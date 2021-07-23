Тыква заболела: определяем проблему по листьям

Ещё вчера весёлые тыквы радовали глаз и вдруг листья потеряли свою здоровую привлекательность, пожелтели, на них появились подозрительные пятна. В чём причина? Тыкве срочно требуется помощь!
Пожелтение листьев тыквы: причины и помощь
Листья тыквы могут желтеть по следующим причинам:
- неблагоприятные погодные условия;
- хлороз растения;
- поражение паутинным клещом.
Неблагоприятные погодные условия
Эта причина является наиболее распространённой. Пожелтение листьев могут вызвать как затянувшееся похолодание, так и сухая жаркая погода.
Листья тыквы могут пожелтеть и пропасть от холодной температуры воздуха
Если тыкве стало холодно, то её требуется утеплять: можно поставить дуги и организовать временное укрытие. После возвращения тепла плёнка убирается, а листья можно опрыскать раствором Эпина или Циркона. Такая процедура поможет растению легче справиться с перенесённым стрессом.
Если бахчевым посадкам стало холодно, можно организовать временное укрытие из полиэтиленовой плёнки
Листья тыквы могут начать желтеть и во время жары, что совершенно неудивительно. В этом случае, конечно же, на помощь придёт полив. Лучше использовать вечернее дождевание, которое охлаждает поверхность листовой пластины и увлажняет окружающий воздух.Оптимальный вариант для полива в жару — прохладная вода температурой от +20 до +27 °C.
Чтобы листья не пожелтели от жары, важно поливать тыкву вовремя и правильно
Хлороз
Причиной пожелтения листьев может являться и такое заболевание, как хлороз. Возникновение его у растений связано с нехваткой калия в почве и с нарушением образования хлорофилла в листьях. Главным признаком болезни как раз и является быстрое пожелтение листа, при этом прожилки остаются зелёными.
При хлорозе листья желтеют от недостатка калия
Чтобы вылечить растение, сначала удаляют все больные листья, затем подкармливают тыкву настоем золы от лиственной древесины. Раствор вносят под корень. Или же просто выбирают минеральное удобрение с большим содержанием калия.
Таблица: подкормка тыквы в открытом грунте
|Вид подкормки
|Условия и нормы внесения
|Зола
|Стакан золы растворяют, перемешивая, в 10 л воды и сразу же поливают растения, не дожидаясь, пока нерастворившиеся частицы осядут.
|Калийные удобрения
|Норма внесения составляет 20–25 г на 1 м2.
Нельзя вносить золу вместе с азотными удобрениями: свежим навозом, сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной, т. к. это приведёт к потере азота до половины.
Паутинный клещ
Вызвать пожелтение листьев у тыквы может паутинный клещ, который поселяется на нижней стороне листа, укрывая его паутиной. Насекомых практически невозможно заметить невооружённым глазом. На их присутствие указывают небольшие паутинки, которые появляются на растениях. Постепенно повреждённые листья приобретают мраморную окраску, желтеют и засыхают. Распространению вредителя способствует сухая жаркая погода.
Профилактической мерой служит проведение регулярных прополок. Высаживание рядом с тыквенными календулы отпугивает и клеща, и тлю. Растения можно опрыскать раствором нашатырного спирта или перекиси водорода — 1ч. л./1л воды.
Видео: простые средства от паутинного клеща
Я тоже практикую высаживание календулы и вокруг тыкв, и практически по всему огороду. Больше использую народные средства. Провожу опрыскивание листьев раствором нашатырного спирта, для чего развожу 2 столовые ложки купленного в аптеке 10%-го нашатырного спирта в 10 литрах тёплой воды, добавляю 2 столовые ложки жидкого дегтярного мыла. Такая процедура помогает избавиться от клеща, тли и муравьёв. Можно использовать и для опрыскивания роз, пионов, укропа. Опрыскивание нужно проводить в первой половине лета в пасмурный день.
Что делать, если листья скручиваются
Лишённый соков, лист подсыхает и съёживается. Основными причинами возникновения этой неприятности могут быть:
- насекомые-паразиты;
- вирусные и грибковые поражения.
Бахчевая тля
Наиболее часто наносит вред тыквенным бахчевая тля. Вредители располагаются на нижней стороне листьев, на побегах, завязях и цветках. Повреждённые листья скручиваются, цветки и листья опадают. Если не принять меры, растение может погибнуть.
Таблица: способы борьбы с бахчевой тлёй
|Средства борьбы
|Способ применения
|Внекорневые фосфорно-калийные подкормки
|20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия разводят в 10 л воды и опрыскивают растения, чтобы раствор попал на нижнюю сторону листа, где располагается тля.
|Опрыскивания
настоями
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|Мыльный раствор
|Берут 10 литров воды, стакан 9% уксуса, стиральный порошок или мелко натёртое хозяйственное мыло.
Полученным раствором необходимо вручную протирать листочки. Средство эффективно помогает против паразитов, поэтому им можно обрабатывать листья для уничтожения личинок и более развитых особей тли. Лучше всего мыльный раствор работает в сочетании с травами и прочими народными средствами.
|Применение инсектицидов
|Опрыскивание раствором Биотлина в концентрации 5 мл препарата на 10 л воды.
На рынке сегодня можно обнаружить множество эффективных средств для борьбы с вредителями. При правильном применении они позволяют защитить огород и избавиться от насекомых всего за сутки. Главное — проводить процедуру в сухой безветренный день, чтобы яд не смыло в почву и не сдуло.
Почему листья у тыквы сохнут
Ломкость и хрупкость листьев тыквенных может сигнализировать о грибковой болезни — пероноспорозе, или ложной мучнистой росе. Болезни особенно подвержены растения при высокой влажности и резком перепаде температур. Если влажность приближается к 90%, пероноспороз может погубить их за считаные дни.
С пероноспорозом можно справиться с помощью проведения опрыскиваний. Используются средства:
- 1%-я бордоская жидкость;
- оксихлорид меди (Оксихом);
- Строби;
- Картоцид;
- Купроксат;
- раствор мочевины (10 г гранул на 10 л воды).
Белые пятна или налёт на листьях у тыквы
Такой признак может служить сигналом о заболевании растения мучнистой росой. Сначала на поверхности листьев появляются некрупные белесоватые пятна округлой формы, которые затем разрастаются и устилают белым налётом всю пластинку. Поражаются также черешки и стебли. Грибок высасывает из растения питательные вещества. Листья постепенно усыхают.
Часто запускают эту грибковую болезнь слишком жаркая погода или резкие колебания температур. Если не начать своевременное лечение, то последствия значительно скажутся при сборе урожая. Плоды будут некрупными, что сократит урожай процентов на 70.
При первых признаках появления мучнистой росы можно использовать препараты-фунгициды:
- Каратан;
- Строби;
- Топаз;
- Фитоспорин М (биопрепарат).
Из народных средств могу порекомендовать для борьбы с мучнистой росой раствор на основе молочной сыворотки. Для его получения нужно взять одну часть сыворотки на десять частей воды. Действие такого раствора связано с тем, что он образует на листьях защитную плёнку, которая мешает распространяться спорам грибка.
Видео: меры борьбы с мучнистой росой
Профилактические мероприятия
Чтобы болезни меньше поражали ваши растения, важно придерживаться мер профилактики:
- проводить предпосевную подготовку семян;
- уничтожать сорняки и вредителей, особенно тлю;
- соблюдать севооборот;
- проводить глубокую вспашку или перекопку осенью;
- обеззараживать инвентарь, парники и теплицы;
- своевременно удалять поражённые растения.
Соблюдение простых правил агротехники и периодический осмотр растений помогут не допустить возникновения заболевания или, обнаружив недуг на начальной стадии, вовремя его остановить. Однако при проведении обработок важно уделять внимание безопасности препаратов и строго соблюдать рекомендуемые дозы и сроки использования.
Утверждение, что болезнь легче предупредить, чем лечить, актуально и для растений. Чтобы на огороде не возникло проблем, почаще осматривайте красавицу-тыкву, вовремя уничтожайте сорняки, ведь часто именно с ними на растения пробираются многочисленные болезни и вредители.
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