо посреди пустыни, чтобы произвести впечатление на строгих судей. Среди критериев, по которым оценивают претендентов на победу, красота лица, высокий рост и грациозность, оригинальность наряда, яркость глаз и белизна улыбки.

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

3. Впечатляющие наряды с яркими аксессуарами

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

4. Эффектный головной убор

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

5. Украшения, роспись по телу и яркий орнамент на одежде
Главные почитаемые ценности в жизни этого племени – это красота, скот и семья. Издавна это племя занималось скотоводством, сегодня большинство кланов занимается поставками мяса, “кормят” население от озера Чад до атлантического побережья Сенегала.

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

6. Мужчины племени Wodaabe в национальных юбках

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

7. Здоровые зубы – один из критериев красоты

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

8. Выразительные брови и губы
Необычный праздник-состязание проходит в сентябре в конце сезона дождей перед началом ежегодной миграции животных. Действо получило название Геревол, оно объединяет жителей различных кланов. Помимо конкурса красоты, молодые люди съезжаются сюда, чтобы поучаствовать в гонках на верблюдах, а также в необычной брачной церемонии. Женщины, оценивающие ловкость и красоту мужчин, имеют право выбрать себе мужа среди конкурсантов.

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

9. Мужчины мечтают найти свою любовь на этом празднике

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

10. Почти что голливудские улыбки мужчин из племени Wodaabe (Нигер)

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

11. Женщины племени Wodaabe признаны одними из самых красивых в Африке
Соревнования проходят на протяжении нескольких дней под палящим солнцем посреди Сахары. Чтобы поддерживать себя в форме местные жители часто пьют специальный настой на коре деревьев, который обладает галлюциногенным эффектом. Видимо, от этого их движения действительно становятся более пластичными, а улыбка – широкой.

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

12. Ритуальный танец

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

13. Мужской конкурс красоты

Ярмарка женихов, или Как проходит конкурс красоты среди мужчин в Нигере

14. Подготовка к празднику, макияж

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