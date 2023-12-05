Вскрыли гараж, простоявший 40 лет под замком: Уникальные автомобили, за которые передерутся дилеры

Три старинных автомобиля, которые за прошедшие 40 лет стали еще ценнее. | Фото: lbilimited.com.

Автомобильные раритеты конца 1930-х годов. | Фото: lbilimited.com.

Огромный черный Packard ранее использовался как катафалк. | Фото: lbilimited.com.

Черно-желтый Rolls-Royce 1937 года на подземной парковке на Лонг-Айленде. | Фото: lbilimited.com.

Rolls-Royce - один из самых дорогих автомобилей 1930-х годов. | Фото: lbilimited.com.

Задние сиденья Rolls-Royce 1937 года. | Фото: lbilimited.com.

Довольно простой, по современным меркам, салон Rolls-Royce 1937 года. | Фото: lbilimited.com.

Двигатель раритетного Rolls-Royce 1937 года. | Фото: lbilimited.com.

Раритетный Delahaye 135M Cabriolet 1947 года с кузовом от Vesters & Neirinck 40 лет простоял в гараже. | Фото: lbilimited.com.

Французский кабриолет Delahaye 135M Cabriolet 1947 года. | Фото: lbilimited.com.

Так Delahaye 135M с кузовом от Vesters & Neirinckвыглядел в годы своей «молодости». | Фото: lbilimited.com.

Единственный и неповторимый Delahaye 135M Cabriolet 1947 года с кузовом от Vesters & Neirinck. | Фото: lbilimited.com.

6-цилиндровый двигатель спортивного Delahaye 135M 1947 года. | Фото: lbilimited.com.

Десятилетия простоя не пожалели салон раритетного автомобиля. | Фото: lbilimited.com.