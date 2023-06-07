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Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Качество еды, предлагаемой авиакомпаниями своим клиентам во время перелётов, постоянно улучшается, но по-прежнему не идёт ни в какое сравнение с пищей, которую подают в ресторанах на земле. Авиакомпаниям приходится постоянно совершенствоваться и выводить приготовление еды на новый, более высокий уровень. Сегодня у нас есть возможность заглянуть на главную кухню авиакомпании Cathay Pacific, где работают 2100 человек, которые готовят 81 тысячу порций в день.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Бортпроводницы авиакомпании Cathay Pacific.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Приготовление халяльной пищи.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Холодильная камера для халяльных продуктов.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Журналисты надевают спецодежду перед пресс-туром.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Повара за работой.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Повар готовит десерты.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Повар в отделе приготовления блюд китайской кухни.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Приготовление омлета.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Повара за работой.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Приготовление сэндвичей.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Ёмкости с мукой.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Фруктовая нарезка.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Готовые булочки.

Как работает кухня авиакомпании Cathay Pacific

Повара помещают булочки в печь.

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