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Самый простой способ размножения гортензии черенками

Гортензии — вечный фаворит как заядлых садоводов, так и начинающих. Каждый пытается украсить свой сад этой красотою. И сегодня мы хотим рассказать вам супер простой способ бесплатно размножить ваши любимые гортензии: размножайте гортензию черенками!
Наши черенки гортензии, которые мы размножили прошлым летом, уже в этом году начинают цвести!
Самый простой способ размножения гортензии черенками

Когда лучше всего размножать гортензию черенками?
Самый простой способ размножения гортензии черенками
Лучшее время года для черенков гортензии — с весны, когда растение распускается, до конца лета, когда листья еще пышные и зеленые.
Гортензии — это листопадные растения, поэтому лучше всего их размножить и дать им время для развития корней, прежде чем они перейдут в состояние покоя зимой.

Шаг 1: Как правильно отрезать черенки гортензии?


Чтобы дать черенкам гортензии больше шансов укорениться, начните со здоровых растений, свободных от вредителей, таких как тля или каких-либо болезней. Как цветущие, так и нецветущие стебли можно легко размножать, но лучше сначала найти стебли без цветочных бутонов.

Самый простой способ размножения гортензии черенками

Полезный совет: не позволяйте черенкам гортензии засыхать в течение всего процесса. Делайте все быстро и лучше в затененном месте.

Самый простой способ размножения гортензии черенками

Выберите нежные зеленые стебли длиной от 7 до 12 см, которые укореняются быстрее и легче, чем древесные стебли.
Отрежьте чуть ниже листового узла. У черенков гортензии должно быть как минимум 3 штуки узловых листьев.
Обрежьте все, кроме двух верхних листьев (или четыре листа, если два верхних листа намного меньше среднего), от стебля, используя чистый острый секатор.

Самый простой способ размножения гортензии черенками

Шаг 2: Как размножить гортензию черенками



Самый простой способ размножения гортензии черенками

Если вы не используете какой-либо гормон укоренения, не беспокойтесь, процесс займет немного больше времени. Черенки гортензии так легко укоренить, особенно если использовать секретный способ «палатки», показанный ниже.
Положите немного гормона укоренения в сухой пакет с застежкой-молнией, окуните черенки в воду, стряхните лишнюю воду и положите стебли внутрь пакетов. Встряхните пакет, пока стебли не покроются гормоном укоренения.

Самый простой способ размножения гортензии черенками

Если вы еще планируете воспользоваться порошком укоренителем, который остался у вас в пакете, подержите его в пакете открытым в течение нескольких часов, чтобы влага испарилась, и закройте его для повторного использования в следующий раз.
С помощью палки или карандаша сделайте отверстие во влажной почвенной смеси и положите каждый черенок в отверстие. Осторожно надавите на почву, чтобы закрепить каждый черенок. Разместите черенки на расстоянии от 3 до 6 см минимум.

Самый простой способ размножения гортензии черенками

Не используйте садовую землю или почвенную смесь с большим количеством навоза или удобрений, так как слишком много питательных веществ может привести к гниению черенков до того, как они пустят корни. Беспочвенная смесь из 50% торфяного мха (замочите в воде на 30 минут перед использованием) и 50% перлита для садоводства также является отличной смесью для размножения.
После посадки черенков во влажную смесь для размножения все, что вам нужно сделать, это поместить внутрь контейнера, аккуратно опрыскать его и закрыть крышку.
Проверяйте черенки раз в неделю. Возможно, вам понадобится время от времени опрыскивать черенок. Храните контейнеры с черенками лучше в ярком теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Примерно через десять дней черенки гортензии начнут формировать новые корни. Пока не беспокойте их! Когда через 4-6 недель сформируется здоровая корневая система, вы можете посадить их в саду или в большую емкость. Первые 2 недели хорошо поливайте только что посаженные черенки. Как только они укрепятся, им потребуется меньше ухода. Гортензии любят небольшую тень и влажную почву.

Самый простой способ размножения гортензии черенками
Самый простой способ размножения гортензии черенками
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Гортензияразмножение
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