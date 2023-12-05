Вскрыли гараж, простоявший 40 лет под замком: Уникальные автомобили, за которые передерутся дилеры

Три старинных автомобиля, которые за прошедшие 40 лет стали еще ценнее. | Фото: lbilimited.com.
Компания профессиональных дилеров старинных машин недавно сделала потрясающее открытие. Ребята познакомились с пожилым американцем, который рассказал, что 40 лет назад он спрятал в гараже три автомобиля. Когда же он назвал модели этих авто, у парней из автобизнеса буквально отпала челюсть. Что это за машины, которые скоро могут уйти за миллион, – смотрим далее в обзоре.
Автомобильные раритеты конца 1930-х годов. | Фото: lbilimited.com.
Сотрудники американской компании LBI Limited, специализирующейся на продаже раритетных автомобилей, узнали о подземном гараже, в котором якобы хранятся старинные машины. Автоспециалисты долго искали их владельца, который, наконец, распахнул перед ними ворота. Как оказалось, еще 40 лет назад американец купил три старых автомобиля, которые он хотел сам отреставрировать. Руки, как говорится, так и не дошли, а вот выручить свой миллион за сохраненные раритеты ему, похоже, удалось. Так что же нашли на подземной парковке на Манхэттене?
Огромный черный Packard ранее использовался как катафалк. | Фото: lbilimited.com.
Первый из обнаруженных ретро-автомобилей – американский Packard 1937 года. В отличие от тысяч других экземпляров того же периода, эта машина может похвастать кузовом «универсал», который был изготовлен на фирме Silver-Knightstown Body Company (г. Найтстаун, штат Индиана). Предприятие специализировалось на выпуске специальных машин, таких как катафалки и кареты скорой помощи.
Спустя полувековой простой, автомобиль выглядит не особенно привлекательно, он весь покрылся паутиной и пылью, а шины уже полностью спущены. Тем не менее, это отличный объект под реставрацию.
Черно-желтый Rolls-Royce 1937 года на подземной парковке на Лонг-Айленде. | Фото: lbilimited.com.
Вторым автомобилем, который вытащили наружу после 40-летнего простоя, стал Rolls-Royce 1937 года. Автомобиль работы кузовного ателье Franay получил черно-желтую ливрею и богатую историю. Изначально на этом шасси стоял кузов от Barker Open Coachwork, а машина экспонировалась на Парижском автошоу 1937 года. А первым владельцем машины стал британский политик, член Парламента, собиратель предметов старины, светский лев Филип Сассун.
Rolls-Royce - один из самых дорогих автомобилей 1930-х годов. | Фото: lbilimited.com.
Задние сиденья Rolls-Royce 1937 года. | Фото: lbilimited.com.
Довольно простой, по современным меркам, салон Rolls-Royce 1937 года. | Фото: lbilimited.com.
Двигатель раритетного Rolls-Royce 1937 года. | Фото: lbilimited.com.
Главной же находкой подземного гаража в Нью-Йорке стал спортивный автомобиль Delahaye. По словам владельца, это машина 1938 года, но, в действительности, это уже послевоенный экземпляр. Обычно это снижает рыночную стоимость, но не в этом случае.
Раритетный Delahaye 135M Cabriolet 1947 года с кузовом от Vesters & Neirinck 40 лет простоял в гараже. | Фото: lbilimited.com.
Фактически, этот Delahaye – уникальный автомобиль, построенный в единственном экземпляре. На основе серийного шасси Delahaye 135M сделала кузов бельгийская фирма Vesters & Neirinck в 1947 году. А в 1948 году машина стала звездой на автошоу в Брюсселе и лучшей на автомобильной выставке Concours D'Elegance в Виши, Франция.
Французский кабриолет Delahaye 135M Cabriolet 1947 года. | Фото: lbilimited.com.
Так Delahaye 135M с кузовом от Vesters & Neirinckвыглядел в годы своей «молодости». | Фото: lbilimited.com.
После этого следы автомобиля теряются, но все же периодически он «всплывал»: на Синт-Мартине (голландский остров в Карибском море), в коллекции довоенных Mercedes-Benz в Хамптонсе, в нью-йоркском магазине ретро-автомобилей Vintage Car Store. В конце концов, 40 лет назад уникальную машину купил очередной владелец, закрывший ее в гараже. А отдал он за нее всего 350$. Сейчас же Delahaye 135M Cabriolet, без сомнения, будет оценена в сотни тысяч, если не миллионы, долларов, и ее ждет тщательная реставрация.
Единственный и неповторимый Delahaye 135M Cabriolet 1947 года с кузовом от Vesters & Neirinck. | Фото: lbilimited.com.
6-цилиндровый двигатель спортивного Delahaye 135M 1947 года. | Фото: lbilimited.com.
Десятилетия простоя не пожалели салон раритетного автомобиля. | Фото: lbilimited.com.
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