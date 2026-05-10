Лучшие растения для вашей ванной комнаты

Любители домашних растений украшают ими не только комнаты, но и балконы, веранды, кухни и ванные комнаты. Однако, для разведения растений в ванной необходимы неприхотливые растения, которые не требуют максимума света.

Рассмотрим, какие растения подойдут для декора ванной комнаты лучше всего.

1. Бамбук

Неприхотливый и быстрорастущий бамбук может отлично украсить помещение ванной.
Для его роста нет необходимости подбирать специальный грунт: он прекрасно растет в кашпо с водой.

2. Сансевиерия

Это растение просто необходимо для ванной, ведь оно служит естественным природным поглотителем паров химических чистящих средств.

3. Драцена

Оригинальная драцена прекрасно чувствует себя во влажных условиях ванной комнаты. Поэтому любители цветов украшают ею именно помещение ванной.
4. Хлорофитум

Это неприхотливое растение прекрасно растет во влажных условиях ванной комнаты, создавая отличное настроение ее хозяевам и располагая к полному релаксу во время принятия ванны.

5. Папоротник

Для папоротника идеально подходит влажная и теплая среда, которая создается поневоле в ванной. Скудное освещение — это то, что нужно для лучшего роста растения. Контроль за поливом растения позволит папоротнику отлично расти.
6. Лилия

Гордые и нежные лилии отлично уживаются в ванных. Им не нужен частый полив: они своими листьями поглощают влагу из паров ванной.

7. Плющ

Это растение обладает замечательным свойством приспосабливаться к любым условиям: влажной атмосфере, недостатку света. Кроме того, листья плюща очищают воздух.

8. Орхидея

Украшая ванную комнату изысканными тропическими красавицами орхидеями, не стоит забывать о том, что им для отличного роста и цветения необходима не только влажность, но и достаточное количество света.
Лучшим местом для украшения ванных орхидеями служат подоконники. Именно на них естественное освещение позволит постоянно цвести этим уникальным цветам, радуя вас своими красками.

9. Алоэ вера

Это растение является не только отличным украшением ванных, но и источником целебных веществ. Оно оказывает целебное действие при лечении различных простудных заболеваний. Растение любит частый полив, но необходимо следить за тем, чтобы не загнивали корни.

Чтобы получить истинное наслаждение во время приема душа или ванны, необходимо разместить в помещении несколько неприхотливых растений, которые помогут вам максимально расслабиться и поднять настроение.

А какие растения предпочитаете вы? Расскажите, как часто они у вас цветут, в комментариях.
