Тыква заболела: определяем проблему по листьям

Ещё вчера весёлые тыквы радовали глаз и вдруг листья потеряли свою здоровую привлекательность, пожелтели, на них появились подозрительные пятна. В чём причина? Тыкве срочно требуется помощь!

Пожелтение листьев тыквы: причины и помощь

Листья тыквы могут желтеть по следующим причинам:

неблагоприятные погодные условия;

хлороз растения;

поражение паутинным клещом.

Неблагоприятные погодные условия

Эта причина является наиболее распространённой. Пожелтение листьев могут вызвать как затянувшееся похолодание, так и сухая жаркая погода.

Листья тыквы могут пожелтеть и пропасть от холодной температуры воздуха

Если тыкве стало холодно, то её требуется утеплять: можно поставить дуги и организовать временное укрытие. После возвращения тепла плёнка убирается, а листья можно опрыскать раствором Эпина или Циркона. Такая процедура поможет растению легче справиться с перенесённым стрессом.

Если бахчевым посадкам стало холодно, можно организовать временное укрытие из полиэтиленовой плёнки

Листья тыквы могут начать желтеть и во время жары, что совершенно неудивительно. В этом случае, конечно же, на помощь придёт полив. Лучше использовать вечернее дождевание, которое охлаждает поверхность листовой пластины и увлажняет окружающий воздух.

Оптимальный вариант для полива в жару — прохладная вода температурой от +20 до +27 °C.

Чтобы листья не пожелтели от жары, важно поливать тыкву вовремя и правильно

Хлороз

Причиной пожелтения листьев может являться и такое заболевание, как хлороз. Возникновение его у растений связано с нехваткой калия в почве и с нарушением образования хлорофилла в листьях. Главным признаком болезни как раз и является быстрое пожелтение листа, при этом прожилки остаются зелёными.

При хлорозе листья желтеют от недостатка калия

Чтобы вылечить растение, сначала удаляют все больные листья, затем подкармливают тыкву настоем золы от лиственной древесины. Раствор вносят под корень. Или же просто выбирают минеральное удобрение с большим содержанием калия.

Таблица: подкормка тыквы в открытом грунте

Вид подкормки Условия и нормы внесения Зола Стакан золы растворяют, перемешивая, в 10 л воды и сразу же поливают растения, не дожидаясь, пока нерастворившиеся частицы осядут. Калийные удобрения Норма внесения составляет 20–25 г на 1 м2.

Нельзя вносить золу вместе с азотными удобрениями: свежим навозом, сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной, т. к. это приведёт к потере азота до половины.

Паутинный клещ