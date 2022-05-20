От слуха до паники — один шаг

Страх, как огонь, может заняться внезапно, стоит только поднести спичку. Последствия неосторожных слов и площадь «возгорания» непредсказуемы. И неважно, насколько правдоподобна опасность — пожар, землетрясение, марсиане, летающие бумажные человечки… Но иногда этому стихийному бедствию удается противостоять.









Механизм возникновения массовой паники (от греч. panikon — «безотчетный ужас») интересовал среди прочих великих умов психиатра и физиолога Владимира Бехтерева. «Кто переживал вместе с другими панику, тот знает, что это не есть простая трусость… Нет, это есть нечто такое, что охватывает, подобно острейшей заразе, почти внезапно целую массу лиц чувством неминуемой опасности, против которой совершенно бессильно убеждение и которое получает объяснение только во внушении этой идеи, путем ли неожиданных зрительных впечатлений… или путем слова, злонамеренно или случайно брошенного в толпу».







Последствия паники бывают не менее трагичны, чем бедствия, их повлекшие. Так, при пожаре в чикагском театре «Ирокез» в 1903 году погибло около 600 человек. Причиной гибели большей частью стал не огонь, а давка, возникшая среди брошенных администрацией на произвол судьбы зрителей. Потому что, по мнению психофизиолога Уолтера Кеннона, одна из естественных реакций человека на опасность — бежать. Как показывает практика, опасность вовсе не обязательно должна быть реальной.



Лондон падет 15 апреля

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