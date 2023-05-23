20 фотографий, от которых хочется смотреть в небо

Небо — это абсолютно бесплатный источник потрясающей красоты и бесконечного вдохновения. Вы когда-нибудь задумывались о том, как часто смотрите вверх и просто наслаждаетесь голубой безмятежностью? Нужно делать это как можно чаще.



А когда от городских огней меркнут звезды и тучи скрывают небесную гладь, можно открыть подборку самых вдохновляющих фотографий ночного неба. Все чудеса происходят именно здесь.







©Mikko Lagerstedt







©Rick Parchen







©Greg Gibbs







©Aaron J. Groen







©Meshari Aldulaimi







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©Goff Kitsawad







©Ilhan Eroglu







©Savannah Williams







©Mikko Lagerstedt







©Andreas Athan







©Mike Mezeul







©Johannes Nollmeyer







©Yunli Song







©Mikko Lagerstedt







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©Mikko Lagerstedt







©Daniel Kordan



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