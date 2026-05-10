Лучшие растения для вашей ванной комнаты

Любители домашних растений украшают ими не только комнаты, но и балконы, веранды, кухни и ванные комнаты. Однако, для разведения растений в ванной необходимы неприхотливые растения, которые не требуют максимума света.
Рассмотрим, какие растения подойдут для декора ванной комнаты лучше всего.
1. БамбукНеприхотливый и быстрорастущий бамбук может отлично украсить помещение ванной.
2. СансевиерияЭто растение просто необходимо для ванной, ведь оно служит естественным природным поглотителем паров химических чистящих средств.
3. ДраценаОригинальная драцена прекрасно чувствует себя во влажных условиях ванной комнаты. Поэтому любители цветов украшают ею именно помещение ванной.
4. ХлорофитумЭто неприхотливое растение прекрасно растет во влажных условиях ванной комнаты, создавая отличное настроение ее хозяевам и располагая к полному релаксу во время принятия ванны.
5. ПапоротникДля папоротника идеально подходит влажная и теплая среда, которая создается поневоле в ванной. Скудное освещение — это то, что нужно для лучшего роста растения. Контроль за поливом растения позволит папоротнику отлично расти.
6. ЛилияГордые и нежные лилии отлично уживаются в ванных. Им не нужен частый полив: они своими листьями поглощают влагу из паров ванной.
7. ПлющЭто растение обладает замечательным свойством приспосабливаться к любым условиям: влажной атмосфере, недостатку света. Кроме того, листья плюща очищают воздух.
8. ОрхидеяУкрашая ванную комнату изысканными тропическими красавицами орхидеями, не стоит забывать о том, что им для отличного роста и цветения необходима не только влажность, но и достаточное количество света.
9. Алоэ вераЭто растение является не только отличным украшением ванных, но и источником целебных веществ. Оно оказывает целебное действие при лечении различных простудных заболеваний. Растение любит частый полив, но необходимо следить за тем, чтобы не загнивали корни.
Чтобы получить истинное наслаждение во время приема душа или ванны, необходимо разместить в помещении несколько неприхотливых растений, которые помогут вам максимально расслабиться и поднять настроение.
А какие растения предпочитаете вы? Расскажите, как часто они у вас цветут, в комментариях.
Если Вам по
Свежие комментарии