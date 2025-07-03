Цветной горошек и драже: какие сладости любили советские дети

В советское время было достаточно много вкусных сладостей. Те, кто вырос именно в этот период, с ностальгией вспоминают о них. Несмотря на то, что конфеты не отличались своим огромным разнообразием, и были весьма просты, этот вкус навсегда остался в памяти многих людей, которые выросли в Советском Союзе.
Цветной горошек
Давайте с вами вспомним самые популярные и интересные сладости прошлого столетия. Одна из таких называется «Цветной горошек». Почему такое название? Да все достаточно просто. Эти конфетки были такими же маленькими, как горох, и в упаковке можно было обнаружить сразу несколько цветов. Кстати, эти конфеты были достаточно дешёвыми. Так, например, в магазине за них просили 1 рубль и 10 копеек. На эту сумму можно было взять целый килограмм излюбленного лакомства.
Драже с начинкой
Также на прилавках магазинов можно было встретить и другую разновидность этих конфет. Например, продавали «Драже с начинкой». Такой вариант стоил дороже, но и вкус был совершенно иным. Эти конфетки были покрыты сверху сахарной оболочкой, а внутри можно было обнаружить нежную начинку. Наиболее популярный вкус — это лимонный. Именно он хорошо запомнился многим советским гражданам. Такие конфеты стоили примерно 1 рубль 30 копеек.
Монпасье
Ещё одна очень популярная сладость, о которой знают практически все — это «Монпансье». Она представляет собой маленькие разноцветные леденцы, которые имеют ярко выраженный характерный аромат. Многие дети просто обожали эти конфетки с фруктовым вкусом. Такая сладость имела не только оригинальное название, но и удивляла многих своей упаковкой. Советская детвора с удовольствием съедала эти леденцы, а когда они заканчивались, дети не выкидывали жестяные банки, а использовали их для других целей. Кто-то мог просто коллекционировать, а кто-то складывал в них что-нибудь полезное.
Морские камушки
Еще одна достаточно популярная сладость — это «Морские камешки». Они являлись излюбленным лакомством не только детей, но и взрослых. И, хотя, внешне они очень похожи на драже, ничего общего с этими конфетами не имеют. Почему же их обожали даже взрослые? Все достаточно просто. Ведь кто откажется от сушеного винограда? А сверху можно было обнаружить огромный слой наивкуснейшей глазури. Такая интересная сладость покорила сердца миллионов сладкоежек. А стоила она в советский период меньше двух рублей.
Подушечки
Также были достаточно популярны и другие сладости. Именно поэтому стоит вспомнить о «Подушечках». Эти карамельки были весьма дешёвыми (меньше двух рублей за кило). В ассортименте можно было обнаружить достаточно много вкусов. Но многие граждане обожали, когда внутри виднелась ароматная начинка.
Леденцовая карамель
Кстати говоря о карамельках.. В советский период была даже леденцовая карамель. Чаще всего эти конфеты стоили достаточно дёшево и продавались практически во всех магазинах. За них нужно было отдать в районе 2-2,5 рублей, но это действительно того стоило. Ведь это было излюбленное лакомство не только детей, но и взрослых. Дети любили их не только за вкус. Например самые популярные конфетки назывались «Взлет». Они не только имели характерный кисленький вкус, но и на обёртке можно было увидеть настоящий самолёт. Наиболее популярные карамельки, которые также продавались в СССР— это мятные. Наверняка, многие помнят их вкус до сих пор. Ведь как его можно забыть? Свежее этих конфет вряд-ли что-то существует…
Петушок
«Петушок на палочке» — это была классическая сладость советского времени, представляющая из себя карамельную массу, зафиксированную на палочке. Она имела форму небольшого петушка и была сделана из сахарного сиропа с добавлением пищевых красителей и ароматизаторов. Наиболее известная версия «Петушка на палочке» имела красный цвет, но также были и другие варианты. Стоила данная сладость достаточно дёшево: всего 15-20 копеек. Эта сладость была популярной в СССР и оставила свой след в народной памяти как символ детства и радости. Ведь когда в разговоре слышишь словосочетание «советские сладости», наверняка сразу же представляется «Петушок».
Ириски
Стоит вспомнить вкусных и незабываемых «Ирисках», которые были настоящей роскошью в советское время. Интересно отметить, что название «ириски» было придумано французским кондитером по имени Морна, который работал в Санкт-Петербурге в начале 20 века. Почему он решил назвать эти сладости именно так – загадка.Ириски были разделены на несколько видов. Самые популярные это «Кис-Кис». Однако, помимо тягучего вида, существовали и другие виды ирисок, сделанные из густого сгущенного молока или патоки. Они были более мягкими и нежными по текстуре, а их вкус просто таял во рту. Ириски сохранились в памяти многих людей как символ советской сладости и ностальгии.
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