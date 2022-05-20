От слуха до паники — один шаг

Страх, как огонь, может заняться внезапно, стоит только поднести спичку. Последствия неосторожных слов и площадь «возгорания» непредсказуемы. И неважно, насколько правдоподобна опасность — пожар, землетрясение, марсиане, летающие бумажные человечки… Но иногда этому стихийному бедствию удается противостоять.
Механизм возникновения массовой паники (от греч. panikon — «безотчетный ужас») интересовал среди прочих великих умов психиатра и физиолога Владимира Бехтерева. «Кто переживал вместе с другими панику, тот знает, что это не есть простая трусость… Нет, это есть нечто такое, что охватывает, подобно острейшей заразе, почти внезапно целую массу лиц чувством неминуемой опасности, против которой совершенно бессильно убеждение и которое получает объяснение только во внушении этой идеи, путем ли неожиданных зрительных впечатлений… или путем слова, злонамеренно или случайно брошенного в толпу».
Последствия паники бывают не менее трагичны, чем бедствия, их повлекшие. Так, при пожаре в чикагском театре «Ирокез» в 1903 году погибло около 600 человек. Причиной гибели большей частью стал не огонь, а давка, возникшая среди брошенных администрацией на произвол судьбы зрителей. Потому что, по мнению психофизиолога Уолтера Кеннона, одна из естественных реакций человека на опасность — бежать. Как показывает практика, опасность вовсе не обязательно должна быть реальной.
Лондон падет 15 апреля
Ранней весной 1750 года Лондон накрыла волна страха: надвигалось землетрясение. «Репетиция» уже состоялась: в феврале было отмечено «заметное содрогание почвы». С интервалом в несколько часов горожане ощутили два толчка, которые предварила «могучая, но нестройная молния, чьи вспышки быстро следовали одна за другой». В тот раз удалось отделаться легким испугом. Но следом разнеслась весть о следующем землетрясении, после которого город превратится в руины. Называлась и точная дата — 15 апреля.
Даже сейчас, несмотря на усилия ученых-сейсмологов, прогнозирование возможных колебаний земной поверхности далеко от совершенства, а уж об определении точной даты не приходится и говорить. Но в середине XVIII века несовершенство науки никого не смутило. Горожане начали готовиться. В книге «Памятные места Лондона» К.У. Хекторн свидетельствует: «Огромные массы народу потекли из Лондона в провинцию, и все окрестные поля были заполнены людьми, бегущими от обещанной катастрофы». Те, кому не хватило картофельных полей, ставили палатки в Гайд-парке. Бойкие торговцы вовсю продавали «порошки от землетрясения», не уточняя, к какому месту их приложить. Паника достигла апогея в ночь на 15 апреля, когда по улицам носились толпы объятых страхом людей. Без летальных исходов не обошлось: некоторые умерли от разрыва сердца.
Наступило утро. Лондон стоял на месте. Наконец стали искать источник прогноза. Им оказался некий солдат, которому что-то пригрезилось. История закончилась помещением бедняги в дом умалишенных.
Нашествие марсиан
Тут уж не поверить было невозможно: о произошедшем сообщили по радио — концерт прервала экстренная сводка новостей. Корреспондент, находящийся на месте событий, сообщал о приземлении в округе Мерсер, штат Нью-Джерси, некоего летательного объекта. Выкатившаяся из него огромная боевая машина немедленно начала испепелять все вокруг тепловыми лучами. Связь прервалась. Глава национальной гвардии Нью-Джерси объявил о начале военного положения. В эпицентр событий, местечко Гроверз-Милз, были направлены четыре соединения гвардейцев — для эвакуации населения. Так 30 октября 1938 года американцы узнали о высадке марсиан.
Радиоспектакль, поставленный известным кинорежиссером Орсоном Уэллсом по мотивам романа Герберта Уэллса «Война миров», был сделан максимально реалистично: присутствие репортера на месте боя, комментарий «ученого», помехи, слабый голос прорвавшегося в эфир радиолюбителя… Руководству канала показалось хорошей идеей поставить его в эфир накануне Хеллоуина. Разумеется, время от времени звучала информация о том, что это всего лишь постановка, но кто ж не знает, с какой скоростью переключаются каналы? К моменту очередного напоминания — «вы слушаете радиоспектакль» — из 6 млн слушателей примерно пятая часть уже бежала из своего дома. Телефонные линии были перегружены. Пробки Нью-Йорка и Филадельфии растянулись почти на 100 км. Когда во время трансляции в городке Конкрет штата Вашингтон отключился свет, жители были уверены: линии электропередач уничтожили марсиане!
Когда разобрались, что к чему, шутка не показалась слушателям удачной. Многие после пережитого обращались к психологам. Потребовалось несколько дней, чтобы люди осознали, что никаких марсиан нет, несколько недель, чтобы вернуть всех по домам, и несколько месяцев, чтобы ликвидировать нанесенный паникой материальный ущерб.
Охотники за косичками
Бехтерев считал панику «психической эпидемией кратковременного свойства», но бывает и так называемая поведенческая паника, которая может длиться годами. Она, как лавина, развивается по нарастающей и прекращается постепенно.
Так и осталось тайной, от кого пошел слух, но в 1876 году по бывшей столице Китая Нанкину разнеслась страшная весть: мирные бумажные человечки, традиционно украшавшие жилища, теперь вооружены ножницами, летают, и их единственная цель — отстричь у мужчин косички! В возникновении паники, видимо, сыграла роль историческая память: косички, насаждаемые маньчжурскими захватчиками, с 1644 года стали единственно возможной прической китайцев — все остальное считалось мятежом, за которым могла последовать жестокая расплата.
Переполох возник нешуточный. Косички перекидывали на грудь и держали под строгим наблюдением. «Обереги» для волос разлетались на ура. Сельские жители стали ночевать на открытом воздухе, выставляя дозорных. Те делали свое дело исправно: время от времени стреляли холостыми, били в гонг и издавали такие крики, что любой нормальный дух должен был улететь подальше. Еще для отпугивания лиходеев по ночам устраивали факельные шествия.
Горожанам власти рекомендовали написать на бумаге магическую фразу и разорвать ее на три части. Одну сжечь, вторую носить в волосах, третью повесить на входную дверь. Улицы патрулировали войска, особо придирчиво присматриваясь к иностранцам. Волна паники продолжалась еще три года, а потом потихоньку пошла на спад. Окончательно забыть об угрозе бумажных человечков заставила Синьхайская революция 1911 года — не до того стало.
Гимн как средство от пожара
С массовой паникой можно бороться — в истории есть тому примеры. Для этого требуется, чтоб в потерявшей голову толпе остались трезвомыслящие индивидуумы, способные «переключить тумблер». Социальный психолог Дмитрий Ольшанский в своей книге «Психология масс» приводит два случая, произошедших во Франции. В 1930-е годы после окончания митинга на Зимнем велодроме в Париже люди ринулись к выходу, началась давка. Однако в толпе оказалась группа приятелей-психологов, которые, сообразив, что может сейчас начаться, начали громко и ритмично скандировать: «Не-тол-кай!» Скандирование было мгновенно подхвачено большинством, и паника прекратилась.
Второй эпизод касается пожара в Гранд-опера, когда толпа уже кинулась к выходу, но была остановлена необычайным образом. «Несколько отчаянных смельчаков, встав во весь рост в одной из лож второго яруса, начали орать (пением это было трудно назвать) национальный гимн. Через несколько секунд к ним стали присоединяться соседи». Когда прибыли пожарные, зал встретил их пением гимна. Людей вывели, пожар потушили.
В случае же более масштабных и длительных настроений панического характера самое действенное средство противоядия — СМИ. Им, как можно убедиться по истории с нашествием марсиан, люди доверяют даже в самых фантастических ситуациях.
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