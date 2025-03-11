Интересные факты из истории жевательной резинки

Любите ли вы её или ненавидите, жевательная резинка в ближайшее время от нас никуда не денется. На самом деле, когда эта причуда впервые появилась в США, многие надеялись, что эта «вульгарная прихоть» надолго не задержится. Однако этому не суждено было случиться.
Вместо этого жевательная резинка продолжала набирать популярность и как «уродская привычка», и как лекарственное средство. И сегодня вы узнаете несколько интересных фактов из истории жевательной резинки.
10. Спасибо, Мексика!
Жевательная резинка родом из Мексики. Она появилась в США благодаря изобретателю Томасу Адамсу (Thomas Adams) в 1866 году, и не имела ничего общего с тем, какой мы знаем её сегодня. Тогда это был небольшой коричневый шарик чикла (натурального каучука).
Чикл получают из млечного сока саподиллового дерева (лат. Manilkara zapota). Это белое молочко (латекс), которое выделяется из разрезанной коры дерева. Пока оно выделяется из дерева, чикл накапливает кусочки коры и грязи, приобретая коричневатый цвет «натуральной жвачки».
Натуральная жевательная резинка вошла в привычку у тех, кто мог её получить. К 1890 году натуральный латекс уже импортировали в США в больших количествах, чтобы производить кондитерскую (сладкую) жевательную резинку.
9. Современная жевательная резинка была придумана
Как только натуральная жевательная резинка попала в руки Томаса Адамса, он сразу же приступил к работе, пытаясь выяснить, для чего она может пригодиться. После нескольких проведённых экспериментов он решил, что она пригодна только для жевания.
Вложив 35 долларов, Адамс выварил чикл до тех пор, пока тот не стал мягким, как тесто. Затем он раскатал жвачку на длинные полоски и разрезал их на квадратные кусочки. Жевательную резинку охлаждали и упаковывали. В то время в неё не добавлялись никакие вкусы. Это был продукт исключительно для того, чтобы челюсть всегда была занята жеванием.
Чтобы привить американцам привычку жевать жевательную резинку, Адамс отправлял её в кондитерские магазины, где они раздавались бесплатно покупателям конфет. Детям продукт понравился сразу, и они стали докучать владельцам магазинов, чтобы получить ещё больше жвачки на следующий же день.
8. Жевательная резинка со вкусом
Хотя натуральная жевательная резинка Томаса Адамса и так шла очень хорошо, он видел возможность для создания ещё большего рынка для неё. В 1871 году он начал делать жевательную резинку со вкусом.
Первым вкусом, который он использовал, был лакричник, и жевательную резинку назвали «Чёрный Джек» («Black Jack»). Позже он стал добавлять в свою жвачку фруктовый вкус, а затем его компания стала устанавливать первые автоматы по продаже жевательной резинки.
Ничто не могло остановить Адамса. Он смог взять натуральный продукт из Мексики и превратить его в главную сладость. Она пришлась по вкусу всей стране и свела с ума всех родителей и учителей. К концу 1800-х на рынке появились и другие производители жевательной резинки со своими собственными вкусами. Их реклама попала в газеты, и индустрия жевательной резинки просто обезумела.
7. Дурная привычка среди женщин
Не только дети, но и женщины взяли в привычку жевать жвачку в огромных количествах. В глазах некоторых претенциозных мужчин женщины, жевавшие жвачку, были эквивалентом человека, жующего табак. В высшем обществе эта привычка считалась неприличной.
В 1902 году один человек заявил: «Если этим женщинам нужно жевать, пусть они отправляются в подполье». К 1903 году даже начали идти разговоры об организации общества против жевания жвачки.
Люди были настолько разгневаны, что бедные женщины жевали жвачку, что делали всё возможное, чтобы их унизить. По крайней мере, жевать жвачку, особенно в общественных местах, считалось «ниже достоинства всех благовоспитанных женщин».
6. Уильям Ригли-младший (William Wrigley Jr.)
В 1891 году Уильям Ригли-младший занимался продажей главных хозяйственных продуктов. Он стал раздавать бесплатные пластинки жевательной резинки каждый раз, когда продавал пищевую соду. Обратив внимание на огромную популярность жевательной резинки, он решил сменить бизнес и заняться её производством.
Компания Wrigley выпустила целый ряд жевательных резинок с разными вкусами, в том числе «Sweet Sixteen Orange» и свою знаковую мятную жвачку («Wrigley Spearmint»). Его ближайшей целью было положить конец стереотипу о том, что жевательная резинка предназначена для детей и женщин. Мужчины также должны были иметь возможность наслаждаться этой привычкой.
Ригли был дальновидным. В 1916 году он дал служащим своей фабрики льготы и права рабочих, что было неслыханным для того времени, особенно для работников фабрики. К 1924 году его служащие получили право на выходные дни. В отличие от работников других работодателей, его служащие не должны были работать шесть дней в неделю, чтобы сохранить крышу над головой.
5. «Вечеринки жевательной резинки»
В 1904 году появилась новая причуда. Молодёжь, живущая в больших городах, стала ходить на «вечеринки жевательной резинки». Чтобы попасть на такую вечеринку, каждый гость должен был принести с собой пачку жевательной резинки. Гости начинали жевать жвачку, пока она не станет мягкой. Затем доставали жвачку изо рта и использовали её, как пластилин.
Сообщается, что подростки очень весело проводили время, играя с жевательной резинкой и формируя из неё всё, что только могло прийти в голову.
4. Медальоны для жвачки
В Викторианскую эпоху медальоны с изображением были чрезвычайно популярны. Люди носили на шее изображения своих близких, чтобы те были ближе к сердцу. Позже, в 1889 году, одному джентльмену пришла идея о том, чтобы люди могли носить на шее свою жевательную резинку.
Идея обрела популярность в 1913 году, когда такие медальоны неожиданно стали модной вещицей. Медальон выглядел, как обычный, с той лишь разницей, что изнутри он был покрыт фарфоровым стеклом, чтобы жёваная жевательная резинка не прилипала. Такие медальоны позволяли женщинам жевать свою жвачку и при необходимости убирать её в медальон до тех пор, пока не появится желание пожевать её снова. Ням-ням.
3. Фей Тинчер (Fay Tincher)
Незадолго до того, как жевательная резинка попала в немое кино, королевой жвачки была Фей Тинчер. В 1916 году её называли «девушкой с жевательной челюстью», и люди завидовали тому, что ей, для того чтобы заработать на жизнь, было достаточно просто жевать жвачку. Однако Тинчер была гораздо больше, чем просто симпатичным лицом жевательной резинки — она была комедианткой, актрисой и режиссёром.
В одной из своих наиболее популярных киноролей она играла Этель (Ethel), которая была человеком, одержимым жвачкой, чьё присутствие на экране выдвинуло на первый план обыкновенную работающую женщину того времени.
Тинчер также была известна тем, что одевалась по-мужски. В 1915 году она сказала в интервью «Fargo Daily»: «Гораздо приятнее быть мальчиком в комедийном фильме, чем прожевать целую пачку жвачки».
2. Величайший враг волнения и беспокойства
В 1916 году жевательную резинку назвали «величайшим врагом волнения». Жевательная резинка из уродской привычки бедных работяг превратилась в психологическое благо для всех Соединённых Штатов. В одной статье даже утверждали, что жевательная резинка не только избавляет от волнения и беспокойства, но и помогает при бессоннице и депрессии.
Врачи утверждали, что «человек, жующий жвачку, не может испытывать волнение и депрессию», и что люди не могут испытывать беспокойство до тех пор, пока их челюсти быстро движутся вверх-вниз. Врачи стали назначать жевательную резинку пациентам, страдавшим от депрессии и слабых нервов. Они считали, что «медицинское применение» жвачки способно «улучшить человеческую расу».
1. Американизация
Пока США медленно привыкали к идее, что такая причуда, как жевательная резинка, никуда не денется, американцы начали распространять «эпидемию» жевательной резинки по другим странам.
Некоторые люди в других странах приняли эту причуду просто ради удовольствия от процесса жевания. Как написал один австралийский репортёр в 1928 году, «Я не вижу никаких аргументов против использования жевательной резинки кроме тех, что она не нравится ворчунам. Ворчунам неприятно видеть человеческие челюсти, которые двигаются ради удовольствия».
Тем временем в Англии возникли волнения против политики, запрещавшей сотрудникам полиции жевать жвачку. Герцогиня Сазерледская (Duchess of Sutherland) присоединилась к волнениям, обращаясь с вопросом: «Почему, скажите на милость, нашим полицейским запрещено жевать жвачку?»
Оказалось, что некоторые английские высшие слои общества восстали против американизации своей страны и таким образом пытались дистанцироваться от американской моды на жевательную резинку.
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