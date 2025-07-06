Древние города-крепости, которые с завидным достоинством выдержали испытание временем

1. Город-крепость Сан-Джиминьяно (Италия)

Сан-Джиминьяно – город средневековых небоскребов, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Италия). | Фото: kolllak.livejournal.com.

Основной архитектурной изюминкой Сан-Джиминьяно являются 14 средневековых башен, построенных богатыми и влиятельными семействами в XI—XIII веках (Италия).

2. Город-крепость Каркассон (Франция)

Величественный древний город-крепость Каркассон является крупнейшей крепостью Европы, хорошо сохранившейся до наших дней (Лангедок, Франция). | Фото: barcelonatm.ru.

Большая часть сооружений, которые можем увидеть и сейчас, были построены в XIII веке (Carcassonne, Лангедок).

3. Город-крепость Пинъяо (Китай)

Город-крепость Пинъяо с высоты птичьего полета (Китай). | Фото: maximus101.livejournal.com.

Процветающий городок Пинъяо, обнесенный внушительной крепостной стеной, сохранил исторические памятники, привлекающие туристов со всего мира (Китай).

4. Город-крепость Ичан Кала в Хиве (Узбекистан)

Город-крепость Ичан Кала стал первым памятником архитектуры Центральной Азии, который внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Узбекистан). | Фото: canaan.travel.

Древний город Ичан Кала известен множеством исторических зданий, которые прекрасно сохранились вплоть до сегодняшнего времени (Узбекистан).

5. Город-крепость Сиань (Китай)

Город-крепость Сиань – древнейшая столица Китая, оказавшаяся в центре современного мегаполиса. | Фото: planetofhotels.com.

Город-крепость Сиань – археологическая сокровищница Китая, где обнаружили знаменитую «терракотовую армию».

6. Город-крепость Шибам (Йемен)

Город-крепость Шибам – «Манхэттен пустыни», внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Йемен). | Фото: phototravelguide.ru.

Жителям Шибама на протяжении многих столетий приходится ежегодно обновлять слой глины и укреплять сооружения, чтобы сохранить уникальнейший город, состоящий из небоскребов древности (Йемен).

7. Город-крепость Квебек (Канада)

Самая захватывающая часть укрепительного сооружения Квебека, превращенная в исторический музей под открытым небом (Канада). | Фото: carrefourdequebec.com.

Крепостные валы Квебека являются единственными оставшимися городскими стенами в Северной Америке (Канада).

8. Галерея самых впечатляющих городов-крепостей мира, вызывающих повышенный интерес у заядлых путешественников

Крепостные стены Йорка – наиболее значимый пример средневековых укрепительных сооружений, сохранившихся на сегодняшний в Великобритании. | Фото: kolllak.livejournal.com.

Аутентичный берберский город Тарудант, который когда-то был древней столицей Сусса, обнесен глинобитными стенами, протяженностью 6,5 километров (Марокко).

Обидуш – мавританский укрепленный город, построенный в VIII веке не раз переходил из рук в руки, но все сохранил свое очарование (Португалия).

Старый город Таллинна – знаковая историческая достопримечательность Эстонии, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основанный в седьмом веке беженцами из древнегреческой колонии, город-крепость Дубровник, является одним из самых значимых примеров того, как в былые времена организовывали масштабные укрепленные поселения (Хорватия) .